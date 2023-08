Magic: The Gathering nu te lasă să strângi praf pe cărțile de joc. Povestea Fallout și Final Fantasy, cea mai nouă actualizare

Am câteva informații suplimentare și despre viitoarele cărți Assassin’s Creed.

Recentul panel de aniversare Magic: The Gathering de la GenCon a inclus câteva surprize mari cu privire la linia Universes Beyond, care a rezultat recent într-un crossover popular Lord of the Rings. Va primi câteva nume de notă deosebită pentru iubitorii de jocuri video. Lumea post-apocaliptică a lui Fallout și numeroasele lumi din Final Fantasy vor veni în Magic în următorii doi ani și ar trebui să ne așteptăm să vedem și câteva cărți din Jurassic World.

Fallout este primul pe proiect și va ajunge sub formă de punți preconstruite pentru a fi folosite în Commander. Commander este formatul în care vreo patru jucători se înfruntă cap în cap cu pachete de 100 de cărți, fiecare condus de un singur comandant legendar care poate fi jucat în orice moment și poate fi chiar adus înapoi din morți.

Este un format haotic și casual care a devenit cel mai popular mod oficial de a juca Magic, înaintea chiar și competițiilor unu-la-unu din formatul Standard. La fel ca încrucișările pentru Warhammer 40.000 și Doctor Who, cărțile Fallout vor fi legale numai în Commander și vor fi ambalate ca pachete multiple preconstruite „fiecare reprezentând una dintre numeroasele facțiuni colorate ale pustiului”.

Magic primește foarte mult conținut nou

Final Fantasy este mult mai departe, programat pentru 2025. Spre deosebire de cărțile Fallout, setul Final Fantasy va fi o lansare de tip tentpole disponibil în pachete de amplificare și, probabil, legală în diferite formate. „Setul va cuprinde fiecare joc principal Final Fantasy care a fost lansat până în prezent”, a spus Wizards of the Coast, „de la Final Fantasy original până la Final Fantasy 16 lansat recent. Setul va fi disponibil și pentru a fi jucat pe Magic Arena. ”

Am primit și mai multe detalii despre crossover-ul Assassin’s Creed anunțat anterior. Va fi lansat în iulie 2024, acesta va sosi sub forma „Dincolo de boosters”, o nouă aromă de pachet de booster care conține atât cărți noi, cât și retipăriri și este legală în formate, inclusiv Modern, dar nu draft. Încă sună puțin confuz, dar vom auzi mai multe pe măsură ce data lansării se apropie.

În cele din urmă, cărțile Jurassic World vor sosi sub formă de inserții booster, ceea ce înseamnă că vor fi ascunse în pachete de booster pentru un set principal, cum ar fi cărțile Transformers în booster pentru The Brothers’ War. Cărțile Jurassic World cu tematică dino vor face parte dintr-un set viitor numit The Lost Caverns of Ixalan.

Panelul GenCon a prezentat, de asemenea, detaliile altor lansări viitoare care nu implică marketing crossmedia, cum ar fi Ravnica Remastered și Murders at Karlov Manor, care sunt ambele în lista pentru primul trimestru al anului 2024, precum și seturile ulterioare ale anului care se numesc Outlaws of Thunder Junction, Modern Horizons 3, Bloomburrow și Duskmourn: House of Horror.