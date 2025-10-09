Ce să faci în grădină după ploile abundente pentru a salva florile şi gazonul? Detaliul care ajuta apa să se scurgă mai repede

Ploile abundente pot transforma rapid o grădină frumoasă într-un teren îmbibat cu apă, punând în pericol atât florile, cât și gazonul. Specialiștii avertizează că intervenția rapidă este esențială pentru a evita putrezirea rădăcinilor și distrugerea stratului de iarbă. Iată ce poți face imediat după ploaie pentru a salva grădina:

Ce să faci în grădină după ploile abundente

Verifică zonele în care s-a acumulat apă

După ce ploaia s-a oprit, inspectează grădina și observă locurile unde băltește apa. În astfel de zone, sapă mici șanțuri sau găuri de drenaj care să direcționeze excesul de apă către marginea terenului sau o zonă mai joasă. Acest detaliu simplu ajută apa să se scurgă mai repede și previne îmbibarea solului.

Afânează solul compactat

Dacă terenul este foarte tasat, aerul nu mai pătrunde în profunzime, iar apa rămâne blocată la suprafață. Înțeapă solul cu o furcă de grădină sau folosește un aerator pentru gazon. Aceste mici perforații permit aerului să circule mai bine și grăbesc drenarea naturală a apei.

Mută plantele afectate de bălți

Florile care stau prea mult în apă riscă să se ofilească sau să-și piardă rădăcinile. În cazurile grave, ridică plantele care s-au aflat în bălți și replantează-le temporar în ghivece, până când solul din grădină se usucă complet.

Previne viitoarele acumulări de apă

Pentru a evita situațiile similare, poți adăuga un strat subțire de nisip sau compost în zonele predispuse la băltire. De asemenea, un drenaj subteran simplu — cu țevi perforate sau pietriș — poate face minuni în grădinile care se inundă frecvent.

Grădinarii cu experiență spun că o intervenție promptă după ploi nu doar salvează plantele, ci și menține sănătatea solului pe termen lung. În natură, apa e esențială, dar în exces poate fi cel mai mare dușman al unei grădini frumoase.