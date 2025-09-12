Nikos Vertis, seară memorabilă la București. Artistul și-a arătat solidaritatea cu românii, în fața Palatului Parlamentului: „E multă durere. Știu prin ce ați trecut”. EXCLUSIV

Piața Constituției a răsunat în ritmuri grecești la prima zi a Festivalului Unforgettable. Pentru Nikos Vertis, aflat pentru întâia oară pe această scenă, întâlnirea cu românii a fost una specială: artistul și-a declarat dragostea și admirația pentru public. Deși ploaia a căzut fără oprire timp de două ore, cântărețul a ales să stea pe extensia scenei, aproape de oameni, cu care a interacționat constant. Iar la final, a surprins cu un mesaj plin de emoție.

Nikos Vertis a adus acordurile autentice ale muzicii grecești în fața a peste 20.000 de oameni, chiar în inima Bucureștiului. Unforgettable, cel mai mare festival pop-simfonic din România, a debutat joi, 12 septembrie, sub ploaia care nu s-a oprit nicio clipă, dar care a dat un aer romantic serii. Unele dintre cele mai cunoscute piese ale artistului grec au răsunat de mai multe ori, spre încântarea publicului.

Urcat pe scenă la 19:44, Vertis nu s-a plâns nicio clipă de vreme, ba chiar a glumit: „Începe să-mi placă ploaia. Face concertul mai romantic.” A rămas alături de oameni până după 21:40, coborând adesea pe extensia scenei, unde fiecare privire și gest al său trăda bucuria întâlnirii cu românii.

Nu o singură dată și-a mărturisit admirația pentru poporul român, recunoscând ospitalitatea cu care a fost întâmpinat. A primit buchete de flori și a dăruit la schimb zâmbete și amintiri de neuitat.

Bătrâni, tineri și copii au stat până în ultimul minut. O familie cu un băiețel a dansat fără oprire, chicotind sub pelerinele lor verzi de ploaie. O fetiță a valsat cu tatăl ei pe ritmuri grecești, într-un moment desprins parcă dintr-un film Disney, o amintire care, cu siguranță, îi va rămâne în suflet.

Nikos Vertis, în fața Palatului Parlamentului: „Știu prin ce ați trecut”

Așa cum am spus și mai devreme, Nikos Vertis a făcut mai multe pauze pentru a vorbi cu oamenii, pentru a-i întreba cum se simt și dacă mai rezistă. Unul dintre cele mai emoționante momente ale concertului a venit pe final, după ora 21.

„E uimitor că n-ați plecat după atâta ploaie”, a spus artistul, emoționat. Privirea lui s-a îndreptat apoi spre Palatul Parlamentului, o prezență impunătoare și copleșitoare, în fața căreia nu a rămas indiferent. „Priveliștea este uimitoare”, a adăugat el, dar nu s-a oprit aici.

Pentru că în spatele acelei măreții se ascunde o istorie grea, pe care mulți dintre cei care au trăit-o nu o pot șterge nici astăzi din memorie. Construcția, începută în 1984 la dorința lui Nicolae Ceaușescu, s-a întins pe șase ani, deși planul era de doar doi. Sub cei aproximativ 330.000 de metri pătrați, patru niveluri subterane și două adăposturi antiatomice, stă ascunsă durerea a zeci de mii de români.

57.000 de familii din cartierul Uranus au fost smulse cu forța din casele lor pentru a face loc colosului. 27 de muncitori și-au pierdut viața pe șantier, iar zvonurile de atunci vorbeau despre execuții ascunse, pentru ca nimeni să nu poată dezvălui secretele tunelurilor subterane.

Cu toate acestea în față, Nikos Vertis a rostit cuvinte care au răsunat mai puternic decât muzica: „Știu că este a doua cea mai mare clădire din Europa, dar nu este doar frumusețe. Este multă istorie, multă durere. Știu prin ce ați trecut. Vă iubesc pentru că aveți mult respect pentru muzică și artiști, mai mult decât am văzut vreodată în viața mea. Mulțumesc pentru asta, foarte mult. De asta, pot să cânt pentru voi, chiar și în ploaie, până la 5 dimineața”.

Cuvintele lui au stârnit aplauze puternice, iar concertul s-a transformat, pentru câteva clipe, dintr-o simplă seară de muzică într-un tablou al memoriei colective.

A cântat în română alături de Andra

Nu a fost singura clipă în care Nikos Vertis și-a arătat apropierea față de români. Încă din primele secunde pe scenă a salutat în română: „Bună seara, București!”, un gest simplu, dar primit cu urale. Un moment aparte a fost apariția Andrei, invitatul special, pe care artistul a lăudat-o și față de care și-a mărturisit admirația.

Prima piesă împreună a fost o surpriză totală pentru public: „Aseară ți-am luat basma”, cântată în română. Nikos a dansat, a bătut din palme și i-a întins Andrei o floare din buchetele primite de la spectatori. Iar Andra, deși impecabil coafată și machiată, a ales să cânte în ploaie, alături de el, într-un moment care a adus și mai multă emoție.