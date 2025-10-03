Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
03 oct. 2025 | 14:48
de Badea Violeta

Ce amenzi primești dacă nu îți cureți zăpada din fața casei iarna. Legea îi vizează pe toți proprietarii

Legislație
Ce amenzi primești dacă nu îți cureți zăpada din fața casei iarna. Legea îi vizează pe toți proprietarii
Ce sanctiuni risti daca nu inlaturi zapada de pe trotuarul din fata locuintei. Sursa foto: Profimedia

Pe timpul sezonului rece, proprietarii au obligația legală de a curăța zăpada și gheața de pe trotuarele aferente imobilelor lor. Nerespectarea acestei obligații poate atrage sancțiuni contravenționale, stabilite de autoritățile locale în baza legislației în vigoare (inclusiv prevederile aplicabile în 2025).

Ce spune legea și care este cadrul normativ aplicabil

Obligația de curățare a zăpezii și gheții de pe trotuare revine persoanelor fizice, juridice sau asociațiilor de proprietari, potrivit prevederilor Ordonanței nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților și normelor de igienă urbană, completate de regulamente locale.

(Ex: actul indică faptul că persoanele fizice și juridice trebuie să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le dețin sau le folosesc.)

Vezi și:
De când devin obligatorii cauciucurile de iarnă. Amenzi usturătoare pentru șoferii nepregătiți
Cod Rutier 2025. Amenzi mari pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor

Autoritățile locale au competența de a stabili cuantumul amenzilor pentru nerespectarea acestor prevederi, în limitele permise de legea națională.

Reglementările locale pot prevedea și termene stricte în care zăpada trebuie îndepărtată (de ex. în 24 de ore după încetarea ninsorii) și interdicții privind depozitarea zăpezii pe carosabil, spații verzi sau trotuare.

Cuantumul amenzilor – exemple relevante

În marile orașe, sancțiunile pot atinge niveluri semnificative, iar diferențele între localități sunt notabile.

  • În București, conform normelor aprobate prin HCGMB 120/2010, persoanele fizice care nu își curăță trotuarele pot primi amenzi între 200 și 500 lei.
  • Pentru persoanele juridice, sancțiunile pot fi mai ridicate – în Capitală, între 500 și 2.000 lei, potrivit normelor locale.
  • În alte localități, amenzile pot fi chiar mai mari: unele conform hotărâri locale permit sancțiuni de până la 2.500 lei sau mai mult pentru nerespectare.
  • De exemplu, într-o localitate, un agent economic a fost amendat cu 800 lei pentru că nu curățase trotuarul în fața proprietății sale, conform prevederilor locale.

Este important de reținut că aceste amenzi se pot aplica de fiecare dată când autoritățile constată neconformitatea și pot fi aplicate succesiv, dacă situația nu este remediată.

Consecințe și recomandări pentru proprietari

Nerespectarea obligației de deszăpezire nu doar că atrage amenzi, dar poate genera răspundere pentru accidente produse pe trotuarul necurățat – pietonii care se accidentează ar putea formula acțiuni în civil pentru daune.

Proprietarii trebuie să verifice regulamentele locale aplicabile zonei lor, pentru a afla termenele exacte și cuantumul sancțiunilor prevăzute. Autoritățile locale pot prevedea proceduri de avertizare prealabilă și condiții de remediere înainte de aplicarea amenzii.

De asemenea, depozitarea corectă a zăpezii este esențială: zăpada aruncată pe carosabil, intersecții, spații verzi sau alte zone circulate poate reprezenta contravenție suplimentară.

Așadar, proprietarii trebuie să trateze deszăpezirea trotuarelor drept o obligație legală, nu doar un gest civic. Respectarea regulilor evită sancțiunile și contribuie la siguranța pietonilor și ordinea publică.

O nouă atenționare meteo: 12 județe intră la noapte sub alertă de ploi torențiale. Cod de vreme severă până sâmbătă dimineață
Recomandări
Dovezi noi de chimie complexă în oceanul ascuns al lui Enceladus, luna lui Saturn
Dovezi noi de chimie complexă în oceanul ascuns al lui Enceladus, luna lui Saturn
Cât consumă centrala termică pe gaz în funcție de mărimea locuinței. Exemplu de calcul pentru un apartament cu 3 camere
Cât consumă centrala termică pe gaz în funcție de mărimea locuinței. Exemplu de calcul pentru un apartament cu 3 camere
REVIEW Stația de alimentare Schneider OffGrid PPS330 și panoul solar OffGrid PSP100 – soluția salvatoare în caz de blackout și camping fără compromisuri
REVIEW Stația de alimentare Schneider OffGrid PPS330 și panoul solar OffGrid PSP100 – soluția salvatoare în caz de blackout și camping fără compromisuri
Ce faci dacă un copac cade peste mașina ta. În ce situații ai dreptul la despăgubiri
Ce faci dacă un copac cade peste mașina ta. În ce situații ai dreptul la despăgubiri
Suspect de terorism, prins în România. Un bărbat de 33 de ani plănuia să detoneze mai multe bombe în locuri publice
Suspect de terorism, prins în România. Un bărbat de 33 de ani plănuia să detoneze mai multe bombe în locuri publice
Cât costă o poliță facultativă pentru un apartament cu 2, 3 sau 4 camere și ce riscuri acoperă
Cât costă o poliță facultativă pentru un apartament cu 2, 3 sau 4 camere și ce riscuri acoperă
BBC Studios aduce în România seriale și documentare de excepție în octombrie
BBC Studios aduce în România seriale și documentare de excepție în octombrie
Imagini virale cu Kate Middleton! Prințesa de Wales a urcat pe tocuri într-un avion de luptă
Imagini virale cu Kate Middleton! Prințesa de Wales a urcat pe tocuri într-un avion de luptă
Revista presei
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Adrian Cucu vorbește cu umor despre rolul din „Vecina”. Cum a ajuns să joace în aproape toate filmele lui Mircea Bravo: „Mungiu e ocupat”. Interviu EXCLUSIV
Playtech Știri
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop zilnic 3 octombrie 2025. Zodia care are parte de tensiuni în familie
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...