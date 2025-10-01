Cât costă o casă modulară de 100 mp în România în 2025. Exemplu de calcul

Tot mai mulți români se orientează către casele modulare, datorită timpului scurt de construcție și a costurilor mai reduse comparativ cu locuințele tradiționale. În 2025, cererea pentru astfel de locuințe a crescut semnificativ, iar prețurile diferă în funcție de finisaje, materialele folosite și dotările incluse.

Casa modulară – costuri

O casă modulară de aproximativ 100 de metri pătrați are un preț de pornire de 55.000 – 65.000 de euro în varianta standard, fără finisaje interioare de lux. În acest cost intră structura, pereții exteriori, compartimentarea interioară și izolația de bază.

Dacă proprietarul dorește finisaje medii – gresie, faianță, parchet și instalații complete – prețul crește la 75.000 – 85.000 de euro. În schimb, pentru o variantă premium, cu încălzire prin pardoseală, tâmplărie de ultimă generație, panouri solare și dotări smart home, suma poate depăși 100.000 de euro.

Un exemplu de calcul pentru 2025 arată astfel:

Structura modulară: aproximativ 40.000 euro

Izolație și compartimentare: 12.000 euro

Instalații electrice și sanitare: 10.000 euro

Finisaje interioare standard: 15.000 euro

Dotări suplimentare (panouri solare, sistem smart, încălzire eficientă): 20.000 euro

Astfel, pentru o casă de 100 mp, cu dotări moderne, costul final se situează în jur de 97.000 euro.

Avantajul principal al caselor modulare este timpul de execuție: construcția poate fi finalizată în 3-6 luni, față de un an sau chiar mai mult, în cazul caselor clasice. În plus, acestea sunt eficiente energetic, reduc costurile de întreținere și oferă flexibilitate – pot fi extinse sau modificate mult mai ușor.

În concluzie, o casă modulară de 100 mp rămâne o opțiune accesibilă și modernă pentru românii care își doresc o locuință rapidă, eficientă și adaptată noilor tehnologii, chiar dacă prețul final depinde mult de nivelul de confort dorit.