Cât costă o poliță facultativă pentru un apartament cu 2, 3 sau 4 camere și ce riscuri acoperă

În România, fiecare proprietar de locuință are obligația legală de a încheia o asigurare obligatorie a locuinței (polița PAD). Aceasta acoperă exclusiv trei riscuri majore: cutremurul, inundațiile naturale și alunecările de teren. Suma asigurată prin polița obligatorie este limitată, respectiv 20.000 de euro pentru casele construite din materiale moderne (beton, cărămidă arsă, metal, etc.) și 10.000 de euro pentru cele ridicate din materiale nesigure (paiantă, lemn, chirpici). Proprietarii au însă posibilitatea de a încheia și polițe facultative, care îi despăgubesc în caz de daune.

Ce acoperă o poliță facultativă

Totuși, pentru majoritatea locuințelor din mediul urban, suma garantată de asigurarea PAD este insuficientă. De aceea, companiile de asigurări recomandă completarea poliței PAD cu o asigurare facultativă a locuinței, care oferă o protecție mult mai amplă.

O asigurare facultativă extinde gama de riscuri acoperite, incluzând:

incendii, explozii și avarii produse de scurtcircuite electrice,

furt și acte de vandalism,

inundații produse de vecini sau de spargerea conductelor,

fenomene meteo extreme (furtuni, vijelii, grindină, căderi de zăpadă),

pagube accidentale produse bunurilor din casă, cum ar fi mobilierul, electrocasnicele sau electronicele.

Avantajul este că polița poate fi personalizată: proprietarul alege atât suma asigurată, cât și riscurile incluse. În plus, multe companii oferă opțiunea de a asigura bunurile din apartament la valoarea reală, nu doar structura locuinței.

Cât costă o poliță facultativă în funcție de apartament

Prețul unei polițe facultative variază în funcție de: suprafața locuinței, valoarea de piață, zona seismică în care se află imobilul și nivelul de acoperire dorit.

Apartament cu 2 camere (50-55 mp)

O poliță standard, care acoperă structura clădirii și bunurile de bază (electrocasnice, mobilier), pornește de la 120 – 180 de lei pe an. Dacă se includ bunuri de valoare mai mare (televizoare, laptopuri, bijuterii), costul poate ajunge la 250 – 300 de lei pe an.

Apartament cu 3 camere (65-75 mp)

Prețul unei polițe facultative se situează între 180 – 250 de lei pe an, pentru o acoperire de bază. Pentru locuințe mobilate modern, cu electrocasnice și electronice scumpe, prima poate depăși 350 – 400 de lei pe an.

Apartament cu 4 camere (85-100 mp)

În acest caz, costul crește proporțional, ajungând la 250 – 350 de lei pe an pentru o poliță standard și chiar la 500 – 600 de lei pe an, dacă se asigură și bunuri de valoare ridicată.

De ce merită să închei o poliță facultativă

Diferența principală între polița obligatorie și cea facultativă este nivelul real de protecție. Dacă în cazul PAD, daunele sunt acoperite doar în anumite situații și în limita celor 10.000 sau 20.000 de euro, polița facultativă poate fi încheiată pentru valoarea integrală a locuinței și a bunurilor din interior.

Astfel, în cazul unui incendiu sau al unei inundații grave, proprietarul are șanse reale să își refacă locuința și să își înlocuiască bunurile. În plus, unele companii de asigurări includ servicii suplimentare, precum intervenții de urgență pentru reparații (instalații electrice, sanitare sau încuietori).

O poliță facultativă nu este doar un cost anual suplimentar, ci o investiție în liniștea proprietarului. Pentru câteva sute de lei pe an, locuința este protejată împotriva celor mai frecvente riscuri care pot apărea oricând, iar familia scapă de povara unor cheltuieli greu de suportat în caz de dezastru.