Cât va plăti un român cu casă la țară impozit pe proprietate, după majorarea taxelor. Cu cât se mărește suma

Românii care dețin locuințe vor scoate mai mulți bani din buzunar începând de anul viitor. Impozitul pe proprietate va crește cu până la 70%, ceea ce înseamnă sume mai mari atât pentru casele din mediul urban, cât și pentru cele din mediul rural. Totodată, și impozitul pe mașini aproape că se va dubla, potrivit noilor măsuri anunțate de Guvern.

Impozite mărite pe locuințe: cât vor plăti românii care au case la țară

Premierul Ilie Bolojan a confirmat că taxele locale vor fi majorate, iar impactul va fi resimțit de toți proprietarii.

”Un proprietar de casă în mediul rural plătea până acum un impozit de până la 120 lei pentru proprietate. Însă, de acum înainte, acest impozit va crește până la 200 lei”, a declarat șeful Guvernului, potivit Digi24.

Majorarea vine ca urmare a nevoii de a aduce mai multe venituri la bugetele locale. România are cel mai mare procent de proprietari de locuințe din Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că această măsură va avea un impact direct asupra unui număr foarte mare de cetățeni. Practic, în cazul caselor la țară, sumele vor crește chiar și cu 70%.

Șoferii, obligați să plătească aproape dublu la impozitul auto

Nu doar locuințele sunt vizate de noile măsuri fiscale. Și șoferii vor avea de plătit mai mult.

”Proprietari de mașini cu o capacitate cilindrică mică – practic, marea majoritate a proprietarilor de mașini din România – plăteau un impozit anual de 70-80 lei. În cazul lor, impozitul ar urma să ajungă până la 150 lei pe an. Practic, se dublează”, a precizat premierul Ilie Bolojan.

Astfel, cei care până acum achitau o sumă modică pentru autoturismele personale vor fi obligați să se adapteze la noile costuri. Creșterea are scopul de a aduce venituri suplimentare la nivel local, mai ales în condițiile în care autoritățile trebuie să acopere cheltuieli tot mai mari pentru investițiile în infrastructură și servicii publice.

Vezi și Impozitul pe locuințe va crește cu 70% din 2026. Premierul Ilie Bolojan, avertisment pentru primari!

De ce cresc taxele locale

Reprezentanții Guvernului susțin că aceste măsuri sunt inevitabile.

”Aceste măsuri sunt necesare deoarece autoritățile locale au investiții în derulare și nu mai au suficiente fonduri pentru a le susține”, a explicat premierul.

Conform sursei menționate mai sus, banii suplimentari rezultați din noile taxe vor rămâne în bugetele locale, care au fost serios afectate de măsurile de austeritate. Astfel, primăriile vor avea o sursă mai consistentă de finanțare pentru proiectele în desfășurare.

Așadar, românii cu proprietăți și mașini trebuie să se pregătească pentru facturi mai mari către stat. Chiar dacă majorările par greu de suportat pentru multe familii, autoritățile argumentează că fără aceste măsuri investițiile locale ar fi puse în pericol.

Vezi și Ce se întâmplă dacă primești des bani din străinătate în cont. Când te poate verifica ANAF!