Ce valoare are sporul de tăcere în 2025. Cine sunt angajații care îl primesc
Cat este sporul de tacere in 2025? Sursa foto: Profimedia

Într-o perioadă în care Guvernul promite reduceri de cheltuieli și măsuri de austeritate, există totuși categorii de bugetari care continuă să beneficieze de sporuri consistente pentru a-și îndeplini atribuțiile de serviciu. Unul dintre cele mai discutate este sporul de tăcere, cunoscut și drept spor de confidențialitate, acordat celor care gestionează informații sensibile sau secrete de serviciu.

Ce reprezintă sporul de tăcere

Sporul de tăcere este un beneficiu acordat funcționarilor publici și personalului contractual din ministere, autorități locale sau centrale, precum și din instituții de rang înalt precum Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) sau Curtea Constituțională. Acesta se acordă pe baza unui ordin emis de conducerea instituției, în funcție de responsabilitățile și nivelul de acces la informații confidențiale.

  • Poate fi de până la 15% din salariul de bază, potrivit ziare.com.
  • Se calculează diferit în funcție de grad, vechime și postul ocupat.
  • Sumele variază de la câteva sute de lei până la peste 2.000 de lei lunar.

Sporuri la Consiliul Superior al Magistraturii

La Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), diferențele sunt semnificative în funcție de funcție și vechime.

  • Președinte: 2.023 – 2.394 lei/lună
  • Vicepreședinte: 1.958 – 2.315 lei/lună
  • Membru ales: 2.019 – 2.236 lei/lună
  • Membru de drept: 656 – 696 lei/lună
  • Secretar general: 1.463 – 1.731 lei/lună
  • Secretar general adjunct: 1.444 – 1.711 lei/lună
  • Director: 1.242 – 1.692 lei/lună
  • Director adjunct: 1.462 – 1.652 lei/lună

Alte instituții cu spor de confidențialitate

Sporuri semnificative se acordă și în alte instituții importante:

Ministerul Justiției

  • Director: 1.464 lei
  • Consilier 1A: 2.828 lei
  • Secretar general: 1.246 lei
  • Personal de specialitate juridică asimilat potrivit Legii judecătorilor și procurorilor: 1.437 lei

Curtea Constituțională

  • Președinte: 2.354 lei
  • Judecători: 2.263 lei
  • Personal administrativ: între 1.400 și 1.700 lei

Aceste cifre arată că sporul de tăcere rămâne unul dintre cele mai consistente beneficii din sectorul public în 2025, în ciuda politicilor de austeritate anunțate.

Pentru bugetarii care gestionează informații confidențiale, acest venit suplimentar reflectă responsabilitatea crescută, însă pentru opinia publică ridică în continuare întrebări despre echitatea în sistemul de remunerare.

