Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
28 aug. 2025 | 09:47
de Daoud Andra

Impozitul pe locuințe va crește cu 70% din 2026. Premierul Ilie Bolojan, avertisment pentru primari

Social
Impozitul pe locuințe va crește cu 70% din 2026. Premierul Ilie Bolojan, avertisment pentru primari
FOTO: Profimedia Images

Românii vor plăti mai mult pentru casele și apartamentele pe care le dețin, începând cu 1 ianuarie 2026. Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți seara, la Antena 3 CNN, că impozitul pe proprietăți pentru persoanele fizice va fi majorat cu 70%. Decizia are ca obiectiv principal creșterea resurselor la nivel local, dar premierul atrage atenția că aceste sume nu trebuie folosite pentru salariile angajaților din administrația publică, ci pentru continuarea investițiilor.

Ilie Bolojan, despre creșterea impozitelor

„Avem începute foarte multe șantiere în România, în fiecare localitate, oraș, comună sunt zeci de șantiere. În fiecare comună e cel puțin un șantier. Toate aceste șantiere ar fi trebuit să fie finanțate din bani naționali sau europeni”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că în marile orașe, unde bugetele locale sunt mai consistente, primăriile au reușit să susțină din resurse proprii unele proiecte de infrastructură. Însă în mediul rural, unde veniturile sunt reduse, 99% din finanțări provin de la bugetul de stat.

„Asta a fost perioada în care am contractat lucrări pe Anghel Saligny de 55 de miliarde de lei, am contractat lucrări pe fonduri europene, am supracontractat lucrări pe fonduri europene, am început peste 1200 de șantiere prin Compania Națională de Investiții, prin Administrația Fondului pentru Mediu și așa mai departe. Și am constatat că nu mai avem finanțări pentru aceste lucrări. Nu în totalitate, dar nu mai le putem duce în această formulă”, a precizat premierul.

În aceste condiții, Guvernul a decis creșterea bazei de impozitare pentru locuințe, măsură care va aduce resurse suplimentare direct în bugetele locale.

Vezi și:
Ce se întâmplă dacă primești des bani din străinătate în cont. Când te poate verifica ANAF

Unde vor ajunge banii încasați suplimentar

„Având în vedere angajamentele României și analizele legate de impozitele pe proprietate la persoanele fizice care se plătesc în România, am luat decizia să creștem baza de impozitare la impozitele pe proprietate la persoanele fizice. Asta înseamnă că această creștere de impozite la persoanele fizice, care sigur poate părea mare, să spunem, în procente, dar în termeni reali, e oricum o creștere, nu mai plătești, să spunem, 100 de lei, 120 de lei pentru o casă în zona de rural, plătești poate până în 200 de lei, va fi un venit care va fi colectat de autoritățile locale și o bună parte va rămâne la autoritățile locale”, a subliniat Ilie Bolojan.

Totodată, premierul a avertizat primarii că banii încasați suplimentar nu trebuie cheltuiți pentru salarii.

„De aceea, complementar, am venit cu un pachet prin care reducem numărul de angajați în administrația locală acolo unde s-a angajat prea mult. Și banii încasati suplimentar din impozitele pe proprietăți la persoanele fizice plus economiile la salarii care se vor face, trebuie să se ducă în continuare la aceste investiții”, a explicat șeful Guvernului.

Astfel, deși majorarea impozitelor pe proprietăți va aduce o presiune în plus asupra populației, executivul susține că măsura este necesară pentru a asigura finalizarea investițiilor locale și pentru a reduce dependența primăriilor de fondurile centrale.

Iarnă la sfârșit de august. Locul din România în care s-a format strat de zăpadă de câțiva centimetri
Recomandări
Unde locuiesc și cum trăiesc muncitorii nepalezi aduși în România. Cât cheltuie și câți bani reușesc să trimită acasă
Unde locuiesc și cum trăiesc muncitorii nepalezi aduși în România. Cât cheltuie și câți bani reușesc să trimită acasă
Un sfert dintre elevi folosesc deja inteligența artificială pentru teme. Este școala pregătită pentru această schimbare?
Un sfert dintre elevi folosesc deja inteligența artificială pentru teme. Este școala pregătită pentru această schimbare?
Cu ce se ocupă acum Olivia Steer, după ce s-a retras din lumina reflectoarelor. Cum s-a schimbat viața ei în ultimii ani
Cu ce se ocupă acum Olivia Steer, după ce s-a retras din lumina reflectoarelor. Cum s-a schimbat viața ei în ultimii ani
Oamenii de știință au aflat de ce rechinii megalodon au dispărut acum milioane de ani
Oamenii de știință au aflat de ce rechinii megalodon au dispărut acum milioane de ani
Obligatoriu pentru toți utilizatorii de Gmail să-și schimbe parola. Avertismentul Google după spargerea a 2.5 miliarde de conturi
Obligatoriu pentru toți utilizatorii de Gmail să-și schimbe parola. Avertismentul Google după spargerea a 2.5 miliarde de conturi
România la coada Europei într-un clasament esențial, competențele digitale. Românii nu știu să folosească un calculator, iar tinerii nici nu vor să învețe
România la coada Europei într-un clasament esențial, competențele digitale. Românii nu știu să folosească un calculator, iar tinerii nici nu vor să învețe
Cine este polițistul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului din București. Agentul era în timpul său liber, dar a reacționat imediat
Cine este polițistul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului din București. Agentul era în timpul său liber, dar a reacționat imediat
Încă o țară interzice telefoanele elevilor în clasă
Încă o țară interzice telefoanele elevilor în clasă
Revista presei
Adevarul
Motivul uciderii lui Ioan Botezătorul. De ce se temea Irod așa de tare de el și din ce sectă făcea parte sfântul
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 28 august 2025. Zodiile cu noroc uriaș la bani la finalul verii
Playtech Știri
De când nu mai poartă Andi Moisescu verigheta. Semnele discrete care anunțau separarea
Playtech Știri
Zodia răsfățată de astre în septembrie 2025: bani, dragoste și noroc pe toate planurile
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!