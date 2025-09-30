Cât costă să construiești o casă din BCA, parter plus etaj, de 120 mp. Cheltuielile de care puțini țin cont

Construirea unei case este unul dintre cele mai mari visuri ale românilor, dar și una dintre cele mai mari provocări financiare. În 2025, costurile pentru o locuință din BCA, cu suprafața de 120 de metri pătrați și structură pe două niveluri, parter și etaj, au crescut față de anii trecuți, iar bugetul final depinde de mai multe variabile. De la materialele de construcție și până la avize, autorizații, racorduri la utilități și manoperă, fiecare detaliu contează, iar neglijarea unora dintre aceste cheltuieli poate duce la depășiri semnificative de buget.

Costul materialului BCA în 2025

În prezent, un metru cub de BCA se vinde cu prețuri cuprinse între 550 și 750 de lei, în funcție de producător și de calitatea materialului. Pentru o casă de 120 mp construită pe două niveluri, este nevoie de aproximativ 65 până la 80 de metri cubi de BCA pentru ridicarea zidurilor exterioare și interioare. Asta înseamnă că doar materialul pentru zidărie poate costa între 35.000 și 60.000 de lei.

Deși suma poate părea acceptabilă la prima vedere, ea reprezintă doar o parte din cheltuielile totale. Zidăria este esențială, dar în bugetul unei construcții trebuie incluse și costurile pentru fundație, armături, beton, acoperiș și finisaje.

Cheltuielile pentru fundație și structură

Fundația este elementul de bază al unei construcții, iar prețurile pentru săpături, armături, cofraje și turnarea betonului variază în funcție de teren și de complexitatea proiectului. În 2025, aceste lucrări pot ajunge între 20.000 și 28.000 de lei pentru o casă de 120 mp cu parter și etaj. Totodată, manopera pentru aceste etape este ridicată, mai ales în zonele urbane, unde cererea pentru constructori este mare.

Prețul acoperișului și al manoperei

Un alt capitol major este acoperișul. Pentru o șarpantă din lemn tratat și o învelitoare de calitate medie, cum ar fi țigla metalică, proprietarii pot ajunge să plătească între 20.000 și 30.000 de lei pentru structura de lemn și între 18.000 și 25.000 de lei pentru materialul de acoperire. La acestea se adaugă costul accesoriilor precum folia anticondens, jgheaburile, burlanele și alte elemente, care mai adaugă încă 6.000 până la 10.000 de lei. Doar manopera pentru montarea acoperișului poate depăși 12.000 de lei, ajungând chiar și la 18.000 de lei, în funcție de echipa de muncitori angajată.

Costurile ascunse la care puțini se gândesc

Mulți viitori proprietari calculează doar materialele și manopera principală, dar neglijează alte cheltuieli importante.

În primul rând, autorizațiile și avizele obligatorii pentru începerea construcției pot ajunge între 1.000 și 5.000 de lei, în funcție de localitate și de specificul proiectului. De asemenea, racordarea la utilități reprezintă o cheltuială semnificativă. Dacă terenul nu are apă, canalizare sau curent electric, costurile pentru branșamente și instalare pot ajunge la câteva mii de lei și chiar mai mult, dacă distanța până la rețele este mare.

Un alt aspect este legat de manoperă. Deși materialele pot fi estimate relativ ușor, prețul muncii diferă foarte mult între regiuni. În orașele mari, costurile pot fi considerabil mai ridicate față de mediul rural. În plus, există întotdeauna cheltuieli neprevăzute, iar specialiștii recomandă ca la bugetul estimat să se adauge o rezervă de cel puțin 10-15%.

Concluzie – cât costă o casă din BCA de 120 mp

Luând în calcul toate aceste elemente – zidăria din BCA, fundația, acoperișul, manopera, autorizațiile, racordurile și cheltuielile neprevăzute – o casă de 120 mp, parter plus etaj, construită în 2025, ajunge la un preț orientativ cuprins între 200.000 și 300.000 de lei în stadiul de „la roșu”. Acest cost nu include finisajele interioare și exterioare, care pot dubla bugetul dacă se aleg materiale de calitate superioară.

Astfel, cei care își planifică o construcție trebuie să fie atenți nu doar la prețul materialelor principale, ci și la detaliile care par minore, dar care adunate fac diferența dintre o estimare realistă și o surpriză financiară neplăcută.