Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
28 aug. 2025 | 13:40
de Badea Violeta

Cât va plăti un român cu casă la țară impozit pe proprietate, după majorarea taxelor. Cu cât se mărește suma

Social
Cât va plăti un român cu casă la țară impozit pe proprietate, după majorarea taxelor. Cu cât se mărește suma
Taxe mai mari pe proprietati: cat va scoate din buzunar un roman cu casa la tara. Sursa foto: Profimedia

Românii care dețin locuințe vor scoate mai mulți bani din buzunar începând de anul viitor. Impozitul pe proprietate va crește cu până la 70%, ceea ce înseamnă sume mai mari atât pentru casele din mediul urban, cât și pentru cele din mediul rural. Totodată, și impozitul pe mașini aproape că se va dubla, potrivit noilor măsuri anunțate de Guvern.

Impozite mărite pe locuințe: cât vor plăti românii care au case la țară

Premierul Ilie Bolojan a confirmat că taxele locale vor fi majorate, iar impactul va fi resimțit de toți proprietarii.

”Un proprietar de casă în mediul rural plătea până acum un impozit de până la 120 lei pentru proprietate. Însă, de acum înainte, acest impozit va crește până la 200 lei”, a declarat șeful Guvernului, potivit Digi24.

Majorarea vine ca urmare a nevoii de a aduce mai multe venituri la bugetele locale. România are cel mai mare procent de proprietari de locuințe din Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că această măsură va avea un impact direct asupra unui număr foarte mare de cetățeni. Practic, în cazul caselor la țară, sumele vor crește chiar și cu 70%.

Șoferii, obligați să plătească aproape dublu la impozitul auto

Nu doar locuințele sunt vizate de noile măsuri fiscale. Și șoferii vor avea de plătit mai mult.

”Proprietari de mașini cu o capacitate cilindrică mică – practic, marea majoritate a proprietarilor de mașini din România – plăteau un impozit anual de 70-80 lei. În cazul lor, impozitul ar urma să ajungă până la 150 lei pe an. Practic, se dublează”, a precizat premierul Ilie Bolojan.

Astfel, cei care până acum achitau o sumă modică pentru autoturismele personale vor fi obligați să se adapteze la noile costuri. Creșterea are scopul de a aduce venituri suplimentare la nivel local, mai ales în condițiile în care autoritățile trebuie să acopere cheltuieli tot mai mari pentru investițiile în infrastructură și servicii publice.

Vezi și Impozitul pe locuințe va crește cu 70% din 2026. Premierul Ilie Bolojan, avertisment pentru primari!

De ce cresc taxele locale

Reprezentanții Guvernului susțin că aceste măsuri sunt inevitabile.

”Aceste măsuri sunt necesare deoarece autoritățile locale au investiții în derulare și nu mai au suficiente fonduri pentru a le susține”, a explicat premierul.

Conform sursei menționate mai sus, banii suplimentari rezultați din noile taxe vor rămâne în bugetele locale, care au fost serios afectate de măsurile de austeritate. Astfel, primăriile vor avea o sursă mai consistentă de finanțare pentru proiectele în desfășurare.

Așadar, românii cu proprietăți și mașini trebuie să se pregătească pentru facturi mai mari către stat. Chiar dacă majorările par greu de suportat pentru multe familii, autoritățile argumentează că fără aceste măsuri investițiile locale ar fi puse în pericol.

Vezi și Ce se întâmplă dacă primești des bani din străinătate în cont. Când te poate verifica ANAF!

Revine canicula în România. Meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate. Județele care intră sub cod galben
Recomandări
Incendiu la restaurantul Mărul de Aur de pe Calea Victoriei. Au fost emise mesaje Ro-Alert din cauza fumului
Incendiu la restaurantul Mărul de Aur de pe Calea Victoriei. Au fost emise mesaje Ro-Alert din cauza fumului
Primul ransomware bazat pe inteligență artificială a fost descoperit: Ce model a folosit Promptlock
Primul ransomware bazat pe inteligență artificială a fost descoperit: Ce model a folosit Promptlock
Cum reduci factura la curent cu până la 30%, potrivit specialiștilor. Ce aparate consumă cel mai mult
Cum reduci factura la curent cu până la 30%, potrivit specialiștilor. Ce aparate consumă cel mai mult
Secretele comisioanelor bancare, dezvăluite de Alin Iacob, președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare: „Unele sunt de-a dreptul ciudate”. Cum să le reduci la minimum. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Secretele comisioanelor bancare, dezvăluite de Alin Iacob, președintele Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare: „Unele sunt de-a dreptul ciudate”. Cum să le reduci la minimum. EXCLUSIV
Gata cu aplicațiile Android neverificate pe Google Play – Ce înseamnă asta pentru utilizatori și dezvoltatori
Gata cu aplicațiile Android neverificate pe Google Play – Ce înseamnă asta pentru utilizatori și dezvoltatori
Cât costă să mergi cu trenul de mare viteză în Italia și cum arată în interior vagoanele. Ce beneficii ai dacă mergi la clasa business FOTO
Cât costă să mergi cu trenul de mare viteză în Italia și cum arată în interior vagoanele. Ce beneficii ai dacă mergi la clasa business FOTO
Ce să vizitezi în Craiova. Atracțiile turistice pe care să le bifezi într-un weekend
Ce să vizitezi în Craiova. Atracțiile turistice pe care să le bifezi într-un weekend
Seria jocurilor video Clair Obscur nu se oprește la Expedition 33: Regizorul confirmă viitorul francizei
Seria jocurilor video Clair Obscur nu se oprește la Expedition 33: Regizorul confirmă viitorul francizei
Revista presei
Adevarul
Motivul uciderii lui Ioan Botezătorul. De ce se temea Irod așa de tare de el și din ce sectă făcea parte sfântul
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Prima imagine cu Monica Gabor după ce s-a zvonit că a născut al doilea copil. Un detaliu a atras atenția tuturor
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 28 august 2025. Zodiile cu noroc uriaș la bani la finalul verii
Playtech Știri
De când nu mai poartă Andi Moisescu verigheta. Semnele discrete care anunțau separarea
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!