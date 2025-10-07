Cât pierzi la pensie dacă ți-ai întrerupt activitatea profesională câțiva ani. Calcul complet

În România, sistemul public de pensii se bazează pe principiul contributivității: primești la pensie proporțional cu cât ai contribuit în timpul vieții active. Acest lucru înseamnă că fiecare lună, fiecare an în care nu ai lucrat sau nu ai plătit contribuția la sistemul public (CAS) se traduce printr-o scădere directă a pensiei viitoare.

Cum se calculează pensia

Pensia din sistemul public se stabilește printr-o formulă simplificată: Pensia = Punctaj mediu anual × Valoarea punctului de pensie.

Punctajul mediu anual se calculează prin împărțirea punctajului total (adunarea punctelor pentru fiecare an de muncă, în funcție de veniturile obținute) la numărul de ani lucrați și asigurați. Cu alte cuvinte, dacă întrerupi activitatea profesională pentru o perioadă, scade numărul total de puncte acumulate, iar media anuală va fi mai mică.

Conform legislației actuale, stagiul minim de cotizare în sistemul public de pensii este de 15 ani, iar stagiul complet de cotizare este de 35 de ani pentru bărbați și femei (conform noilor reglementări aplicabile treptat până în 2030).

Doar dacă ai îndeplinit stagiul minim poți obține pensie pentru limită de vârstă. Însă pentru o pensie decentă, contează mai ales stagiul complet și nivelul veniturilor declarate.

Cât pierzi dacă întrerupi activitatea

Să luăm un exemplu concret. Presupunem că o persoană are un salariu mediu brut lunar de 7.000 lei și contribuie la sistemul public conform cotei CAS de 25%.

Contribuția lunară la pensie: 7.000 × 25% = 1.750 lei

Contribuția anuală: 1.750 × 12 = 21.000 lei

Fiecare an contribuie la formarea unui punct de pensie (aproximativ egal cu raportul dintre salariul persoanei și salariul mediu pe economie). Dacă persoana are venituri la nivelul mediu, primește 1 punct de pensie pe an. În 2025, valoarea punctului de pensie este aproximativ 2.000 lei.

Pierderea pentru perioade fără contribuție:

2 ani fără contribuție: pierzi 2 puncte de pensie × 2.000 lei = 4.000 lei anual (aprox. 333 lei pe lună).

4 ani fără contribuție: pierzi 4 puncte × 2.000 lei = 8.000 lei anual (aprox. 666 lei pe lună).

6 ani fără contribuție: pierzi 6 puncte × 2.000 lei = 12.000 lei anual (aprox. 1.000 lei pe lună).

Practic, o perioadă de întrerupere a activității de 4-6 ani poate însemna o pensie mai mică cu 10-20% față de o persoană care a contribuit constant.

Poți cumpăra vechime în muncă

Pentru a acoperi perioadele necontributive, legislația permite cumpărarea vechimii în muncă. Orice persoană care nu a fost asigurată poate plăti contribuțiile retroactiv pentru o perioadă de maximum 6 ani anteriori, în baza unui contract de asigurare socială încheiat cu Casa de Pensii.

Astfel, dacă ți-ai întrerupt activitatea, poți plăti voluntar contribuția minimă (în funcție de salariul minim pe economie) pentru a nu pierde puncte la pensie.

Fiecare an lucrat și declarat contează. Fiecare an fără contribuții înseamnă bani pierduți la pensie, iar efectul este cumulativ. Pentru o bătrânețe mai sigură, este esențial să menții continuitatea contribuțiilor sau să compensezi perioadele lipsă prin plata retroactivă a vechimii. Un calcul realist arată că și doar câțiva ani de pauză pot face diferența între o pensie modestă și una decentă.