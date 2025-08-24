Cum este vremea în Egipt în noiembrie? Experienţele românilor care au ales să meargă toamna în vacanţă: „Plăcută şi apa”

Egiptul rămâne una dintre destinațiile preferate de români atunci când vine vorba despre vacanțele la soare, chiar și în lunile de toamnă. Mulți turiști aleg să își planifice concediul în noiembrie, atunci când temperaturile devin mai blânde, iar aglomerația specifică verii se mai domolește. Pe grupurile de discuții dedicate călătoriilor, românii împărtășesc constant experiențele lor, iar impresiile despre vreme și condițiile de plajă sunt în general pozitive.

Ce condiții meteo sunt în Egipt în luna noiembrie?

Deși pentru localnici este deja ”iarna”, pentru turiști clima se dovedește ideală. Un român care a vizitat Hurghada a scris: ”Noi, pe 9 noiembrie, am fost anul trecut.

Au fost 30 de grade, am făcut baie în mare. E super vremea în Hurghada.” Un alt internaut a confirmat: ”Anul trecut am fost în Hurghada, în noiembrie. Pentru egipteni e iarnă. Ziua a fost 30 de grade, seara-noaptea cam 15-17.”

Temperaturile ridicate din timpul zilei fac posibilă plaja și scăldatul, în timp ce serile sunt răcoroase, motiv pentru care hainele mai groase pot fi utile.

Apa mării, numai bună pentru scăldat

Pe lângă soare, turiștii se bucură și de apa caldă a Mării Roșii.

”Și noi, și lumea făcea baie și plajă”, a scris un alt român, confirmând că experiența rămâne una plăcută și relaxantă chiar și în extrasezon.

O turistă a povestit că și în luna noiembrie, în Sahl Hasheesh, condițiile au fost excelente: ”Chiar și în noiembrie, în Sahl Hasheesh a fost apa mării perfectă, nu mai zic de vreme. Superb.”

Acest tip de mărturii arată că stațiunile egiptene sunt o alegere inspirată pentru cei care doresc să fugă de frigul de acasă și să prelungească vara cu câteva săptămâni bune.

Sfârșitul de toamnă, momentul ideal pentru o vacanță în Egipt

Unii români recomandă sfârșitul de octombrie ca fiind momentul perfect pentru a vizita Egiptul: „Sfârșit de octombrie este totul perfect – și apa mării, și temperatura afară. Din noiembrie vremea este bună, dar marea se răcește.” Totuși, chiar și în noiembrie, majoritatea celor care au fost confirmă că apa este suficient de caldă pentru înot, iar vremea de plajă rămâne una excelentă.

Astfel, Egiptul în noiembrie se dovedește a fi o opțiune potrivită pentru turiștii români care caută o vacanță cu soare, plajă și apă bună de scăldat, fără căldura sufocantă a verii. În plus, avantajul extrasezonului este că stațiunile nu sunt la fel de aglomerate, iar experiența devine mult mai relaxantă.