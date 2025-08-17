Ultima ora
Codul Rutier 2025 vine cu sancțiuni usturătoare dacă nu îți achiți amenzile de circulație. Ai putea să rămâi doi ani fără permis de conducere
17 aug. 2025 | 14:04
de Bianca Dumbrăveanu

Ce a pățit o familie de români după ce mașina a fost lovită de un șofer grec. A fost nevoie de intervenție din România: „Grecia a devenit o țară de evitat, din cauza mizeriilor pe care încep sa le facă”

Actualitate
Ce a pățit o familie de români după ce mașina a fost lovită de un șofer grec. A fost nevoie de intervenție din România: „Grecia a devenit o țară de evitat, din cauza mizeriilor pe care încep sa le facă”

O familie de români care plecase în vacanță în Thassos a trecut printr-o experiență dificilă chiar înainte de a ajunge pe insulă. Mașina lor a fost lovită de un șofer grec în vârstă, iar incidentul a dus la momente tensionate, acuzații de părtinire din partea poliției locale și ore întregi de așteptare pe marginea drumului, în condiții de caniculă, alături de copilul de 7 ani. Părinții au povestit totul pe grupul de Facebook „Forum Thassos”, unde au atras atenția asupra felului în care autoritățile elene au gestionat situația. În cele din urmă, a fost nevoie de intervenția unei echipe de asistență rutieră din România pentru a scoate mașina din șanț și a putea continua drumul.

Cum s-a produs accidentul

Incidentul a avut loc pe un drum de țară, între două lanuri de porumb, chiar înainte ca familia să ajungă la feribot pentru a traversa spre insulă. Potrivit relatării, un șofer grec de aproximativ 70 de ani a virat brusc la stânga, fără să semnalizeze și fără să se asigure. Mașina românilor a fost astfel lovită și proiectată în decor, oprindu-se într-un șanț plin de mărăcini.

În vehicul se afla și copilul de 7 ani al familiei, ceea ce a amplificat starea de panică. Din fericire, nu s-au raportat răni grave, dar avariile produse mașinii au fost serioase, iar șocul trăit de familie a fost unul puternic.

Vezi și:
Un român exasperat de reclama pentru Thassos a transmis un mesaj care le va nărui visurile multora: “Să știți că nu aici este paradisul!”
Românii şi-au însuşit o insulă din Grecia. „Thassos, pământ românesc”, expresia din ce mai des întâlnită: „8 din 10 maşini sunt de România”

Reacția șoferului grec și a poliției

Comportamentul șoferului vinovat a stârnit revolta românilor.

„Grecul, 70+ de ani, nevorbitor de limba engleză, sfidător până la Dumnezeu, în condițiile în care noi aveam și un copil de 7 ani în mașină, iar el doar râdea și se amuza”, a povestit românul.

La fața locului a sosit și poliția, însă modul în care agenții au gestionat incidentul a fost perceput ca fiind părtinitor.

„A venit poliția, polițiști care au sunat familia grecului ca să vină la locul accidentului, ceea ce mi s-a părut o mare ilegalitate. Le-am solicitat să vorbească în engleză, să înțelegem și noi, au fost foarte deranjați de acest lucru”, a mai scris acesta.

Când românii au cerut explicații fiicei șoferului grec, reacția acesteia a fost considerată jignitoare:

„Am întrebat-o pe fiica grecului de ce râde, dată fiind situația, răspunsul ei a fost, e doar un bunic grec. Păi dacă e doar un bunic, apoi să stea acasă, nu pe străzi riscând să omoare niște oameni nevinovați.”

Intervenția din România

După momentele tensionate cu poliția și familia șoferului grec, românii au fost nevoiți să aștepte ore întregi în soare. Mașina rămăsese blocată în șanț, iar autoritățile locale nu i-au ajutat să o scoată. Singura soluție a venit din România.

„Am reușit cu ajutorul asistentei rutiere din România să scoatem mașina din șanț, fiind avariată destul de serios”, a mai explicat el.

Între timp, șoferul grec și rudele acestuia au părăsit locul incidentului, lăsând familia să aștepte aproape două ore pe marginea drumului. Situația a fost cu atât mai dificilă cu cât în mașină se afla un copil, iar temperaturile erau foarte ridicate.

Concluzia familiei după incident

Experiența trăită i-a făcut pe români să privească diferit vacanțele în Grecia. Românul și-a încheiat postarea cu un mesaj dur:

„După această experiență, Grecia a devenit o țară de evitat, din cauza mizeriilor pe care încep să le facă. Concediu frumos tuturor!”

Coduri galbene şi portocalii de caniculă în weekendul cu Sfânta Maria. Temperaturile cresc alarmant în următoarele ore
Recomandări
Cât costă o ceafă de porc la grătar sau o ciorbă de burtă pe litoralul românesc, în august. Prețurile mici i-au surprins pe turiști
Cât costă o ceafă de porc la grătar sau o ciorbă de burtă pe litoralul românesc, în august. Prețurile mici i-au surprins pe turiști
Carmen Iohannis a fost întrebată dacă va plăti suma de 1 milion de euro cerută de ANAF. Fostul președinte a evitat întâlnirea cu jurnaliștii
Carmen Iohannis a fost întrebată dacă va plăti suma de 1 milion de euro cerută de ANAF. Fostul președinte a evitat întâlnirea cu jurnaliștii
Cum arată și ce meserie a avut soția fostului președinte Emil Constantinescu. Nadia Ileana Bogorin apare foarte rar în public. Cu ce se ocupă cei doi copii ai cuplului
Cum arată și ce meserie a avut soția fostului președinte Emil Constantinescu. Nadia Ileana Bogorin apare foarte rar în public. Cu ce se ocupă cei doi copii ai cuplului
ChatGPT-5 marchează începutul unei noi ere pentru omenire – ce spun specialiștii
ChatGPT-5 marchează începutul unei noi ere pentru omenire – ce spun specialiștii
Nicușor Dan, prima apariție în România după vacanța în Republica Moldova. Președintele s-a întâlnit cu salvamontiștii
Nicușor Dan, prima apariție în România după vacanța în Republica Moldova. Președintele s-a întâlnit cu salvamontiștii
Furtuni puternice în următoarele ore, cu grindină și averse torențiale. Meteorologii au emis noi alerte de vreme rea. Județele vizate
Furtuni puternice în următoarele ore, cu grindină și averse torențiale. Meteorologii au emis noi alerte de vreme rea. Județele vizate
Cât a plătit un român pentru o cină cu două feluri de mâncare și desert, într-un restaurant din Brașov. Totalul l-a uimit, ce le-a transmis celor care spun că e scump în Grecia
Cât a plătit un român pentru o cină cu două feluri de mâncare și desert, într-un restaurant din Brașov. Totalul l-a uimit, ce le-a transmis celor care spun că e scump în Grecia
Cutremur de 6 grade, în Indonezia. Zeci de oameni au fost răniți. Este al doilea seism mare produs în regiune în ultimele zile
Cutremur de 6 grade, în Indonezia. Zeci de oameni au fost răniți. Este al doilea seism mare produs în regiune în ultimele zile
Revista presei
Adevarul
Cum au apărut „ca un tsunami” cazurile de enteroviroză la copii. „E prea mare presiunea pe sistemul medical”. Ce pot face părinții
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Ce se întâmplă dacă uzi plantele de grădină în plin soare. Grădinarii profesioniști au dat verdictul
Playtech Știri
Cele două zodii care dau lovitura la final de august. Norocul e de partea lor, încep o perioadă a marilor schimbări
Playtech Știri
Alina Eremia s-a căsătorit. Primele imagini cu mireasa, rochia pe care a purtat-o e spectaculoasă: „Ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă!”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou