Imagini cu hala mistuită de flăcări în Sectorul 2: structura metalică s-a topit, totul s-a făcut scrum

Un incendiu uriaș a cuprins marți seara o hală frigorifică din sectorul 2 al Bucureștiului, transformând noaptea într-un adevărat coșmar pentru locuitorii din zonă. Flăcările uriașe și fumul dens au acoperit cerul Capitalei, iar pompierii s-au luptat ore întregi pentru a ține focul sub control. Imaginile surprinse de martori arată dimensiunea tragediei: structura metalică s-a topit sub efectul temperaturilor extreme, iar clădirea a fost distrusă aproape complet.

Cum s-a declanșat focul și ce suprafață a fost afectată

Potrivit primelor informații, incendiul ar fi izbucnit în jurul orei 20:00, la acoperișul halei din zona Pantelimon, pe Aleea Hobița. În doar câteva minute, flăcările au cuprins întreaga construcție, iar suprafața afectată a ajuns la aproximativ 7.000 de metri pătrați. Intensitatea incendiului a fost atât de mare încât acoperișul s-a prăbușit, iar structura metalică a clădirii a cedat în mare parte. Primele ipoteze indică o defecțiune la sistemul de climatizare drept posibilă cauză, însă specialiștii urmează să stabilească exact sursa izbucnirii focului.

Intervenție masivă și risc de explozie

Operațiunea de stingere a fost una de amploare. La fața locului au fost mobilizate 26 de autospeciale de stingere și peste 150 de pompieri, mulți dintre ei chemați din timpul liber. Eforturile lor au fost esențiale pentru a limita dezastrul, în condițiile în care exista risc major de explozie din cauza produselor inflamabile aflate în interior. În hală erau depozitate alimente, produse din carne, lactate, dar și lumânări și alte materiale extrem de sensibile la temperaturi ridicate.

La primele ore ale dimineții de miercuri, intervenția era încă în desfășurare, cu 14 autospeciale care încercau să stingă ultimele focare. „Încă vedeți că fumegă în acea parte”, au transmis pompierii, confirmând că lupta cu incendiul era departe de a se fi încheiat.

Fumul toxic a afectat Bucureștiul

Pe lângă pagubele materiale uriașe, incendiul a generat și un impact major asupra mediului. Ministerul Mediului a anunțat că în noaptea incendiului nivelul poluării a depășit de șapte ori limitele admise.

„La staţia de pe Bulevardul Basarabia, valoarea de PM10 era de şapte ori depăşită, adică limita este 50 şi noi am înregistrat o valoare de 350, pe la ora 23:00. Aceasta a fost cea mai mare valoare pe perioada incendiului”, a declarat Simona Aldea, directorul Direcţiei de Mediu Bucureşti.

Ea a precizat că miercuri dimineață situația s-a normalizat.

„În momentul de faţă, pe staţiile din reţeaua naţională de monitorizare, nu mai sunt depăşiri. Valorile sunt în limite normale”, a adăugat Aldea.

Totuși, locuitorii din București au resimțit din plin efectele incendiului, fumul gros și mirosul puternic persistând ore bune după stingerea flăcărilor.

Evaluarea pagubelor și dosar penal deschis

În urma incendiului, proprietarii halei frigorifice au ajuns la fața locului pentru a evalua pagubele, însă concluzia este una devastatoare: clădirea a fost distrusă aproape complet. Polițiștii au deschis deja un dosar penal pentru a stabili cauzele exacte și pentru a investiga eventualele responsabilități.

Deși nivelul de poluare a revenit la normal miercuri dimineață, amploarea incendiului și consecințele sale rămân o dovadă a cât de vulnerabile pot fi astfel de construcții în fața unui dezastru. Pentru pompieri, intervenția din sectorul 2 a fost una dintre cele mai dificile din ultima perioadă, iar pentru locuitori, o noapte pe care nu o vor uita curând.