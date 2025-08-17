Ce a pățit o familie de români după ce mașina a fost lovită de un șofer grec. A fost nevoie de intervenție din România: „Grecia a devenit o țară de evitat, din cauza mizeriilor pe care încep sa le facă”

O familie de români care plecase în vacanță în Thassos a trecut printr-o experiență dificilă chiar înainte de a ajunge pe insulă. Mașina lor a fost lovită de un șofer grec în vârstă, iar incidentul a dus la momente tensionate, acuzații de părtinire din partea poliției locale și ore întregi de așteptare pe marginea drumului, în condiții de caniculă, alături de copilul de 7 ani. Părinții au povestit totul pe grupul de Facebook „Forum Thassos”, unde au atras atenția asupra felului în care autoritățile elene au gestionat situația. În cele din urmă, a fost nevoie de intervenția unei echipe de asistență rutieră din România pentru a scoate mașina din șanț și a putea continua drumul.

Cum s-a produs accidentul

Incidentul a avut loc pe un drum de țară, între două lanuri de porumb, chiar înainte ca familia să ajungă la feribot pentru a traversa spre insulă. Potrivit relatării, un șofer grec de aproximativ 70 de ani a virat brusc la stânga, fără să semnalizeze și fără să se asigure. Mașina românilor a fost astfel lovită și proiectată în decor, oprindu-se într-un șanț plin de mărăcini.

În vehicul se afla și copilul de 7 ani al familiei, ceea ce a amplificat starea de panică. Din fericire, nu s-au raportat răni grave, dar avariile produse mașinii au fost serioase, iar șocul trăit de familie a fost unul puternic.

Reacția șoferului grec și a poliției

Comportamentul șoferului vinovat a stârnit revolta românilor.

„Grecul, 70+ de ani, nevorbitor de limba engleză, sfidător până la Dumnezeu, în condițiile în care noi aveam și un copil de 7 ani în mașină, iar el doar râdea și se amuza”, a povestit românul.

La fața locului a sosit și poliția, însă modul în care agenții au gestionat incidentul a fost perceput ca fiind părtinitor.

„A venit poliția, polițiști care au sunat familia grecului ca să vină la locul accidentului, ceea ce mi s-a părut o mare ilegalitate. Le-am solicitat să vorbească în engleză, să înțelegem și noi, au fost foarte deranjați de acest lucru”, a mai scris acesta.

Când românii au cerut explicații fiicei șoferului grec, reacția acesteia a fost considerată jignitoare:

„Am întrebat-o pe fiica grecului de ce râde, dată fiind situația, răspunsul ei a fost, e doar un bunic grec. Păi dacă e doar un bunic, apoi să stea acasă, nu pe străzi riscând să omoare niște oameni nevinovați.”

Intervenția din România

După momentele tensionate cu poliția și familia șoferului grec, românii au fost nevoiți să aștepte ore întregi în soare. Mașina rămăsese blocată în șanț, iar autoritățile locale nu i-au ajutat să o scoată. Singura soluție a venit din România.

„Am reușit cu ajutorul asistentei rutiere din România să scoatem mașina din șanț, fiind avariată destul de serios”, a mai explicat el.

Între timp, șoferul grec și rudele acestuia au părăsit locul incidentului, lăsând familia să aștepte aproape două ore pe marginea drumului. Situația a fost cu atât mai dificilă cu cât în mașină se afla un copil, iar temperaturile erau foarte ridicate.

Concluzia familiei după incident

Experiența trăită i-a făcut pe români să privească diferit vacanțele în Grecia. Românul și-a încheiat postarea cu un mesaj dur: