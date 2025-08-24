Incendiu major lângă Bucureşti. O locuință și două autoturisme au fost afectate de flăcări, anunță ISU

Un incendiu de proporții a izbucnit duminică după-amiază în localitatea Țegheș, unde focul a cuprins o suprafață de aproximativ 7 hectare de vegetație uscată. Flăcările s-au extins rapid către zona de pădure și au amenințat o locuință din apropiere.

Incendiu de vegetație în Țegheș

UPDATE duminică, ora 17:46. O locuință P+1+M și două autoturisme au fost afectate de incendiul produs, pentru stingerea căruia intervin opt autospeciale și patru cisterne ISUBIF, precum și două autospeciale din cadrul ISU Giurgiu.

Acțiunea continuă, însă alimentarea cu apă se realizează de la distanță, neexistând surse apropiate. Nu au fost raportate victime, iar mai multe animale de companie, câini și pisici, au fost evacuate din clădire.

– Știre inițială –

Potrivit ISU București-Ilfov, mai multe autospeciale de stingere au intervenit la fața locului pentru a împiedica extinderea focului. Echipajele au reușit să limiteze propagarea flăcărilor spre pădure prin crearea unor fâșii de protecție, realizate cu ajutorul unui tractor dotat cu plug, și prin amplasarea strategică a autospecialelor.

Intervenția este încă în desfășurare, pompierii lucrând pentru lichidarea completă a incendiului și pentru protejarea gospodăriilor din zonă. Autoritățile reamintesc populației că focurile în aer liber, chiar și pentru arderea vegetației uscate, sunt extrem de periculoase în această perioadă și pot duce la incendii de amploare.