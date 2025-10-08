Ultima ora
08 oct. 2025 | 10:59
de Ioana Bucur

Poți obține pensie militară cu doar 15 ani de serviciu? Ce prevede legea în 2025

Tot mai mulți români care au activat în sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională se întreabă câți ani trebuie să muncească pentru a putea beneficia de o pensie militară. În 2025, regulile rămân stricte, dar există unele nuanțe importante pe care cei care se apropie de momentul pensionării trebuie să le cunoască.

Ce spune legea despre stagiul minim de cotizare

Potrivit Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, pensia militară se acordă cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special care îndeplinesc condițiile de vârstă și vechime în serviciu. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani de serviciu efectiv, însă acest prag permite doar acordarea unei pensii proporționale, nu a unei pensii întregi.

Pentru a beneficia de pensia militară de serviciu completă, este nevoie de 25 de ani de vechime în serviciu, perioadă care include atât anii lucrați efectiv, cât și cei asimilați (cum ar fi studiile militare, cursurile de perfecționare sau perioadele de misiune).

Cazuri speciale: când poți solicita pensie militară anticipată în România, în 2025

Legea prevede și posibilitatea pensionării anticipate pentru militarii care au îndeplinit 20 de ani de activitate și care se retrag înainte de vârsta standard, însă cu penalizări procentuale aplicate la cuantumul pensiei. Reducerea poate fi de până la 0,5% pentru fiecare lună de anticipare, în funcție de anii lipsă până la vârsta legală.

Ce se întâmplă dacă ai doar 15 ani de serviciu

Dacă o persoană a lucrat doar 15 ani în armată sau în structurile de ordine publică, poate primi pensia militară proporțională. Asta înseamnă că suma lunară va fi calculată strict în raport cu perioada efectivă de serviciu. Totuși, dacă nu se mai cumulează alte perioade lucrate în sistemul civil, beneficiarul ar putea avea o pensie semnificativ mai mică.

De asemenea, militarii care părăsesc sistemul după 15 ani pot opta pentru transferul contribuțiilor către sistemul public de pensii (CAS), pentru a-și completa ulterior vechimea necesară unei pensii civile integrale.

În 2025, nu s-au produs modificări majore în legislația privind pensiile militare. Se poate ieși la pensie după minimum 15 ani de serviciu, dar doar cu o pensie parțială. Pentru o pensie militară integrală, rămâne obligatorie o vechime totală de 25 de ani, fără penalizări sau recalculări.

Cei care se apropie de vârsta pensionării ar trebui să solicite un calcul estimativ la Casa de Pensii Sectorială din instituția unde au lucrat, pentru a vedea exact ce cuantum pot primi în baza vechimii și gradului deținut.

