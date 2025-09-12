Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
12 sept. 2025 | 15:02
de Vasile Andreea

Cât costă să-ți potolești foamea la Unforgettable Festival? Participanții au de unde alege, dar prețurile sunt pe măsură: o sticlă de suc costă 20 de lei. EXCLUSIV

EXCLUSIV PLAYTECH
Cât costă să-ți potolești foamea la Unforgettable Festival? Participanții au de unde alege, dar prețurile sunt pe măsură: o sticlă de suc costă 20 de lei. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Cât costă mâncarea la Unforgettable Festival. Sursa foto: Playtech (Andreea Vasile)

Am fost la Unforgettable Festival încă din prima zi și îți spunem la ce prețuri să te aștepți dacă vrei să-ți cumperi mâncare. Vestea bună: ai o mulțime de opțiuni – gustări, deserturi și băuturi la discreție. Vestea mai puțin bună: s-ar putea să ți se pară piperat. Iar dacă vrei doar cu o apă, pentru că nu ai voie să-ți aduci propria sticlă, s-ar putea să fii tot nemulțumit. Iată cum stau lucrurile și suma minimă cu care ar trebui să vii pregătit.

Ce prețuri găsești la Unforgettable Festival

Unforgettable, cel mai mare festival pop-simfonic din România și-a deschis porțile joi, 12 septembrie și se întinde, în total, pe trei seri memorabile, cu artiști aflați pentru prima dată în țara noastră și momente de neuitat.

Am fost acolo încă din prima seară, când Nikos Vertis și Andra au făcut spectacol, iar despre clipele emoționante poți citi mai multe aici. Pe 13 septembrie urcă pe scenă Nicole Cherry, Gheorghe Zamfir și Andrea Bocelli. Iar sâmbătă, ultima seară, publicul se va bucura de José Carreras & Katherine Jenkins, Subcarpați, Arash și Loreen.

Vezi și:
35 de lei o shaorma, la „Beach, Please!”. Petrecăreții lui Selly trebuie să achite, însă, și o taxă specială pe lângă acest preț
Cum sunt păcăliți turiștii pe litoral să pară că mâncarea e mai ieftină. Trucul pe care l-au găsit patronii de restaurante

E clar, artiștii merită din plin, iar dacă abia acum afli de festival, încă mai sunt câteva bilete disponibile. Înainte să pleci însă, poate vrei să știi cum se desfășoară lucrurile și la ce prețuri să te aștepți în interior.

Regulamentul e clar: nu ai voie cu obiecte inflamabile, umbrele, apă sau mâncare din exterior. Iar pentru că joi a plouat fără oprire, lipsa umbrelelor a fost o adevărată provocare.

Bineînțeles, există soluții: pelerinele se vindeau în incinta festivalului, la 15 lei, și s-au dat mai ceva ca pâinea caldă, pentru că nimeni nu-și dorea să stea ore întregi ud până la piele – mai ales că am văzut doamne și domnișoare în ținute elegante, cu pantofi cu toc sau sandale.

Cât costă un burger la Unforgettable Festival

Un alt punct important pe listă: apa și mâncarea. Așa cum am menționat, la orice festival există o regulă de bază: nu poți intra cu propria sticlă sau pachet de biscuiți de acasă. Din motive de siguranță, evident, dar și ca să nu ne pierdem magia festivalului.

Noroc că imediat ce pășești la Unforgettable Festival te lovește un val de mirosuri îmbietoare: burgeri, cartofi prăjiți, gogoși, clătite… orice preparat delicios care-ți vine în minte, e acolo. Poți să-ți iei popcorn, cafea, apă, suc și, pentru cei mai îndrăzneți, cocktailuri cu alcool.

Gourmet Street Food, Fumuri, Wurstaholics, Kalimera, Savuros, Delicious Kourtos, Crăpelniță, Langoși Haiducești, Le Blanc, Indulcento, Pizza Kon, Burgeratti, Texas, Crepe Crush, La Furgonetta și Festivalul Trufelor – toate își așteaptă vizitatorii pofticioși în Piața Constituției.

Și acum partea care poate face portofelul să tresară: prețurile. La taraba Texas, un burger costă 45 de lei, iar un Crunchy Wrap – cu tortilla, pui crispy, sos samuray, cartofi, brânză cheddar și mozzarela – ajunge la 49 de lei. Parmigiano Fries sau Cheesy Fries? O porție de 200 de grame costă 29 de lei.

Doar o apă costă 15 lei

La Balmoșu’ lu’ Ilarion, specialitățile cu trufe sunt adevărate delicii: cartofi, sarmale de porc cu hribi, ciulama de pui, balmoș, bulz – între 27 și 52 de lei. Vrei trufe „pure”? 100 de grame costă 80 de lei.

mâncare unforgattable (1)

Delicatese cu fructe.
Sursa foto: Playtech (Andreea Vasile)

De la Domino’s, o felie de pizza de maxim 140 de grame costă 21 de lei. Sosul se vinde separat: 50 de grame cu 4,99 lei. Iar desertul… clătitele sunt vedetele dulci: una simplă, cu Nutella sau dulceață, 25 de lei, iar variantele cu biscuiți, fructe, miere sau nucă urcă până la 35 de lei.

mâncare unforgattable (13)

Clatitele au atras mulți clienți în prima seară.
Sursa foto: Playtech (Andreea Vasile)

Dacă nu vrei nimic de mâncare, și te mulțumești doar cu apă sau suc, în incinta Unforgettable Festival acestea costă 15, respectiv 20 de lei. Cocktailurile cu alcool ajung până la 40 de lei.

mâncare unforgattable (11)

Un suc costă 20 de lei.
Sursa foto: Playtech (Andreea Vasile)

Cum se plătește

Când vorbim despre plată, e bine de știut că nu te poți duce cu propriul card sau bani cash la comercianți. La intrările în festival, dar și aproape de scenă, găsești chioșcurile Top Up.

mâncare unforgattable (15)

Punctele Top Up sunt amplasate în mai multe zone.
Sursa foto: Playtech (Andreea Vasile)

Aici primești un mic card – la prima încărcare plătești 5 lei – pe care îl poți alimenta cu suma dorită. Cu el, te prezinți la tarabe și îți iei băutura sau preparatul preferat.

mâncare unforgattable (14)

Cardul cu care poți plăti în festival.
Sursa foto: Playtech (Andreea Vasile)

Bineînțeles, banii rămași îi poți folosi pe parcursul celor trei zile. Iar dacă la final mai ai o sumă neutilizată, o poți recupera tot de la punctele Top Up, până cel târziu sâmbătă, la ora 23:00, când ediția din 2025 a Unforgettable Festival se încheie.

Cod galben de inundații în 14 județe: hidrologii avertizează risc de viituri
Recomandări
Amendă uriașă pentru o comandă Temu: cum a ajuns un italian să plătească de 14 ori mai mult decât prețul produselor
Amendă uriașă pentru o comandă Temu: cum a ajuns un italian să plătească de 14 ori mai mult decât prețul produselor
Ce impozit plătești pentru terenurile intravilane în 2025. Tot ce trebuie să știi
Ce impozit plătești pentru terenurile intravilane în 2025. Tot ce trebuie să știi
S-au cunoscut când ambii erau căsătoriți cu alte persoane. June și Johnny Cash, iubirea sublimă dintre „Omul în negru” și muza inimii sale
S-au cunoscut când ambii erau căsătoriți cu alte persoane. June și Johnny Cash, iubirea sublimă dintre „Omul în negru” și muza inimii sale
Parlamentul European refuză un minut de reculegere pentru influencerul Charlie Kirk; dreapta huiduie și bate în pupitre
Parlamentul European refuză un minut de reculegere pentru influencerul Charlie Kirk; dreapta huiduie și bate în pupitre
Cartea inspirată de Harry Potter și Povestea Slujitoarei, creată de un fan, devine film Cum a fost posibil, suma pe care a primit-o pentru drepturile de autor
Cartea inspirată de Harry Potter și Povestea Slujitoarei, creată de un fan, devine film Cum a fost posibil, suma pe care a primit-o pentru drepturile de autor
REVIEW XFX Radeon RX 9070 XT Mercury GAMING OC – soluția inteligentă pentru gaming 4K fără compromisuri și productivitate de top
REVIEW XFX Radeon RX 9070 XT Mercury GAMING OC – soluția inteligentă pentru gaming 4K fără compromisuri și productivitate de top
Ce schimbări aduce ora de iarnă și cum le gestionăm eficient. Am aflat tot ce trebuie să știi de la specialiști: „La început e foarte greu, nu înțelegi nimic”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Ce schimbări aduce ora de iarnă și cum le gestionăm eficient. Am aflat tot ce trebuie să știi de la specialiști: „La început e foarte greu, nu înțelegi nimic”. EXCLUSIV
A fost prins suspectul principal în cazul asasinării lui Charlie Kirk. Un tânăr de 22 de ani din Utah
A fost prins suspectul principal în cazul asasinării lui Charlie Kirk. Un tânăr de 22 de ani din Utah
Revista presei
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cum să păstrezi semințele de roșii ca să le poți planta anul viitor. Trucuri pentru o recoltă mai bogată
Playtech Știri
Horoscop zilnic 13 septembrie 2025. Zodia care își urmează intuiția și face pasul cel mare
Playtech Știri
Cum bați icrele ca să nu se taie niciodată. Cele trei reguli de care țin cont marii bucătari
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...