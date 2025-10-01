Cât costă să construieşti o casă de 130 de mp la gri, în toamna lui 2025

Construirea unei case la gri este, pentru mulţi români, pasul intermediar între ridicarea unei structuri solide şi confortul unei locuinţe complet finisate. În toamna anului 2025, costurile pentru o astfel de construcţie variază în funcţie de materialele alese, zona în care se construieşte şi tarifele echipelor de muncitori.

Ce înseamnă „la gri”

O casă „la gri” înseamnă că structura este complet ridicată şi acoperită, cu fundaţii, zidărie, planşee şi acoperiş finalizat. În plus, sunt realizate compartimentările interioare, instalaţiile sanitare, electrice şi termice sunt trase, iar pereţii sunt tencuiţi. Practic, casa este funcţională din punct de vedere structural şi tehnic, dar lipsesc finisajele vizibile: pardoseli, faianţă, zugrăveli decorative, tâmplăria de interior şi obiectele sanitare.

Această etapă este aleasă frecvent de familiile care vor să îşi gestioneze singure ritmul investiţiilor, putând continua cu finisajele în funcţie de buget.

În toamna lui 2025, preţurile pentru construcţia unei case la gri sunt cuprinse între 270 şi 390 euro pe metru pătrat, în funcţie de calitatea materialelor şi de tarifele de manoperă. Intervalul este confirmat de datele curente din piaţă şi reflectă creşterile înregistrate la materialele de bază: fier-beton, polistiren, BCA şi lemn.

Pentru o casă de 130 mp, costurile estimative sunt:

Scenariu optimist (materiale standard, echipă avantajoasă): 270 €/mp → 35.100 € (~178.000 lei)

Scenariu mediu (materiale bune, preţuri de piaţă): 330 €/mp → 42.900 € (~218.000 lei)

Scenariu premium (materiale superioare, oraş mare, echipă premium): 390 €/mp → 50.700 € (~258.000 lei)

De ce variază costurile

Diferenţele de preţ vin din mai multe surse:

Calitatea materialelor – zidăria din cărămidă ceramică, un acoperiş metalic premium sau izolarea cu polistiren de densitate mare vor creşte costul final.

Zona geografică – în oraşele mari, precum Bucureşti, Cluj sau Timişoara, manopera este mai scumpă decât în localităţile mici sau în mediul rural.

Tipul echipei de lucru – firmele autorizate au tarife mai ridicate decât echipele de meşteri locali, dar aduc garanţii şi respectarea standardelor.

Complexitatea proiectului – o casă cu forme atipice, terase sau detalii arhitecturale speciale implică mai mult timp şi resurse.

Pentru o casă de 130 mp la gri, în toamna lui 2025, bugetul realist se situează între 35.000 şi 51.000 de euro, cu o medie de aproximativ 43.000 de euro. Diferenţele depind atât de materialele folosite, cât şi de oraşul în care se construieşte locuința. Dacă se face un proiect cu o echipă de arhitecți, costurile cresc.

Recomandarea pentru orice viitor proprietar este să solicite devize detaliate de la mai mulţi constructori locali, să compare ofertele şi să ţină cont de raportul calitate-preţ. O planificare atentă poate economisi mii de euro şi poate asigura o casă solidă, gata pentru finisaje personalizate în anii următori.