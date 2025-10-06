Ultima ora
Dacia anunță cea mai ciudată mașină a brandului, cu 20% mai ușoară decât Spring. Merge doar cu telefonul tău
06 oct. 2025 | 19:08
de Daoud Andra

Anii care nu se iau în calcul pentru pensie. Lista completă a perioadelor care nu aduc vechime în muncă

Social
Anii care nu se iau în calcul pentru pensie. Lista completă a perioadelor care nu aduc vechime în muncă
Unele perioade nu se calculează la vechime (FOTO: colaj Playtech.ro)

Calculul pensiei este un proces complex, influențat de mai mulți factori, printre care vârsta, contribuțiile la sistemul public și numărul total de ani lucrați. Deși mulți români cred că orice activitate desfășurată de-a lungul vieții este luată în considerare, realitatea este că nu toate perioadele contribuie la stabilirea vechimii în muncă. Există anumite intervale care, potrivit legislației actuale, nu sunt recunoscute ca vechime, iar neînțelegerea acestor detalii poate duce la surprize neplăcute în momentul pensionării.

Ce perioade nu se iau în calcul pentru pensie

În primul rând, trebuie precizat că vechimea în muncă se calculează doar pentru perioadele în care s-au plătit contribuții la sistemul public de pensii. Astfel, anii în care o persoană nu a avut contract de muncă sau nu a contribuit voluntar la pensii nu sunt incluși în calculul vechimii.

Printre perioadele care nu se iau în calcul la pensie se numără:

  • Perioadele de șomaj neindemnizat – dacă persoana nu a fost înscrisă oficial ca șomer cu indemnizație, timpul respectiv nu este considerat vechime.
  • Anii lucrați „la negru”, fără contract de muncă și fără contribuții declarate. Chiar dacă activitatea a fost reală, lipsa contribuțiilor o face inexistentă din punct de vedere legal.
  • Perioadele de inactivitate dintre locurile de muncă, în care nu s-au realizat venituri și nu s-au plătit contribuții sociale.
  • Concediile fără plată, indiferent de motivul pentru care au fost acordate, nu se consideră vechime în muncă.
  • Suspendarea contractului individual de muncă din alte motive decât concediul medical sau de creștere a copilului – de exemplu, pentru studii, activitate politică sau personală.
  • Activitățile independente (PFA, drepturi de autor etc.) pentru care persoana nu a achitat contribuțiile la pensie.
  • Anumite perioade de detenție sau de absență nemotivată de la serviciu, care nu sunt recunoscute de legislație ca vechime contributivă.

Ce perioade se consideră vechime în muncă și contează la pensie

Există însă și perioade care, deși nu presupun prezența efectivă la locul de muncă, sunt considerate vechime contributivă. Printre acestea se numără:

  • Concediul de maternitate și cel de creștere a copilului, care se includ integral în vechime, fiind considerate perioade asimilate de lege.
  • Perioada studiilor universitare, dacă persoana a urmat o formă de învățământ superior acreditată. Aceasta nu este vechime efectivă, dar poate fi valorificată la pensia de stat dacă s-au achitat contribuții voluntare în acea perioadă.
  • Concediile medicale – indiferent de durata lor, sunt considerate vechime, întrucât contribuțiile sunt plătite în continuare.
  • Serviciul militar – pentru cei care l-au efectuat înainte de 2007, este recunoscut ca vechime în muncă.
  • Stagiile de cotizare voluntară, în care persoanele au ales să contribuie la sistemul public de pensii chiar dacă nu aveau un contract de muncă.
  • Perioadele de șomaj indemnizat, în care statul plătește contribuția la pensie în numele beneficiarului.

De ce este importantă verificarea vechimii

Pentru a evita problemele la calculul pensiei, este esențial ca fiecare persoană să își verifice stagiul de cotizare pe platforma Casei Naționale de Pensii Publice. Doar perioadele în care au fost achitate contribuțiile apar în evidențele oficiale.

În concluzie, anii în care nu s-au plătit contribuții nu se iau în calcul pentru pensie, indiferent de activitatea desfășurată. Pe de altă parte, perioadele de concediu medical, creștere copil, studii superioare sau șomaj indemnizat pot fi considerate vechime, contribuind la formarea stagiului minim necesar pentru pensionare. O informare corectă din timp poate face diferența între o pensie completă și una diminuată.

