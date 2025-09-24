Cât timp mai poate fi cerut ajutorul pentru electricitate? Plata facturilor a început deja

Românii cu venituri mici au început deja să primească sprijinul de 50 de lei pentru plata facturilor la energie electrică, însă timpul pentru depunerea cererilor este limitat. Autoritățile au stabilit un termen clar până la care se poate solicita ajutorul retroactiv, astfel încât beneficiarii să primească sumele aferente încă din luna iulie.

Ce termen limită a fost stabilit pentru ajutorul pentru electricitate din luna iulie

Noul mecanism de sprijin pentru plata facturilor la energie electrică, destinat persoanelor cu venituri reduse, a fost introdus prin Ordonanța de Urgență 325/2025 și se aplică începând cu 1 iulie, după ce vechea schemă de tarife reduse a fost eliminată.

Potrivit actului normativ, cererile pentru obținerea ajutorului trebuie depuse online, prin aplicația EPIDS, disponibilă la adresa epids.mmuncii.ro, lansată pe 20 august. Sprijinul se acordă din luna în care este depusă solicitarea, cu condiția îndeplinirii criteriilor de eligibilitate. Totuși, pentru a acoperi perioada iulie-august, autoritățile au stabilit reguli speciale: cei care aplică până la 27 septembrie 2025 vor putea primi ajutorul retroactiv, începând cu luna iulie. După această dată, sprijinul va fi acordat strict din luna depunerii cererii.

Primele plăți au fost deja efectuate. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat că, pe 19 septembrie, au fost virați banii pentru 274.541 de beneficiari, suma totală ridicându-se la 27,38 milioane de lei. Începând cu 23 septembrie, aceștia vor putea folosi ajutorul pentru a achita facturile de energie electrică aferente lunilor iulie și august.

Valoarea sprijinului este de 50 de lei pe lună și va fi acordată până la 31 martie 2026. Pot beneficia de acest ajutor persoanele aflate în risc de sărăcie energetică, respectiv cele singure cu venituri sub 1.940 lei lunar și familiile cu un venit mediu de maximum 1.784 lei pe persoană.

Ce noi categorii de români ar putea beneficia

Comisiile de specialitate din Senat au adus, luni, modificări Ordonanței de Urgență 35/2025, extinzând lista beneficiarilor tichetului electronic de 50 de lei pentru plata energiei, transmite Agerpres.

Conform raportului adoptat, de acest sprijin vor putea beneficia și persoanele aflate în tratament la domiciliu, care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale ce consumă energie electrică. Ajutorul se va acorda exclusiv pe perioada în care aceste echipamente sunt folosite.

Parlamentarii au introdus și un amendament pentru categoriile vulnerabile care nu au acces la internet sau nu se pot deplasa, din motive medicale ori financiare, la primărie sau oficiul poștal. În aceste situații, administrațiile publice locale vor fi obligate să desemneze un reprezentant care să ajute persoanele respective să obțină voucherul electronic.

Ordonanța va ajunge în plenul Senatului și, ulterior, la Camera Deputaților, care este for decizional. Noile prevederi vor intra în vigoare după încheierea procedurii parlamentare și publicarea legii de adoptare în Monitorul Oficial.