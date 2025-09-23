Ultima ora
ACTUALITATE
Incendiu puternic în București. Au fost trimise mai multe mesaje Ro-Alert pentru mai multe sectoare
Incendiu în sectorul 2 din București

Un nou incident a pus pe jar locuitorii Capitalei, după ce un incendiu de amploare a izbucnit în sectorul 2 al Bucureștiului. Degajările puternice de fum au determinat autoritățile să trimită mai multe mesaje Ro-Alert, avertizând populația din mai multe sectoare ale orașului. Intervenția pompierilor este în desfășurare, aceștia luptând pentru a limita extinderea flăcărilor.

Mesaje de avertizare trimise prin Ro-Alert

Locuitorii din sectoarele 2, 3, 4 și 5 au primit notificări prin sistemul Ro-Alert, autoritățile recomandându-le să ia măsuri de protecție pentru a evita expunerea la fumul dens.

„A fost emis un nou mesaj Ro-Alert în sectoarele 2-3-4-5”, a fost precizat în informările transmise către populație.

Primul mesaj a fost transmis la scurt timp după izbucnirea incendiului, iar ulterior, pe fondul degajărilor masive de fum, a fost emis un al doilea mesaj preventiv, valabil pe o rază de doi kilometri față de locul producerii evenimentului.

Intervenția pompierilor

ISU B-IF, a explicat situația:

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la acoperișul unui spațiu de depozitare în sectorul 2. Sunt degajări mari de fum, astfel că a fost emis un mesaj pentru informarea și avertizarea populației prin sistemul RoAlert. Au fost alertate 10 autospeciale de stingere.”

Conform datelor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, hala afectată are destinație de refrigerare, fiind alipite și alte anexe, iar intervenția pompierilor este concentrată pe localizarea incendiului și limitarea propagării flăcărilor.

Riscuri pentru locuitorii din apropiere

Autoritățile atrag atenția că, din cauza vântului, fumul rezultat în urma incendiului poate pătrunde în locuințele din zona afectată.

„Ca urmare a degajării intense de fum, a fost emis un nou mesaj RoAlert, pe o rază de 2 km. Sub influența rafalelor de vânt, există riscul ca fumul să pătrundă în locuințele din apropiere, sens în care le solicităm locatarilor închiderea ușilor și ferestrelor, iar participanților la trafic să faciliteze deplasarea autospecialelor de pompieri”, a transmis ISU B-IF.

În prezent, echipajele de intervenție continuă să acționeze în teren, încercând să stingă flăcările și să limiteze pagubele.

