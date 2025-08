Ce e nou la „Magic: The Gathering” în 2025 – Calendar complet al lansărilor și toate seturile Universes Beyond

De la dragoni și planuri interdimensionale, la supereroi și maeștri ai elementelor, 2025 este un an spectaculos pentru Magic: The Gathering. Află toate lansările confirmate și ce ne rezervă fiecare set.

Anul 2025 marchează o nouă strategie de lansare pentru Magic: The Gathering, cu un echilibru atent între seturi clasice din universul original al jocului și colaborări Universes Beyond cu francize celebre.

Wizards of the Coast a început deja să publice detalii despre toate lansările programate, iar unele dintre ele sunt deja disponibile pentru comandă, scrie IGN.

Iată toate seturile principale confirmate pentru 2025:

Innistrad Remastered – 24 ianuarie (lansat)

Aetherdrift – 14 februarie (lansat)

Tarkir Dragonstorm – 11 aprilie (lansat)

Final Fantasy (Universes Beyond) – 13 iunie (lansat)

Edge of Eternities – 1 august (lansat)

Marvel’s Spider-Man (Universes Beyond) – 26 septembrie (urmează)

Avatar: The Last Airbender (Universes Beyond) – 21 noiembrie (urmează)

Spider-Man și Aang se alătură Planeswalkerilor în Magic: The Gathering

Setul Marvel’s Spider-Man, parte din inițiativa Universes Beyond, marchează debutul colaborării dintre Wizards of the Coast și Marvel.

Setul va include cărți dedicate lui Spider-Man, dar și celor mai cunoscuți inamici ai săi, Green Goblin, Doctor Octopus și Venom.

Nu vor exista pachete preconstruite, însă setul beneficiază de produse speciale precum Scene Box, care include ilustrate fără chenar ce formează o scenă din benzi desenate, completată de un șevalet de hârtie pentru afișare.

Pentru jucătorii din mediul digital, Magic Arena și Magic Online vor primi o versiune „paralelă” a setului, intitulată Through the Omenpaths, care păstrează mecanicile originale dar elimină personajele Marvel din motive de licențiere.

În noiembrie, Universes Beyond: Avatar – The Last Airbender încheie anul în forță. Deși detaliile complete lipsesc momentan, fanii se pot aștepta la o experiență magică inspirată din lumea elementelor și cu personaje emblematice precum Aang, Katara, Toph și Zuko. Wizards promite un set cu ilustrații spectaculoase și mecanici tematice bine integrate.

Edge of Eternities duce Magic în spațiu

Lansat recent, Edge of Eternities este primul set Magic: The Gathering cu tematică space fantasy, introducând un univers cosmic populat cu extratereștri, planuri interstelare și magie galactică.

Setul explorează „frontiera finală” cu un mix îndrăzneț de lumi noi, vrăjitori interstelari și noi combinații de Planeswalkeri. Rămâne de văzut dacă vom vedea și vrăjitori spațiali cu săbii de lumină.

Cu o varietate impresionantă de tematici, de la universuri clasice precum Tarkir și Innistrad până la colaborări cu titluri de top din cultura pop, anul 2025 reprezintă una dintre cele mai ambițioase perioade din istoria Magic: The Gathering.

Fanii jocului au motive să fie entuziasmați, fie că sunt colecționari, jucători competitivi sau pur și simplu iubitori de povești fantastice.

Tot ceea ce trebuie să faci este să te asiguri că îți actualizezi agenda și consultă magazinele locale pentru precomenzi, pentru că magia nu a fost niciodată mai diversă.