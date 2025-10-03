Ce amenzi primești dacă nu îți cureți zăpada din fața casei iarna. Legea îi vizează pe toți proprietarii

Pe timpul sezonului rece, proprietarii au obligația legală de a curăța zăpada și gheața de pe trotuarele aferente imobilelor lor. Nerespectarea acestei obligații poate atrage sancțiuni contravenționale, stabilite de autoritățile locale în baza legislației în vigoare (inclusiv prevederile aplicabile în 2025).

Ce spune legea și care este cadrul normativ aplicabil

Obligația de curățare a zăpezii și gheții de pe trotuare revine persoanelor fizice, juridice sau asociațiilor de proprietari, potrivit prevederilor Ordonanței nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților și normelor de igienă urbană, completate de regulamente locale.

(Ex: actul indică faptul că persoanele fizice și juridice trebuie să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le dețin sau le folosesc.)

Autoritățile locale au competența de a stabili cuantumul amenzilor pentru nerespectarea acestor prevederi, în limitele permise de legea națională.

Reglementările locale pot prevedea și termene stricte în care zăpada trebuie îndepărtată (de ex. în 24 de ore după încetarea ninsorii) și interdicții privind depozitarea zăpezii pe carosabil, spații verzi sau trotuare.

Cuantumul amenzilor – exemple relevante

În marile orașe, sancțiunile pot atinge niveluri semnificative, iar diferențele între localități sunt notabile.

În București, conform normelor aprobate prin HCGMB 120/2010, persoanele fizice care nu își curăță trotuarele pot primi amenzi între 200 și 500 lei .

și . Pentru persoanele juridice, sancțiunile pot fi mai ridicate – în Capitală, între 500 și 2.000 lei , potrivit normelor locale.

și , potrivit normelor locale. În alte localități, amenzile pot fi chiar mai mari: unele conform hotărâri locale permit sancțiuni de până la 2.500 lei sau mai mult pentru nerespectare.

sau mai mult pentru nerespectare. De exemplu, într-o localitate, un agent economic a fost amendat cu 800 lei pentru că nu curățase trotuarul în fața proprietății sale, conform prevederilor locale.

Este important de reținut că aceste amenzi se pot aplica de fiecare dată când autoritățile constată neconformitatea și pot fi aplicate succesiv, dacă situația nu este remediată.

Consecințe și recomandări pentru proprietari

Nerespectarea obligației de deszăpezire nu doar că atrage amenzi, dar poate genera răspundere pentru accidente produse pe trotuarul necurățat – pietonii care se accidentează ar putea formula acțiuni în civil pentru daune.

Proprietarii trebuie să verifice regulamentele locale aplicabile zonei lor, pentru a afla termenele exacte și cuantumul sancțiunilor prevăzute. Autoritățile locale pot prevedea proceduri de avertizare prealabilă și condiții de remediere înainte de aplicarea amenzii.

De asemenea, depozitarea corectă a zăpezii este esențială: zăpada aruncată pe carosabil, intersecții, spații verzi sau alte zone circulate poate reprezenta contravenție suplimentară.

Așadar, proprietarii trebuie să trateze deszăpezirea trotuarelor drept o obligație legală, nu doar un gest civic. Respectarea regulilor evită sancțiunile și contribuie la siguranța pietonilor și ordinea publică.