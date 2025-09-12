Cât costă să-ți potolești foamea la Unforgettable Festival? Participanții au de unde alege, dar prețurile sunt pe măsură: o sticlă de suc costă 20 de lei. EXCLUSIV

Am fost la Unforgettable Festival încă din prima zi și îți spunem la ce prețuri să te aștepți dacă vrei să-ți cumperi mâncare. Vestea bună: ai o mulțime de opțiuni – gustări, deserturi și băuturi la discreție. Vestea mai puțin bună: s-ar putea să ți se pară piperat. Iar dacă vrei doar cu o apă, pentru că nu ai voie să-ți aduci propria sticlă, s-ar putea să fii tot nemulțumit. Iată cum stau lucrurile și suma minimă cu care ar trebui să vii pregătit.

Ce prețuri găsești la Unforgettable Festival

Unforgettable, cel mai mare festival pop-simfonic din România și-a deschis porțile joi, 12 septembrie și se întinde, în total, pe trei seri memorabile, cu artiști aflați pentru prima dată în țara noastră și momente de neuitat.

Am fost acolo încă din prima seară, când Nikos Vertis și Andra au făcut spectacol, iar despre clipele emoționante poți citi mai multe aici. Pe 13 septembrie urcă pe scenă Nicole Cherry, Gheorghe Zamfir și Andrea Bocelli. Iar sâmbătă, ultima seară, publicul se va bucura de José Carreras & Katherine Jenkins, Subcarpați, Arash și Loreen.

E clar, artiștii merită din plin, iar dacă abia acum afli de festival, încă mai sunt câteva bilete disponibile. Înainte să pleci însă, poate vrei să știi cum se desfășoară lucrurile și la ce prețuri să te aștepți în interior.

Regulamentul e clar: nu ai voie cu obiecte inflamabile, umbrele, apă sau mâncare din exterior. Iar pentru că joi a plouat fără oprire, lipsa umbrelelor a fost o adevărată provocare.

Bineînțeles, există soluții: pelerinele se vindeau în incinta festivalului, la 15 lei, și s-au dat mai ceva ca pâinea caldă, pentru că nimeni nu-și dorea să stea ore întregi ud până la piele – mai ales că am văzut doamne și domnișoare în ținute elegante, cu pantofi cu toc sau sandale.

Cât costă un burger la Unforgettable Festival

Un alt punct important pe listă: apa și mâncarea. Așa cum am menționat, la orice festival există o regulă de bază: nu poți intra cu propria sticlă sau pachet de biscuiți de acasă. Din motive de siguranță, evident, dar și ca să nu ne pierdem magia festivalului.

Noroc că imediat ce pășești la Unforgettable Festival te lovește un val de mirosuri îmbietoare: burgeri, cartofi prăjiți, gogoși, clătite… orice preparat delicios care-ți vine în minte, e acolo. Poți să-ți iei popcorn, cafea, apă, suc și, pentru cei mai îndrăzneți, cocktailuri cu alcool.

Gourmet Street Food, Fumuri, Wurstaholics, Kalimera, Savuros, Delicious Kourtos, Crăpelniță, Langoși Haiducești, Le Blanc, Indulcento, Pizza Kon, Burgeratti, Texas, Crepe Crush, La Furgonetta și Festivalul Trufelor – toate își așteaptă vizitatorii pofticioși în Piața Constituției.

Și acum partea care poate face portofelul să tresară: prețurile. La taraba Texas, un burger costă 45 de lei, iar un Crunchy Wrap – cu tortilla, pui crispy, sos samuray, cartofi, brânză cheddar și mozzarela – ajunge la 49 de lei. Parmigiano Fries sau Cheesy Fries? O porție de 200 de grame costă 29 de lei.

Doar o apă costă 15 lei

La Balmoșu’ lu’ Ilarion, specialitățile cu trufe sunt adevărate delicii: cartofi, sarmale de porc cu hribi, ciulama de pui, balmoș, bulz – între 27 și 52 de lei. Vrei trufe „pure”? 100 de grame costă 80 de lei.

De la Domino’s, o felie de pizza de maxim 140 de grame costă 21 de lei. Sosul se vinde separat: 50 de grame cu 4,99 lei. Iar desertul… clătitele sunt vedetele dulci: una simplă, cu Nutella sau dulceață, 25 de lei, iar variantele cu biscuiți, fructe, miere sau nucă urcă până la 35 de lei.

Dacă nu vrei nimic de mâncare, și te mulțumești doar cu apă sau suc, în incinta Unforgettable Festival acestea costă 15, respectiv 20 de lei. Cocktailurile cu alcool ajung până la 40 de lei.

Cum se plătește

Când vorbim despre plată, e bine de știut că nu te poți duce cu propriul card sau bani cash la comercianți. La intrările în festival, dar și aproape de scenă, găsești chioșcurile Top Up.

Aici primești un mic card – la prima încărcare plătești 5 lei – pe care îl poți alimenta cu suma dorită. Cu el, te prezinți la tarabe și îți iei băutura sau preparatul preferat.

Bineînțeles, banii rămași îi poți folosi pe parcursul celor trei zile. Iar dacă la final mai ai o sumă neutilizată, o poți recupera tot de la punctele Top Up, până cel târziu sâmbătă, la ora 23:00, când ediția din 2025 a Unforgettable Festival se încheie.