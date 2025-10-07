Ultima ora
Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
07 oct. 2025 | 13:51
de Daoud Andra

Cât pierzi la pensie dacă ți-ai întrerupt activitatea profesională câțiva ani. Calcul complet

Social
Cât pierzi la pensie dacă ți-ai întrerupt activitatea profesională câțiva ani. Calcul complet
Cât se scade pe an din pensie dacă ai întrerupt activitatea (FOTO: colaj Playtech.ro)

În România, sistemul public de pensii se bazează pe principiul contributivității: primești la pensie proporțional cu cât ai contribuit în timpul vieții active. Acest lucru înseamnă că fiecare lună, fiecare an în care nu ai lucrat sau nu ai plătit contribuția la sistemul public (CAS) se traduce printr-o scădere directă a pensiei viitoare.

Cum se calculează pensia

Pensia din sistemul public se stabilește printr-o formulă simplificată: Pensia = Punctaj mediu anual × Valoarea punctului de pensie.

Punctajul mediu anual se calculează prin împărțirea punctajului total (adunarea punctelor pentru fiecare an de muncă, în funcție de veniturile obținute) la numărul de ani lucrați și asigurați. Cu alte cuvinte, dacă întrerupi activitatea profesională pentru o perioadă, scade numărul total de puncte acumulate, iar media anuală va fi mai mică.

Vezi și:
Cât iei pensie după 15, 18 sau 25 de ani de muncă. Exemple concrete de calcul în 2025

Conform legislației actuale, stagiul minim de cotizare în sistemul public de pensii este de 15 ani, iar stagiul complet de cotizare este de 35 de ani pentru bărbați și femei (conform noilor reglementări aplicabile treptat până în 2030).

Doar dacă ai îndeplinit stagiul minim poți obține pensie pentru limită de vârstă. Însă pentru o pensie decentă, contează mai ales stagiul complet și nivelul veniturilor declarate.

Cât pierzi dacă întrerupi activitatea

Să luăm un exemplu concret. Presupunem că o persoană are un salariu mediu brut lunar de 7.000 lei și contribuie la sistemul public conform cotei CAS de 25%.

Contribuția lunară la pensie: 7.000 × 25% = 1.750 lei

Contribuția anuală: 1.750 × 12 = 21.000 lei

Fiecare an contribuie la formarea unui punct de pensie (aproximativ egal cu raportul dintre salariul persoanei și salariul mediu pe economie). Dacă persoana are venituri la nivelul mediu, primește 1 punct de pensie pe an. În 2025, valoarea punctului de pensie este aproximativ 2.000 lei.

Pierderea pentru perioade fără contribuție:

  • 2 ani fără contribuție: pierzi 2 puncte de pensie × 2.000 lei = 4.000 lei anual (aprox. 333 lei pe lună).
  • 4 ani fără contribuție: pierzi 4 puncte × 2.000 lei = 8.000 lei anual (aprox. 666 lei pe lună).
  • 6 ani fără contribuție: pierzi 6 puncte × 2.000 lei = 12.000 lei anual (aprox. 1.000 lei pe lună).

Practic, o perioadă de întrerupere a activității de 4-6 ani poate însemna o pensie mai mică cu 10-20% față de o persoană care a contribuit constant.

Poți cumpăra vechime în muncă

Pentru a acoperi perioadele necontributive, legislația permite cumpărarea vechimii în muncă. Orice persoană care nu a fost asigurată poate plăti contribuțiile retroactiv pentru o perioadă de maximum 6 ani anteriori, în baza unui contract de asigurare socială încheiat cu Casa de Pensii.

Astfel, dacă ți-ai întrerupt activitatea, poți plăti voluntar contribuția minimă (în funcție de salariul minim pe economie) pentru a nu pierde puncte la pensie.

Fiecare an lucrat și declarat contează. Fiecare an fără contribuții înseamnă bani pierduți la pensie, iar efectul este cumulativ. Pentru o bătrânețe mai sigură, este esențial să menții continuitatea contribuțiilor sau să compensezi perioadele lipsă prin plata retroactivă a vechimii. Un calcul realist arată că și doar câțiva ani de pauză pot face diferența între o pensie modestă și una decentă.

Cât de puternic va fi ciclonul care lovește România: Șefa ANM: “O situație de excepție” Cantități de apă record, de până la 140 l/mp
Recomandări
Schimbări majore pe litoral: Apele Române nu mai prelungesc contractele cu operatorii de plaje
Schimbări majore pe litoral: Apele Române nu mai prelungesc contractele cu operatorii de plaje
Dacia Sandero 2026: un nou design, mai multă tehnologie și o versiune hibridă pentru prima dată
Dacia Sandero 2026: un nou design, mai multă tehnologie și o versiune hibridă pentru prima dată
Propunerea neașteptată a lui Cătălin Măruță pentru Gabriela Cristea, în timpul emisiunii de la PRO TV: „Ce-ai zice să fii jurat permanent?”
Propunerea neașteptată a lui Cătălin Măruță pentru Gabriela Cristea, în timpul emisiunii de la PRO TV: „Ce-ai zice să fii jurat permanent?”
Cod roșu de vreme rea în România: Raed Arafat, apel către populație: „Activați alertele RO-Alert!” Ce trebuie să aibă fiecare român în casă
Cod roșu de vreme rea în România: Raed Arafat, apel către populație: „Activați alertele RO-Alert!” Ce trebuie să aibă fiecare român în casă
Carpații se transformă: jumătate din zonele alpine s-au „înverzit” în ultimele patru decenii, spun cercetătorii
Carpații se transformă: jumătate din zonele alpine s-au „înverzit” în ultimele patru decenii, spun cercetătorii
O nouă specie de pește s-a adaptat la Marea Neagră. Se vinde deja la prețuri record
O nouă specie de pește s-a adaptat la Marea Neagră. Se vinde deja la prețuri record
Şcolile din Bucureşti ar putea fi închise miercuri din cauza ciclonului. Cursurile au fost suspendate deja în alte trei judeţe
Şcolile din Bucureşti ar putea fi închise miercuri din cauza ciclonului. Cursurile au fost suspendate deja în alte trei judeţe
UPDATE eMag, pus la zid de clienți și producători pentru vânzarea de produse contrafăcute
UPDATE eMag, pus la zid de clienți și producători pentru vânzarea de produse contrafăcute
Revista presei
Adevarul
Regiunea din România care se sălbăticește în ritm alert. Satele dispar unul câte unul și sunt înghițite de pădure
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 8 octombrie 2025. Zodia care atrage norocul în dragoste și bani mai mult ca oricând
Playtech Știri
Horoscop zilnic 7 octombrie 2025. O zodie are parte de provocări majore, iar alta își găsește jumătatea
Playtech Știri
Carmen Grebenișan a născut! Mesajul emoționant transmis de Alina Ceușan: „Îngerașul este aici!”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...