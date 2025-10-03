Cât e amenda dacă nu ai cauciucuri de iarnă pe mașină și circuli pe drumuri cu zăpadă sau polei

În fiecare an, odată cu scăderea temperaturilor, apare aceeași întrebare pentru șoferi: când trebuie puse anvelopele de iarnă și ce riscăm dacă nu le avem montate? Deși mulți cred că aceste cauciucuri devin obligatorii odată cu venirea frigului sau a primei ninsori, legislația rutieră din România are reguli clare și, în același timp, mai nuanțate decât s-ar putea crede.

Regula din Codul Rutier privind cauciucurile de iarnă

Conform Codului Rutier, în 2025 se menține aceeași prevedere esențială: anvelopele de iarnă sunt obligatorii doar atunci când circulația se desfășoară pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, polei sau gheață.

Articolul 102 (1-28) din legea 195/2002 precizează că „constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără ca acesta să fie echipat cu anvelope de iarnă”.

Cu alte cuvinte, simpla scădere a temperaturilor sau apariția iernii în calendar nu obligă automat șoferii să schimbe cauciucurile. Obligația apare numai atunci când există depuneri de zăpadă ori strat de polei pe asfalt.

Situațiile în care poți circula legal cu anvelope de vară

Un aspect important, pe care mulți șoferi îl trec cu vederea, este că dacă drumurile sunt uscate și fără strat de gheață sau zăpadă, anvelopele de iarnă nu sunt obligatorii, chiar dacă afară ninge în alte zone ale țării.

Astfel, un șofer care circulă într-o regiune unde nu s-a depus zăpadă poate rula în continuare cu cauciucuri de vară, fără riscul de a fi sancționat. Totuși, chiar dacă legislația nu impune anvelopele în aceste condiții, specialiștii subliniază că ele pot crește semnificativ siguranța la temperaturi scăzute.

Recomandările specialiștilor privind momentul schimbării

Anvelopele de iarnă sunt proiectate dintr-un amestec special de cauciuc, mai moale, care își păstrează elasticitatea chiar și la temperaturi foarte scăzute. În plus, profilul lor mai adânc, prevăzut cu numeroase lamele, permite evacuarea eficientă a apei, zăpezii și mâzgăi.

De aceea, experții recomandă montarea cauciucurilor de iarnă atunci când temperaturile scad constant sub 6-7 grade Celsius, chiar dacă drumul nu este acoperit cu gheață sau zăpadă. În aceste condiții, cauciucurile de vară își pierd aderența și cresc riscul de accidente.

Care sunt sancțiunile pentru șoferii nepregătiți

Dacă un șofer circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, polei sau gheață și mașina este echipată cu anvelope de vară, riscul nu este doar unul de accident. Poliția poate aplica amenzi usturătoare.

Valoarea sancțiunii începe de la 1.822,5 lei și poate ajunge până la 4.050 lei, conform clasei a IV-a de amenzi prevăzute de legislație. Mai mult decât atât, în cazul constatării unei astfel de contravenții, talonul mașinii este reținut, iar vehiculul nu mai poate circula pe drumurile publice. Pentru a fi transportat, acesta trebuie încărcat pe platformă.

Aceeași pedeapsă se aplică și atunci când șoferii au montate cauciucuri extrem de uzate, care au trecut peste limita legală de siguranță. În astfel de cazuri, riscul este dublu: atât din punct de vedere legal, cât și din punct de vedere al siguranței în trafic.