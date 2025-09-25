Cât câștigă un sudor în România. Meseria a devenit din ce în ce mai căutată și foarte bine plătită

Piața muncii din România în 2025 se conturează tot mai fragmentat, cu salarii foarte diferite în funcție de industrie, oraș și nivelul de calificare. Meseriile tehnice fără diplomă universitară, precum sudorii sau operatorii CNC, au devenit extrem de căutate, oferind venituri competitive, comparabile cu multe joburi de birou. Cererea ridicată pentru forță de muncă specializată face ca aceste profesii să fie tot mai bine remunerate.

Ce venit are un sudor în România

În mai multe județe, media salarială pentru muncitorii calificați rămâne în jur de 4.000 lei net. Totuși, meseriile tehnice fără diplomă universitară se remarcă prin venituri ridicate: sudorii și operatorii CNC câștigă între 4.500 – 5.500 lei net/lună, iar electricienii ajung frecvent la 6.000–8.000 lei net/lună, cu variații în funcție de oraș și industrie.

În transporturi, șoferii internaționali de TIR ating constant un salariu de 9.000 lei net/lună, iar pe rute și proiecte mai complexe pot ajunge chiar și la 15.000 lei net/lună.

”În 2025 nu s-a simțit o evoluție pregnantă a salariilor în anumite industrii, ci au avut o creștere ușoară, naturală pentru a acoperi cât de cât inflația. Majoritatea companiilor au menținut creșterea salarială anuală, însă fără să existe creșteri semnificative”, explică Ionela Borsan, Recruitment Manager, potrivit profit.ro.

White-collar: IT și financiar în topul câștigurilor

Pe segmentul white-collar, competiția este intensă pentru specialiști în tehnologie. Un AI/ML Engineer câștigă în mod obișnuit între 15.000–25.000 lei net/lună, iar în partea superioară apar pachete de până la 35.000 lei net/lună pentru roluri senior/executive, precum CTO sau Director Financiar.

La entry-level, un programator junior obține 1.500–2.500 de euro net/lună, iar un customer support care vorbește limbi nordice în orașe precum Brașov pornește de la 6.500 lei și poate ajunge până la 9.000 lei net/lună.

În medie, salariul net în București este de 6.749 lei, urmat de Cluj (6.335 lei) și Timiș (5.755 lei). La polul opus, județe precum Vrancea, Vâlcea sau Vaslui rămân în jurul pragului de 4.000 lei net/lună.

”Schimbarea vine și dinspre noile generații. Tinerii refuză programele rigide și schimburile, cer predictibilitate, autonomie și oportunități reale de creștere. Angajatorii care nu ajustează politicile interne: program, selecție, beneficii, pierd rapid accesul la candidații potriviți. Transporturile și tehnologia trag în sus grilele salariale, în timp ce sănătatea și construcțiile rămân sub presiunea deficitului de personal. Diferențele dintre București și Cluj, pe de o parte, și județele cu salarii minime, pe de altă parte, confirmă un ritm de dezvoltare neuniform. În cursa pentru forța de muncă înalt calificată, câștigă companiile care combină salariile competitive cu flexibilitate, procese rapide de recrutare și stabilitate”, susține Sorina Donisa, CEO Prohuman APT.

Piața muncii și durata recrutării

Timpul necesar pentru ocuparea unui post s-a majorat considerabil.

”Dacă înainte un post blue-collar se acoperea în două săptămâni, astăzi vorbim de 4–6 săptămâni în orașe precum Brașov, iar pentru poziții tehnice sau IT procesele se întind frecvent la 2–3 luni. În București, rolurile de specialiști ajung până la 90 de zile, pe fondul cerințelor crescute și al proceselor de selecție mai complexe. În paralel, costurile de recrutare cresc în inginerie, energie (inclusiv verde), farma, IT&C și financiar-contabil, din cauza deficitului de candidați și a ofertelor salariale necesare pentru a atrage și reține talente”, completează Ionela Borsan.

Meseria de sudor, alături de alte roluri tehnice, a devenit astfel o opțiune tot mai atractivă pentru cei care caută un venit stabil și competitiv, într-o piață a muncii unde cererea depășește clar oferta.

