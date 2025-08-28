Revine canicula în România. Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate. Județele care intră sub cod galben

Ultimele zile ale lunii august aduc temperaturi caniculare în mai multe regiuni ale României, iar meteorologii recomandă prudență, mai ales în județele aflate sub atenționare cod galben. Valurile de căldură se mențin și în prima săptămână din septembrie, cu temperaturi ce depășesc valorile medii ale perioadei și cu precipitații rare.

Cod galben de caniculă în vestul țării

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi, 28 august, o atenționare Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat în județele Timiș, Arad și Bihor, valabilă pe parcursul zilei de vineri, 29 august.

Potrivit meteorologilor, mâine, între orele 12:00 și 21:00, în aceste județe se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, cu maxime între 34 și 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. În aceste condiții, recomandările specialiștilor includ evitarea expunerii prelungite la soare și hidratarea corespunzătoare.

În restul țării, ultimele zile ale lunii august vor aduce o ușoară răcire a vremii în extremitatea sudică, estică și în zona centrală. Meteorologii menționează că temperaturile vor fi ușor mai scăzute față de media perioadei, dar vremea va rămâne în general caldă și stabilă.

Cum va fi vremea la mare

O veste bună pentru turiștii de pe litoral este că, în următoarele zile, ploile devin din ce în ce mai rare, iar perioadele cu intensificări ale vântului vor fi limitate.

Directorul ANM, Florinela Georgescu, explică la România TV: ”Astăzi, marea este încă rece, dar în următoarele zile, odată cu schimbarea circulației aerului, valorile termice din apă vor urca treptat. Vom monitoriza situația spre sfârșitul săptămânii, când ne așteptăm la o încălzire semnificativă a vremii.”

Ce ne așteaptă în primele zile de septembrie

Potrivit specialiștilor în meteorologie, în perioada 1 – 8 septembrie 2025, valorile termice vor depăși pragurile normale în toate regiunile țării, cu abateri mai mari în zonele sudice, unde se va resimți cea mai accentuată încălzire.

Cantitățile de ploi vor fi ușor sub medie în sud-vest, în timp ce în restul teritoriului se vor încadra aproximativ în limitele normale pentru această perioadă.

Meteorologii atrag atenția asupra disconfortului termic ridicat și recomandă limitarea activităților în aer liber în orele de vârf, hidratarea constantă și purtarea de îmbrăcăminte ușoară.

În zonele aflate sub cod galben, se recomandă evitarea efortului fizic intens și supravegherea persoanelor vulnerabile, precum copiii și vârstnicii.