Ce avantaje ai dacă ai lucrat în grupa I de muncă – anii de reducere și punctele suplimentare

Lucrul în condiții grele sau periculoase a fost compensat în România, încă din perioada comunistă, prin acordarea de beneficii speciale celor care au activat în grupa I de muncă. Chiar dacă sistemul s-a transformat de-a lungul anilor, avantajele pentru cei care au muncit în aceste condiții se păstrează și în 2025, sub forma reducerii vârstei de pensionare și a majorării punctajului de pensie.

Ce înseamnă grupa I de muncă

Grupa I de muncă include activități desfășurate în condiții grele, vătămătoare sau periculoase, care afectează sănătatea și capacitatea de muncă a angajaților. Printre domeniile vizate se numără:

mineritul și activitățile miniere subterane,

metalurgia,

construcțiile navale,

energia,

lucrul în medii toxice sau la temperaturi extreme,

întreținerea echipamentelor grele și a instalațiilor industriale.

Începând cu anul 2001, grupele de muncă au fost înlocuite cu condițiile speciale și condițiile deosebite, dar perioadele lucrate anterior în grupa I continuă să fie recunoscute de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Reducerea vârstei de pensionare

Cei care au lucrat în grupa I de muncă beneficiază de o reducere a vârstei standard de pensionare, în funcție de numărul de ani lucrați în aceste condiții.

Conform prevederilor Legii nr. 263/2010 (cu modificările valabile și în 2025):

pentru 2 ani lucrați în grupa I se scade 1 an din vârsta standard de pensionare;

pentru 6 ani lucrați – 3 ani reducere;

pentru 10 ani lucrați – 5 ani reducere;

pentru 20 de ani sau mai mult – până la 10 ani reducere.

Exemplu: O persoană care ar trebui să se pensioneze la 65 de ani și are 15 ani lucrați în grupa I se poate pensiona la aproximativ 57–58 de ani.

Puncte suplimentare la pensie

Pe lângă reducerea vârstei, lucrătorii din grupa I primesc puncte de pensie suplimentare pentru fiecare an lucrat în aceste condiții.

Conform art. 169¹ din Legea pensiilor:

pentru fiecare an lucrat în grupa I, se acordă un spor de 0,5 puncte la pensie;

pentru grupa II, sporul este de 0,25 puncte.

Aceste puncte se adaugă la punctajul total de pensie și pot crește semnificativ cuantumul lunar al pensiei, mai ales pentru persoanele cu vechime mare în muncă grea.

Cum se dovedesc anii lucrați în grupa I

Pentru ca perioadele să fie recunoscute, este necesar ca persoana să prezinte adeverințe eliberate de fostul angajator, în care să fie menționate:

perioada exactă de lucru,

unitatea și funcția ocupată,

temeiul legal de încadrare în grupa I de muncă.

Dacă angajatorul nu mai există, documentele pot fi obținute de la arhivele statului sau succesorii legali ai societății respective.

Alte beneficii

Persoanele care au lucrat în grupa I pot beneficia și de:

pensie anticipată parțială, dacă au acumulat un număr suficient de puncte și stagiu de cotizare;

recalcularea pensiei dacă CNPP nu a inclus inițial punctajul suplimentar pentru grupa de muncă.

De asemenea, cei care încă activează în domenii încadrate în condiții speciale pot acumula în continuare vechime pentru reducerea vârstei de pensionare.

În 2025, avantajele pentru lucrătorii care au avut grupa I de muncă rămân semnificative. Aceștia pot ieși mai devreme la pensie și beneficiază de un cuantum mai mare al pensiei, ca o formă de recunoaștere a efortului depus în condiții dificile.

Sfat util: dacă ai lucrat în grupa I de muncă, verifică la Casa de Pensii dacă toate perioadele sunt recunoscute în carnetul de muncă și dacă punctele suplimentare au fost corect adăugate la calculul pensiei.