Impozitul pe locuințe va crește cu 70% din 2026. Premierul Ilie Bolojan, avertisment pentru primari

Românii vor plăti mai mult pentru casele și apartamentele pe care le dețin, începând cu 1 ianuarie 2026. Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți seara, la Antena 3 CNN, că impozitul pe proprietăți pentru persoanele fizice va fi majorat cu 70%. Decizia are ca obiectiv principal creșterea resurselor la nivel local, dar premierul atrage atenția că aceste sume nu trebuie folosite pentru salariile angajaților din administrația publică, ci pentru continuarea investițiilor.

Ilie Bolojan, despre creșterea impozitelor

„Avem începute foarte multe șantiere în România, în fiecare localitate, oraș, comună sunt zeci de șantiere. În fiecare comună e cel puțin un șantier. Toate aceste șantiere ar fi trebuit să fie finanțate din bani naționali sau europeni”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că în marile orașe, unde bugetele locale sunt mai consistente, primăriile au reușit să susțină din resurse proprii unele proiecte de infrastructură. Însă în mediul rural, unde veniturile sunt reduse, 99% din finanțări provin de la bugetul de stat.

„Asta a fost perioada în care am contractat lucrări pe Anghel Saligny de 55 de miliarde de lei, am contractat lucrări pe fonduri europene, am supracontractat lucrări pe fonduri europene, am început peste 1200 de șantiere prin Compania Națională de Investiții, prin Administrația Fondului pentru Mediu și așa mai departe. Și am constatat că nu mai avem finanțări pentru aceste lucrări. Nu în totalitate, dar nu mai le putem duce în această formulă”, a precizat premierul.

În aceste condiții, Guvernul a decis creșterea bazei de impozitare pentru locuințe, măsură care va aduce resurse suplimentare direct în bugetele locale.

Unde vor ajunge banii încasați suplimentar

„Având în vedere angajamentele României și analizele legate de impozitele pe proprietate la persoanele fizice care se plătesc în România, am luat decizia să creștem baza de impozitare la impozitele pe proprietate la persoanele fizice. Asta înseamnă că această creștere de impozite la persoanele fizice, care sigur poate părea mare, să spunem, în procente, dar în termeni reali, e oricum o creștere, nu mai plătești, să spunem, 100 de lei, 120 de lei pentru o casă în zona de rural, plătești poate până în 200 de lei, va fi un venit care va fi colectat de autoritățile locale și o bună parte va rămâne la autoritățile locale”, a subliniat Ilie Bolojan.

Totodată, premierul a avertizat primarii că banii încasați suplimentar nu trebuie cheltuiți pentru salarii.

„De aceea, complementar, am venit cu un pachet prin care reducem numărul de angajați în administrația locală acolo unde s-a angajat prea mult. Și banii încasati suplimentar din impozitele pe proprietăți la persoanele fizice plus economiile la salarii care se vor face, trebuie să se ducă în continuare la aceste investiții”, a explicat șeful Guvernului.

Astfel, deși majorarea impozitelor pe proprietăți va aduce o presiune în plus asupra populației, executivul susține că măsura este necesară pentru a asigura finalizarea investițiilor locale și pentru a reduce dependența primăriilor de fondurile centrale.