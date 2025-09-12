Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
12 sept. 2025 | 12:43
de Vasile Andreea

Nikos Vertis, seară memorabilă la București. Artistul și-a arătat solidaritatea cu românii, în fața Palatului Parlamentului: „E multă durere. Știu prin ce ați trecut”. EXCLUSIV

EXCLUSIV PLAYTECH
Nikos Vertis, seară memorabilă la București. Artistul și-a arătat solidaritatea cu românii, în fața Palatului Parlamentului: „E multă durere. Știu prin ce ați trecut”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Nikos Vertis, momente emoționante pe scena de la București. Sursa foto: Playtech (Andreea Vasile)

Piața Constituției a răsunat în ritmuri grecești la prima zi a Festivalului Unforgettable. Pentru Nikos Vertis, aflat pentru întâia oară pe această scenă, întâlnirea cu românii a fost una specială: artistul și-a declarat dragostea și admirația pentru public. Deși ploaia a căzut fără oprire timp de două ore, cântărețul a ales să stea pe extensia scenei, aproape de oameni, cu care a interacționat constant. Iar la final, a surprins cu un mesaj plin de emoție.

Nikos Vertis a adus acordurile autentice ale muzicii grecești în fața a 20.000 de oameni, în Piața Constituției

Nikos Vertis a adus acordurile autentice ale muzicii grecești în fața a peste 20.000 de oameni, chiar în inima Bucureștiului. Unforgettable, cel mai mare festival pop-simfonic din România, a debutat joi, 12 septembrie, sub ploaia care nu s-a oprit nicio clipă, dar care a dat un aer romantic serii. Unele dintre cele mai cunoscute piese ale artistului grec au răsunat de mai multe ori, spre încântarea publicului.

Urcat pe scenă la 19:44, Vertis nu s-a plâns nicio clipă de vreme, ba chiar a glumit: „Începe să-mi placă ploaia. Face concertul mai romantic.” A rămas alături de oameni până după 21:40, coborând adesea pe extensia scenei, unde fiecare privire și gest al său trăda bucuria întâlnirii cu românii.

nikos vertis bucurești (2)

Ploaia nu a fost un impediment pentru artistul grec.
Sursa foto: Playtech (Andreea Vasile)

Nu o singură dată și-a mărturisit admirația pentru poporul român, recunoscând ospitalitatea cu care a fost întâmpinat. A primit buchete de flori și a dăruit la schimb zâmbete și amintiri de neuitat.

Bătrâni, tineri și copii au stat până în ultimul minut. O familie cu un băiețel a dansat fără oprire, chicotind sub pelerinele lor verzi de ploaie. O fetiță a valsat cu tatăl ei pe ritmuri grecești, într-un moment desprins parcă dintr-un film Disney, o amintire care, cu siguranță, îi va rămâne în suflet.

Nikos Vertis, în fața Palatului Parlamentului: „Știu prin ce ați trecut”

Așa cum am spus și mai devreme, Nikos Vertis a făcut mai multe pauze pentru a vorbi cu oamenii, pentru a-i întreba cum se simt și dacă mai rezistă. Unul dintre cele mai emoționante momente ale concertului a venit pe final, după ora 21.

„E uimitor că n-ați plecat după atâta ploaie”, a spus artistul, emoționat. Privirea lui s-a îndreptat apoi spre Palatul Parlamentului, o prezență impunătoare și copleșitoare, în fața căreia nu a rămas indiferent. „Priveliștea este uimitoare”, a adăugat el, dar nu s-a oprit aici.

Pentru că în spatele acelei măreții se ascunde o istorie grea, pe care mulți dintre cei care au trăit-o nu o pot șterge nici astăzi din memorie. Construcția, începută în 1984 la dorința lui Nicolae Ceaușescu, s-a întins pe șase ani, deși planul era de doar doi. Sub cei aproximativ 330.000 de metri pătrați, patru niveluri subterane și două adăposturi antiatomice, stă ascunsă durerea a zeci de mii de români.

57.000 de familii din cartierul Uranus au fost smulse cu forța din casele lor pentru a face loc colosului. 27 de muncitori și-au pierdut viața pe șantier, iar zvonurile de atunci vorbeau despre execuții ascunse, pentru ca nimeni să nu poată dezvălui secretele tunelurilor subterane.

Cu toate acestea în față, Nikos Vertis a rostit cuvinte care au răsunat mai puternic decât muzica: „Știu că este a doua cea mai mare clădire din Europa, dar nu este doar frumusețe. Este multă istorie, multă durere. Știu prin ce ați trecut. Vă iubesc pentru că aveți mult respect pentru muzică și artiști, mai mult decât am văzut vreodată în viața mea. Mulțumesc pentru asta, foarte mult. De asta, pot să cânt pentru voi, chiar și în ploaie, până la 5 dimineața”.

Cuvintele lui au stârnit aplauze puternice, iar concertul s-a transformat, pentru câteva clipe, dintr-o simplă seară de muzică într-un tablou al memoriei colective.

A cântat în română alături de Andra

Nu a fost singura clipă în care Nikos Vertis și-a arătat apropierea față de români. Încă din primele secunde pe scenă a salutat în română: „Bună seara, București!”, un gest simplu, dar primit cu urale. Un moment aparte a fost apariția Andrei, invitatul special, pe care artistul a lăudat-o și față de care și-a mărturisit admirația.

nikos vertis bucurești (5)

Nikos Vertis și Andra au cântat în ploaie.
Sursa foto: Playtech (Andreea Vasile)

Prima piesă împreună a fost o surpriză totală pentru public: „Aseară ți-am luat basma”, cântată în română. Nikos a dansat, a bătut din palme și i-a întins Andrei o floare din buchetele primite de la spectatori. Iar Andra, deși impecabil coafată și machiată, a ales să cânte în ploaie, alături de el, într-un moment care a adus și mai multă emoție.

O nouă atenționare ANM HARTĂ: cod galben de furtuni în 8 județe, cu vijelii și ploi torențiale
Recomandări
Actrița franceză care a dat voce Larei Croft acuză Aspyr de folosirea ilegală a inteligenței artificiale în remasterele Tomb Raider
Actrița franceză care a dat voce Larei Croft acuză Aspyr de folosirea ilegală a inteligenței artificiale în remasterele Tomb Raider
Cum faci un cocktail cu rom demerara, descoperi istoria din spatele El Dorado și creezi un fel de Negroni cu note picante de ciocolată
Cum faci un cocktail cu rom demerara, descoperi istoria din spatele El Dorado și creezi un fel de Negroni cu note picante de ciocolată
Noul autoturism Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 promite putere mai mare și tracțiune integrală electrificată
Noul autoturism Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 promite putere mai mare și tracțiune integrală electrificată
ANCOM obligă operatorii de telefonie și internet să anunțe abonații când depășesc abonamentul sau acumulează costuri de peste 250 de lei
ANCOM obligă operatorii de telefonie și internet să anunțe abonații când depășesc abonamentul sau acumulează costuri de peste 250 de lei
PS5 Pro, mai mult decât gaming – cum transformi noua consolă PlayStation într-un centru multimedia 4K cu aplicații utile și servicii online
PS5 Pro, mai mult decât gaming – cum transformi noua consolă PlayStation într-un centru multimedia 4K cu aplicații utile și servicii online
Cum te pregătești pentru un blackout în România: ghid complet de supraviețuire
Cum te pregătești pentru un blackout în România: ghid complet de supraviețuire
Creșterea „psihozei AI” îngrijorează experții financiari. Care sunt riscurile legate de investițiile în inteligența artificială
Creșterea „psihozei AI” îngrijorează experții financiari. Care sunt riscurile legate de investițiile în inteligența artificială
Cât a ajuns să coste un loc de veci în 2025 și ce taxe suplimentare trebuie să plătești
Cât a ajuns să coste un loc de veci în 2025 și ce taxe suplimentare trebuie să plătești
Revista presei
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cu ce să stropești trandafirii de toamnă din două în două săptămâni pentru o înflorire spectaculoasă
Playtech Știri
Ou ochi prăjit perfect. Un ingredient simplu îl face mai gustos ca niciodată
Playtech Știri
Horoscopul iubirii 15-21 septembrie. 5 zodii cunosc dragostea adevărată
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...