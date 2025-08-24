Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
24 aug. 2025 | 19:32
de Badea Violeta

Cum este vremea în Egipt în noiembrie? Experienţele românilor care au ales să meargă toamna în vacanţă: „Plăcută şi apa”

Vacanțe și turism
Cum este vremea în Egipt în noiembrie? Experienţele românilor care au ales să meargă toamna în vacanţă:
Egipt. Sursa foto: Profimedia

Egiptul rămâne una dintre destinațiile preferate de români atunci când vine vorba despre vacanțele la soare, chiar și în lunile de toamnă. Mulți turiști aleg să își planifice concediul în noiembrie, atunci când temperaturile devin mai blânde, iar aglomerația specifică verii se mai domolește. Pe grupurile de discuții dedicate călătoriilor, românii împărtășesc constant experiențele lor, iar impresiile despre vreme și condițiile de plajă sunt în general pozitive.

Ce condiții meteo sunt în Egipt în luna noiembrie?

Deși pentru localnici este deja ”iarna”, pentru turiști clima se dovedește ideală. Un român care a vizitat Hurghada a scris: ”Noi, pe 9 noiembrie, am fost anul trecut.

Au fost 30 de grade, am făcut baie în mare. E super vremea în Hurghada.” Un alt internaut a confirmat: ”Anul trecut am fost în Hurghada, în noiembrie. Pentru egipteni e iarnă. Ziua a fost 30 de grade, seara-noaptea cam 15-17.”

Vezi și:
Disc misterios din piatră, vechi de 5.000 de ani, descoperit în Egipt, într-un mormânt. Ce ar putea fi, de fapt
Ghizii din Egipt s-au săturat de turiştii români. Nu suntem deloc priviţi cu ochi buni: „Foarte dificili, nu ascultaţi”

Temperaturile ridicate din timpul zilei fac posibilă plaja și scăldatul, în timp ce serile sunt răcoroase, motiv pentru care hainele mai groase pot fi utile.

Apa mării, numai bună pentru scăldat

Pe lângă soare, turiștii se bucură și de apa caldă a Mării Roșii.

”Și noi, și lumea făcea baie și plajă”, a scris un alt român, confirmând că experiența rămâne una plăcută și relaxantă chiar și în extrasezon.

O turistă a povestit că și în luna noiembrie, în Sahl Hasheesh, condițiile au fost excelente: ”Chiar și în noiembrie, în Sahl Hasheesh a fost apa mării perfectă, nu mai zic de vreme. Superb.”

Acest tip de mărturii arată că stațiunile egiptene sunt o alegere inspirată pentru cei care doresc să fugă de frigul de acasă și să prelungească vara cu câteva săptămâni bune.

Sfârșitul de toamnă, momentul ideal pentru o vacanță în Egipt

Unii români recomandă sfârșitul de octombrie ca fiind momentul perfect pentru a vizita Egiptul: „Sfârșit de octombrie este totul perfect – și apa mării, și temperatura afară. Din noiembrie vremea este bună, dar marea se răcește.” Totuși, chiar și în noiembrie, majoritatea celor care au fost confirmă că apa este suficient de caldă pentru înot, iar vremea de plajă rămâne una excelentă.

Astfel, Egiptul în noiembrie se dovedește a fi o opțiune potrivită pentru turiștii români care caută o vacanță cu soare, plajă și apă bună de scăldat, fără căldura sufocantă a verii. În plus, avantajul extrasezonului este că stațiunile nu sunt la fel de aglomerate, iar experiența devine mult mai relaxantă.

Este cod galben de vânt, în România. Harta zonelor afectate de rafale care ajung la 80 de km/h. Când se încălzeşte iar vremea
Recomandări
O bancă din România dispare, anunţul a fost făcut oficial. Clienţii au primit deja mesajul de înştiinţare
O bancă din România dispare, anunţul a fost făcut oficial. Clienţii au primit deja mesajul de înştiinţare
Trucul care te ajută să readuci la forma iniţială hainele intrate la apă. Aşa poţi salva îmbrăcămintea preferată
Trucul care te ajută să readuci la forma iniţială hainele intrate la apă. Aşa poţi salva îmbrăcămintea preferată
Crezi că ai un IQ de 151? Găsește ciuperca diferită în acest desen. Provocarea virală îi încurcă pe mulți
Crezi că ai un IQ de 151? Găsește ciuperca diferită în acest desen. Provocarea virală îi încurcă pe mulți
Incendiu major lângă Bucureşti. O locuință și două autoturisme au fost afectate de flăcări, anunță ISU
Incendiu major lângă Bucureşti. O locuință și două autoturisme au fost afectate de flăcări, anunță ISU
Uscatul rufelor pe balcon îţi aduce amenzi de până la 1.000 lei. Ce scrie exact în lege
Uscatul rufelor pe balcon îţi aduce amenzi de până la 1.000 lei. Ce scrie exact în lege
Taxe pentru românii din diaspora. După ani de zile, cei care locuiesc în străinătate sunt nevoiţi să plătească din nou pentru anumite servicii
Taxe pentru românii din diaspora. După ani de zile, cei care locuiesc în străinătate sunt nevoiţi să plătească din nou pentru anumite servicii
Sondaj CURS: Daniel Băluţă, favorit pentru Primăria Capitalei. Ce loc ocupă Piedone şi Ciucu
Sondaj CURS: Daniel Băluţă, favorit pentru Primăria Capitalei. Ce loc ocupă Piedone şi Ciucu
Nepoata Simonei Halep, lovită de antrenoare. Cristina este doar una dintre multele gimnaste agresate de Maria Gîrbea. Femeia a fost suspendată din funcţie
Nepoata Simonei Halep, lovită de antrenoare. Cristina este doar una dintre multele gimnaste agresate de Maria Gîrbea. Femeia a fost suspendată din funcţie
Revista presei
Adevarul
Cum să te bucuri de grătar, fără a-ți pune sănătatea în pericol. Nutriționist: „Un moment de relaxare, un stres pentru organism”
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Trandafirii vor continua să înflorească până toamna târziu dacă pui un singur lucru pe sol înainte de septembrie. Este trucul grădinarilor din Anglia
Playtech Știri
Culiță Sterp recunoaşte că a iubit multe domnişoare. Ce spune despre aventurile lui: „Nu am fost uşă de biserică”
Playtech Știri
Ella Vișan de la „Insula Iubirii” rupe tăcerea după criticile legate de infidelitatea cu Teo Costache: „Am primit amenințări cu moartea. E trist, foarte trist.”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!