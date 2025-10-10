Ultima ora
Cu cât se scumpește factura finală la curent. Hidroelectrica, mesaj către clienți
10 oct. 2025 | 16:22
de Diana Dumitrache

Se întoarce frigul în România, de luni, 13 octombrie. Meteorologii au emis cod galben de vânt puternic

METEO - VREME - ANM
Se întoarce frigul în România, de luni, 13 octombrie. Meteorologii au emis cod galben de vânt puternic
ANM: Se întoarce frigul (Foto: Profimedia)

Românii trebuie să se pregătească pentru o schimbare semnificativă a vremii. După un început de octombrie cu temperaturi blânde și zile însorite, frigul își face din nou simțită prezența începând de luni, 13 octombrie 2025. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că urmează o perioadă cu valori termice ușor mai coborâte decât cele specifice sezonului, în special în regiunile intracarpatice.

Se întoarce frigul, conform ANM

Potrivit prognozei emise vineri, 9 octombrie, intervalul 13–20 octombrie 2025 va fi caracterizat de temperaturi mai scăzute față de mediile multianuale. Zonele cele mai afectate vor fi Transilvania, Maramureșul și Banatul montan, unde diminețile vor fi reci, iar maximele nu vor depăși 15–17 grade Celsius. În sud și est, vremea va fi ceva mai blândă, însă vântul va accentua senzația de frig.

Meteorologii anunță și un regim pluviometric deficitar în vestul și nord-vestul țării, în timp ce în restul regiunilor precipitațiile se vor situa în limite normale. Totuși, vântul va fi vedeta perioadei, aducând cu el disconfort termic și condiții de vreme instabilă.

Pentru finalul lunii octombrie, vremea va reveni la normal, iar prima săptămână din noiembrie se anunță mai blândă decât în mod obișnuit, cu temperaturi peste mediile climatologice și precipitații normale pentru sezon.

Cod galben de vânt anunţat pentru sâmbătă, 11 octombrie

Pentru sâmbătă, 11 octombrie, ANM a emis două avertizări cod galben de vânt puternic, valabile în mai multe regiuni ale țării. Prima avertizare este activă între ora 5:00 și ora 23:00, și vizează Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, unde se vor înregistra rafale de 70–90 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, vântul poate depăși chiar 120 km/h.

A doua avertizare este valabilă între ora 9:00 și ora 18:00 și se aplică în Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei, unde rafalele vor atinge 50–60 km/h, iar izolat chiar 70 km/h. În restul regiunilor, vântul va sufla moderat, cu intensificări locale de 40–50 km/h.

Meteorologii subliniază că aceste fenomene vor continua și la începutul săptămânii viitoare, când frigul se va instala treptat în toate regiunile. În special nopțile vor deveni reci, cu temperaturi care pot coborî spre 3–5 grade Celsius în depresiunile intramontane.

ANM menționează că, în funcție de evoluția fenomenelor, vor fi emise actualizări și avertizări nowcasting pentru zonele în care vântul sau scăderile bruște de temperatură pot deveni periculoase.

Frigul se instalează în România. Când cresc din nou temperaturile: prognoza ANM actualizată pentru următoarele săptămâni
