Este cod galben de vânt, în România. Harta zonelor afectate de rafale care ajung la 80 de km/h. Când se încălzeşte iar vremea

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de intensificări ale vântului, valabilă duminică, 24 august, între orele 10:00 și 20:00, pentru 15 județe din Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei și nordul Dobrogei.

Cod galben de vânt în 15 județe, duminică

În aceste zone, rafalele vor atinge viteze de 50–60 km/h, iar izolat, pot ajunge și la 70–80 km/h. Vânt similar se va resimți și în alte regiuni, însă cu viteze mai moderate, în general între 30–45 km/h.

ANM transmit că, în funcție de evoluția vremii, acest mesaj poate fi actualizat, inclusiv prin avertizări imediate la fenomene severe (nowcasting).

Cum va fi vremea în următoarele zile, la nivel naţional

Duminică e ziua cu cea mai mare atenție la vânt: rafale puternice mai ales în Moldova, Transilvania și nordul Dobrogei, fiți precauți în special în zonele expuse. Începutul săptămânii aduce vreme stabilă și plăcută. ideală pentru activități în aer liber. Zilele de mijloc ale săptămânii sunt în general calme, dar pot deveni ceva mai înnorate, atenție doar la ploaie ușoară de miercuri, potrivit widget-ului. Din fericire, finalul săptămânii aduce temperaturi tot mai ridicate.

Temperaturi anunţate de ANM: