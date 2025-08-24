Incendiu major lângă Bucureşti. O locuință și două autoturisme au fost afectate de flăcări, anunță ISU
Un incendiu de proporții a izbucnit duminică după-amiază în localitatea Țegheș, unde focul a cuprins o suprafață de aproximativ 7 hectare de vegetație uscată. Flăcările s-au extins rapid către zona de pădure și au amenințat o locuință din apropiere.
Incendiu de vegetație în Țegheș
UPDATE duminică, ora 17:46. O locuință P+1+M și două autoturisme au fost afectate de incendiul produs, pentru stingerea căruia intervin opt autospeciale și patru cisterne ISUBIF, precum și două autospeciale din cadrul ISU Giurgiu.
Acțiunea continuă, însă alimentarea cu apă se realizează de la distanță, neexistând surse apropiate. Nu au fost raportate victime, iar mai multe animale de companie, câini și pisici, au fost evacuate din clădire.
– Știre inițială –
Potrivit ISU București-Ilfov, mai multe autospeciale de stingere au intervenit la fața locului pentru a împiedica extinderea focului. Echipajele au reușit să limiteze propagarea flăcărilor spre pădure prin crearea unor fâșii de protecție, realizate cu ajutorul unui tractor dotat cu plug, și prin amplasarea strategică a autospecialelor.
Intervenția este încă în desfășurare, pompierii lucrând pentru lichidarea completă a incendiului și pentru protejarea gospodăriilor din zonă. Autoritățile reamintesc populației că focurile în aer liber, chiar și pentru arderea vegetației uscate, sunt extrem de periculoase în această perioadă și pot duce la incendii de amploare.
„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la vegetaţie uscată pe câmp, cu extindere în zona de pădure şi la o locuinţă, în localitatea Țegheș. Suprafaţa afectată este de aprox 7 hectare. Au fost luate măsuri pentru limitarea extinderii incendiului spre pădure, prin amplasarea autospecialelor de stingere şi prin delimitarea unor fâşii de protecţie prin intermediul unui tractor cu plug”, a anunţat ISU.