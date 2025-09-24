Ce a declanșat incendiul din Pantelimon. Filmul dezastrului care s-a produs la Halele Antefrig

O noapte de foc și panică a cuprins Sectorul 2 al Capitalei, după ce un incendiu uriaș a izbucnit la o hală frigorifică de pe Șoseaua Pantelimon. Flăcările au cuprins rapid acoperișul, iar un nor dens de fum a acoperit cerul Bucureștiului, provocând evacuări și alerte Ro-Alert repetate. Zeci de locuitori s-au trezit nevoiți să iasă în stradă din cauza fumului pătrunzător în apartamentele lor.

Incendiu uriaș la depozitul Antrefrig din București

Incendiul a început în jurul orei 20:00, cu flăcări care s-au extins rapid, afectând o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați și punând în pericol structura halei.

Imaginile surprinse de locatarii blocurilor din apropiere au arătat un adevărat scenariu apocaliptic, cu un acoperiș cuprins complet de flăcări. Peste 150 de pompieri s-au mobilizat, folosind 26 de autospeciale cu apă și spumă, pentru a limita extinderea incendiului.

”Recipientele respective fac parte din instalaţia şi din sistemul de răcire. În faza incipientă a incendiului, s-a acţionat asupra acestora”, a explicat Daniel Vasile, purtător de cuvânt ISU Bucureşti-Ilfov, potrivit observatornews.ro.

Un pompier a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar nivelul poluării aerului în zonă a fost de șapte ori mai mare decât limitele normale. Autoritățile au emis patru mesaje Ro-Alert, sfătuind populația să rămână în locuințe și să închidă geamurile, ușile și aparatele de aer condiționat, dar mulți locatari s-au simțit în pericol și au ieșit afară.

Posibila cauză a incendiului

Potrivit informațiilor furnizate de pompieri și jurnaliști, incendiul ar fi pornit de la instalația de climatizare a halei, despre care se spune că era veche și defectă.

Clădirea, de asemenea, era una mai veche, iar temperaturile ridicate din timpul incendiului au afectat serios structura metalică, care se află acum în mare parte distrusă.

”Pompierii sunt în continuare prezenţi la faţa locului şi încearcă să ţină sub control ultimele focare. Totul ar fi pornit de la instalaţia de climatizare, o defecţiune la această instalaţie despre care înţelegem că este destul de veche, la fel şi clădirea despre care vorbim. Sunt şi poliţiştii prezenţi la faţa locului, care au deschis un dosar penal. Până la această oră, ştim că în interiorul halei se aflau mai multe produse din carne, produse lactate, lumânări şi alte bunuri care urmau a fi comercializate. Şi proprietarii halelor sunt prezenţi, evaluează pagubele şi încearcă să-şi dea seama cât de puternic a fost incendiul de aseară”, a transmis Bogdan Dinu, reporter Observator.

Situația actuală și măsurile în curs

În prezent, focul mai arde mocnit pe trei laturi ale halei, iar la fața locului au rămas 14 autospeciale cu apă și spumă pentru a preveni reaprinderea flăcărilor.

Autoritățile continuă supravegherea zonei și investighează circumstanțele exacte ale incendiului, în timp ce proprietarii estimează pagubele produse de dezastru.

Noaptea dramatică din Pantelimon readuce în atenția publică riscurile asociate halelor frigorifice vechi și necesitatea întreținerii corespunzătoare a instalațiilor electrice și de climatizare pentru prevenirea unor astfel de tragedii.

