Ultima ora
Vei plăti 20 de lei/zi în București, dacă ești din provincie și vii cu mașina. De ce nu este vorba doar despre a strânge bani la buget
09 oct. 2025 | 17:47
de Ioana Bucur

Ce să faci în grădină după ploile abundente pentru a salva florile şi gazonul? Detaliul care ajuta apa să se scurgă mai repede

UTILE
Ce să faci în grădină după ploile abundente pentru a salva florile şi gazonul? Detaliul care ajuta apa să se scurgă mai repede
Imagine arhivă. Foto: Pixabay

Ploile abundente pot transforma rapid o grădină frumoasă într-un teren îmbibat cu apă, punând în pericol atât florile, cât și gazonul. Specialiștii avertizează că intervenția rapidă este esențială pentru a evita putrezirea rădăcinilor și distrugerea stratului de iarbă. Iată ce poți face imediat după ploaie pentru a salva grădina:

Ce să faci în grădină după ploile abundente

Verifică zonele în care s-a acumulat apă

După ce ploaia s-a oprit, inspectează grădina și observă locurile unde băltește apa. În astfel de zone, sapă mici șanțuri sau găuri de drenaj care să direcționeze excesul de apă către marginea terenului sau o zonă mai joasă. Acest detaliu simplu ajută apa să se scurgă mai repede și previne îmbibarea solului.

Vezi și:
Cel mai bun moment pentru a planta bulbii toamna și de ce nu trebuie să amâni. Contează mai mult decât crezi
Plante care nu au nevoie de pământ pentru a creşte. Le poţi ţine într-o vază cu apă mereu, arată şi foarte bine

Afânează solul compactat

Dacă terenul este foarte tasat, aerul nu mai pătrunde în profunzime, iar apa rămâne blocată la suprafață. Înțeapă solul cu o furcă de grădină sau folosește un aerator pentru gazon. Aceste mici perforații permit aerului să circule mai bine și grăbesc drenarea naturală a apei.

Mută plantele afectate de bălți

Florile care stau prea mult în apă riscă să se ofilească sau să-și piardă rădăcinile. În cazurile grave, ridică plantele care s-au aflat în bălți și replantează-le temporar în ghivece, până când solul din grădină se usucă complet.

Previne viitoarele acumulări de apă

Pentru a evita situațiile similare, poți adăuga un strat subțire de nisip sau compost în zonele predispuse la băltire. De asemenea, un drenaj subteran simplu — cu țevi perforate sau pietriș — poate face minuni în grădinile care se inundă frecvent.

Grădinarii cu experiență spun că o intervenție promptă după ploi nu doar salvează plantele, ci și menține sănătatea solului pe termen lung. În natură, apa e esențială, dar în exces poate fi cel mai mare dușman al unei grădini frumoase.

Motivul pentru care a fost emis cod roşu de ploi în partea de sud a României, dezvăluit de ANM. Zona din Bucureşti unde s-au înregistrat aproape 140 de l/mp
Recomandări
Ce este ”căsătoria de lavandă”? Prinţesa Norvegiei este acuzată de presă că ar avea un astfel de mariaj
Ce este ”căsătoria de lavandă”? Prinţesa Norvegiei este acuzată de presă că ar avea un astfel de mariaj
Ferrari electric: soluția ca sunetul să nu fie fals. Elettrica își amplifică propriul motor, nu imită un V12
Ferrari electric: soluția ca sunetul să nu fie fals. Elettrica își amplifică propriul motor, nu imită un V12
O ipoteză care schimbă tot ce știm: oamenii ar putea fi printre primele ființe inteligente din univers
O ipoteză care schimbă tot ce știm: oamenii ar putea fi printre primele ființe inteligente din univers
Clinica privată în care a murit tânăra mămică de 29 de ani, despre complicaţiile apărute după naştere. ”A semnat ştiind riscurile”
Clinica privată în care a murit tânăra mămică de 29 de ani, despre complicaţiile apărute după naştere. ”A semnat ştiind riscurile”
EA pariază totul pe jocul video Battlefield 6 și vrea să detroneze Call of Duty. Testul final înainte de tranzacția istorică a companiei de gaming
EA pariază totul pe jocul video Battlefield 6 și vrea să detroneze Call of Duty. Testul final înainte de tranzacția istorică a companiei de gaming
Ce profit net aduce o spălătorie auto self-service la 2, 4 sau 6 boxe. Afacerea mică ce poate produce mii de euro pe lună
Ce profit net aduce o spălătorie auto self-service la 2, 4 sau 6 boxe. Afacerea mică ce poate produce mii de euro pe lună
Un blogger care a călătorit în 197 de țări a dezvăluit care a fost țara în care s-a simțit în cel mai mare pericol: “Acolo mi-a fost cu adevărat frică”
Un blogger care a călătorit în 197 de țări a dezvăluit care a fost țara în care s-a simțit în cel mai mare pericol: “Acolo mi-a fost cu adevărat frică”
Părinții care pot lucra 8 zile pe lună de acasă. Legea tocmai a fost promulgată
Părinții care pot lucra 8 zile pe lună de acasă. Legea tocmai a fost promulgată
Revista presei
Adevarul
„Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile care îşi schimbă destinul din luna octombrie. Astrele le pregătesc surprize de neuitat
Playtech Știri
Fetiţa cea mai frumoasă din lume a împlinit 24 de ani şi o recunoşti cu greu. „Copilul-minune al modellingului” s-a transformat complet, cu ce se ocupă acum
Playtech Știri
Când va fi înmormântat Marius Keseri? Gestul făcut de Marian Ionescu faţă de fostul toboşar Direcţia 5
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...