Ghid de weekend în București: ce evenimente merită atenția ta în perioada 12–14 septembrie 2025

Weekendul 12–14 septembrie 2025 transformă Bucureștiul într-un oraș al festivalurilor și al experiențelor culturale variate. De la concerte simfonice în Piața Constituției, la spectacole de teatru, cinema tematic și convenții dedicate pasionaților de cultură pop, capitala promite zile pline pentru toate gusturile.

Festivaluri grandioase și convenții pentru fani

Cel mai spectaculos eveniment al weekendului este, fără îndoială, Unforgettable Festival, desfășurat între 12 și 14 septembrie în Piața Constituției. Pe scenă vor urca artiști de talie internațională precum Andrea Bocelli, José Carreras, Nikos Vertis și Katherine Jenkins, alături de orchestra simfonică. Publicul va avea parte de duete surprinzătoare, de combinații între clasic și modern și de o atmosferă demnă de marile scene ale lumii.

Tot în acest interval, Arena Națională găzduiește East European Comic Con, un eveniment așteptat de fanii benzilor desenate, serialelor, filmelor și jocurilor video. Timp de trei zile, Bucureștiul devine un punct de întâlnire pentru cosplayeri, gameri și pasionați de cultura geek. Printre invitați se află actori din producții internaționale de succes, care susțin sesiuni de întrebări și răspunsuri, semnează autografe și fac fotografii cu publicul. Atmosfera promite să fie spectaculoasă, cu mii de fani costumați în personaje emblematice și standuri pline de surprize pentru vizitatori.

Astfel, cei care aleg să își petreacă weekendul în capitală au parte de o dublă experiență: rafinamentul muzicii simfonice și energia explozivă a celei mai mari convenții de cultură pop din Europa de Est.

Concerte live și atmosferă de sărbătoare pe terase

Pentru cei care preferă o experiență mai relaxată, Berăria H propune în fiecare seară a weekendului concerte live cu intrare liberă pe terasă. Vineri, pe 12 septembrie, atmosfera este deschisă de Crina Matei & Băieții ei de Catifea, urmată de o seară aniversară cu Șuie Paparude și Vița de Vie, care marchează 11 ani de existență ai localului.

Sâmbătă, 13 septembrie, scena aparține Mirabelei Dauer, una dintre cele mai iubite voci ale muzicii românești. Seara continuă cu un program dedicat comunităților turcești și macedonene din București, aducând pe terasă ritmuri tradiționale și multă energie.

Duminică, 14 septembrie, weekendul se încheie cu un concert susținut de Andreea Antonescu & Band, o premieră pe scena de la Berăria H. Atmosfera promite să fie una caldă și prietenoasă, perfectă pentru a încheia zilele pline de festivaluri și evenimente culturale.

Film, teatru și spectacole pentru toate gusturile

Cei pasionați de film au parte, în același weekend, de o ediție dedicată cinematografiei spaniole, organizată la Casa Filipescu-Cesianu. Proiecțiile fac parte din proiectul Weekend Sessions și propun publicului întâlniri cu producții iberice mai puțin cunoscute, dar apreciate pentru valoarea lor artistică.

În plan teatral, Bucureștiul oferă și el o varietate de spectacole. La Sala Dalles, pe 13 septembrie, are loc un concert cu mesaj puternic, intitulat Concert pentru un viitor fără violență – împreună prin muzică, pentru copii și generațiile viitoare. Tot sâmbătă, la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, publicul poate urmări un spectacol grandios de musical, Romeo și Julieta, cu o distribuție de excepție.

Duminică, 14 septembrie, programul cultural este și mai bogat. Sala Luceafărul găzduiește The Brainstorm – Partea II, în timp ce la Teatrul Roșu au loc comediile Femei bune pentru bărbați nebuni și Fanteziile soțului meu. Club 99 propune stand-up comedy cu Maria Popovici, Ioana State și Drăcea-Banciu, iar la Hard Rock Cafe atmosfera este completată de concertul Ana Coman Live.

Weekendul 12–14 septembrie 2025 transformă Bucureștiul într-o veritabilă capitală culturală a Europei de Est. Piața Constituției vibrează cu acordurile marilor artiști ai lumii, Arena Națională se umple de energia fanilor Comic Con, terasele sunt animate de muzică live, iar scenele de teatru și sălile de cinema propun spectacole pentru toate gusturile.

Fie că vrei o experiență de gală, o seară relaxată cu muzică românească, o incursiune în cultura spaniolă sau o convenție plină de culoare și creativitate, Bucureștiul oferă în aceste zile o diversitate de evenimente rar întâlnită. Este genul de weekend în care orașul pulsează de viață, iar tu ai ocazia să profiți la maximum de energia sa.