Cât costă să construiești o casă de lemn în România, în toamna lui 2025. Calcul complet cu cheltuielile și manopera

Construirea unei case de lemn în România în toamna lui 2025 presupune un ansamblu de cheltuieli semnificative, care depind de mulți factori: suprafața, tipul lemnului folosit, calitatea finisajelor, complexitatea proiectului, dar și zona geografică. În orașele mari manopera și transportul costă mai mult decât în provincie.

Factorii esențiali care influențează costul final

Costul final pentru construcția unei case variază masiv în funcție de:

suprafața desfășurată totală (parter + etaj + mansardă) — mai mult decât simpla suprafață utilă;

tipul structurii de lemn (cadru, panouri prefabricate, lemn stratificat etc.);

calitatea izolației și materiale auxiliare (vata minerală, lână, spumă, sisteme de control al vaporilor etc.);

tipul tâmplăriei și ferestrelor (termopan, tripan, cadre de lemn, aluminiu, PVC);

finisajele interioare și exterioare — pardoseli, vopsea, gresie/faianță, sanitare etc.;

utilități și instalații (electrice, sanitare, încălzire, ventilație);

manopera locală — în orașe mari tariful orar este mai ridicat;

costuri de transport, autorizații, proiecte.

Estimarea costului pentru o casă de ~120 mp utili

Iată o estimare pentru o casă de aproximatic 120 mp utili, dispusă pe 3 niveluri: parter, etaj și mansardă.

1. Varianta “la roșu” (structură de bază, fără finisaje interne de lux). În această variantă primești fundația, structura de lemn (cadru, grinzi, panouri exterioare, învelitoare acoperiș), pereți exteriori, protecții contra infiltrațiilor, dar interior simplificat, fără finisaje sofisticate. Costul ajunge la circa 1.200-1.900 lei/mp pentru suprafața desfăşurată. Astfel, pentru 190 mp (suprafața desfășurată, diferită de suprafața utilă), costul total s-ar situa între 228.000 și 361.000 lei. În orașe mari, partea de sus a intervalului e mai probabilă, iar în provincie poți nimeri în zona inferioară.

2. Varianta “la gri / semifinisat”. Aici se adaugă ferestre și uși de calitate medie, instalații electrice și sanitare, pereți interiori gletuiți / tencuiți, eventual izolație suplimentară. Finisajele de lux lipsesc, dar casa este funcțională. Costul estimat se duce la aproape 2.400-3.100 lei/mp. Pentru 190 mp, asta înseamnă un cost total între 456.000 și 589.000 lei.

3. Varianta “la cheie” — complet finisată, gata de locuit. Aceasta este varianta cea mai scumpă. În plus față de ce oferă varianta la gri, primești pardoseli, gresie, faianță, obiecte sanitare, finisaje interioare, eventual un sistem de încălzire, ventilație, mobilier simplu inclus etc. În acest caz, prețul pe mp la nivel premium sau mediu-ridicat poate fi între 2.500 și 4.400 lei/mp. Pentru 190 mp, valoarea totală ar putea varia între ≈ 475.000 și 836.000 lei.

Exemple de costuri de luat în calcul

Structura de lemn (cadru + grinzi + panouri portante): ai putea avea nevoie de ~ 25-30 m³ de lemn tratat, plus montaj, ceea ce poate reprezenta un cost semnificativ (material + manoperă) — poate ajunge la câteva zeci de mii de lei, în funcție de calitatea lemnului și distanța de transport.

Izolație: dacă aplici izolație de 15-20 cm pe pereți și acoperiș cu materiale de calitate, prețul poate fi de 80-150 lei/mp sau mai mult, în funcție de material și accesibilitate.

Tâmplărie (ferestre / uși): pentru ferestre termopan de calitate bună, cu rame de lemn sau aluminiu, costul per fereastră + montaj poate fi ridicat. Dacă ai ferestre mari, bay-window-uri etc., prețul urcă.

Acoperiș: structura acoperiș + învelitoare (tablă, țiglă metalică, ceramică etc.) poate costa în jur de 130-200 lei/mp (inclusiv montaj), variind foarte mult în funcție de material și complexitatea acoperișului.

Finisaje interioare: pardoseli, gresie/faianță, lavabil, fațade exterioare, obiecte sanitare etc. Aici diferențele între variante standard și variante premium pot fi foarte mari.

Instalații și utilități: sistemul electric, apa, canalul, încălzire, ventilație — acestea pot adăuga mult, mai ales dacă terenul este dificil sau utilitățile trebuie aduse de la distanță.

În orașe mari precum București, Cluj, Timișoara, tarifele de manoperă, costurile de transport, taxa locală, costurile proiectării și autorizării tind să fie mai ridicate. Astfel, în zone metropolitane, costurile estimate vor urca spre limita superioară a intervalelor de mai sus. În zone rurale sau orașe mai mici, poți obține prețuri mai apropiate de limita inferioară.

În concluzie, pentru o casă de lemn de circa 120 mp utili, cu etaj și pod mansardat, în toamna lui 2025, estimările generale sunt: