01 oct. 2025 | 21:24
de Badea Violeta

Ce drepturi ai dacă lucrezi în ture de 12 sau 24 de ore. Câte ore libere ți se cuvin

Ce drepturi ai dacă lucrezi în ture de 12 sau 24 de ore. Câte ore libere ți se cuvin
Munca in ture de 12 si 24 de ore: ce drepturi iti revin. Sursa foto: Profimedia

Proiectul de lege aflat în dezbatere la Senat aduce schimbări importante pentru angajații care lucrează în ture de 12 sau 24 de ore, precum și pentru cei care desfășoară activitate pe timpul nopții. Noile reguli prevăd drepturi suplimentare legate de programul de muncă, orele libere și modul de compensare a efortului depus, oferind mai multă flexibilitate și transparență în organizarea concediilor.

Ture de 12 sau 24 de ore: ce compensări și ore libere ți se cuvin

O noutate majoră este posibilitatea ca angajații să negocieze direct cu angajatorul atât programul de muncă, cât și concediul de odihnă. În prezent, stabilirea turelor și a perioadelor de concediu ține, în mare parte, de decizia companiei, însă modificările propuse permit ca angajatul să aibă un cuvânt de spus în aceste aspecte.

Pentru anul viitor, programările pentru concedii trebuie să fie făcute până la finalul anului curent, pentru a asigura continuitatea activității firmelor.

Ulterior, perioadele de odihnă se pot modifica, cu acordul ambelor părți, astfel încât angajatul să beneficieze de flexibilitate fără a perturba funcționarea companiei. Această abordare ar putea reduce conflictele legate de turele lungi și perioadele de concediu, oferind mai multă predictibilitate angajaților și angajatorilor deopotrivă.

Drepturi pentru cei care lucrează noaptea

Schimbări importante sunt prevăzute și pentru angajații care desfășoară activitate pe timpul nopții. Aceștia vor putea alege modul în care este compensat efortul depus: fie prin acordarea unui spor de noapte de 25% din salariu, fie prin reducerea programului de lucru cu o oră.

Această flexibilitate le permite lucrătorilor să decidă ce variantă se potrivește cel mai bine situației lor personale și stilului de viață. Compensarea muncii pe timp de noapte devine astfel mai transparentă și echitabilă, evitând situațiile în care angajații sunt obligați să accepte condiții prestabilite de angajator.

De asemenea, drepturile suplimentare pentru orele libere și compensarea efortului contribuie la reducerea stresului și oboselii asociate turelor lungi sau activității nocturne, protejând sănătatea fizică și mentală a angajaților.

Rolul sindicatelor și flexibilitatea regulamentului intern

Proiectul de lege mai prevede că sindicatele vor putea renegocia regulamentul intern al firmelor, inclusiv în privința programului de muncă și a concediilor. Aceasta deschide posibilitatea ajustării regulilor interne astfel încât să fie compatibile cu nevoile angajaților care lucrează în ture extinse sau pe timpul nopții.

Prin stabilirea unui cadru clar pentru negocieri și compensări, proiectul urmărește să creeze un echilibru între cerințele operaționale ale firmelor și drepturile angajaților. În practică, aceasta înseamnă că orice modificare a programului de lucru sau a concediilor va fi discutată și aprobată, prevenind suprasolicitarea și asigurând că drepturile angajaților sunt respectate.

Astfel, angajații care lucrează în ture de 12 sau 24 de ore, precum și cei care desfășoară activitate nocturnă, vor beneficia de mai mult control asupra programului lor, de ore libere corespunzătoare și de posibilitatea de a alege forma de compensare a muncii suplimentare, contribuind la creșterea satisfacției la locul de muncă și la protecția sănătății lor pe termen lung.

