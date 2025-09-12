Cât a ajuns să coste un loc de veci în 2025 și ce taxe suplimentare trebuie să plătești

Prețul unui loc de veci în 2025 a crescut semnificativ față de anii anteriori, iar cheltuielile nu se opresc doar la concesionarea terenului. Pe lângă costul inițial, sunt implicate și taxe pentru întreținere, amenajare sau chiar construcția unui cavou, ceea ce poate dubla investiția totală. În funcție de oraș și cimitir, sumele variază considerabil.

Cât trebuie să achiți pentru un loc de veci?

Costul unui loc de veci diferă în funcție de cimitir, zonă și vechimea acestuia. În marile orașe, precum București, Cluj-Napoca sau Timișoara, un loc de veci poate ajunge între 3.000 și 10.000 de lei pentru concesiunea standard pe o perioadă de 25-50 de ani. În orașele mai mici sau în cimitirele mai puțin centrale, prețul poate fi semnificativ mai redus, între 1.500 și 4.000 de lei.

Durata concesiunii este un factor important: pe termen scurt, prețul poate fi mai accesibil, dar reînnoirea ulterioară implică taxe suplimentare. În plus, cimitirele publice și private pot aplica tarife diferite, în funcție de amplasament și facilități, cum ar fi iluminarea, accesul auto sau zonele verzi.

Cheltuieli suplimentare: întreținere și amenajare

Pe lângă concesionarea terenului, există taxe pentru întreținerea locului de veci. Acestea includ curățenia, tunsul ierbii, îngrijirea plantelor și eventual reparațiile minore la pietrele funerare sau garduri. În medie, întreținerea anuală poate varia între 100 și 500 de lei, în funcție de cimitir și serviciile oferite.

Amenajarea locului de veci implică costuri pentru pavarea suprafeței, montarea unui soclu sau instalarea unui monument funerar simplu. În funcție de materialele folosite, aceste cheltuieli pot începe de la câteva sute de lei și pot ajunge la câteva mii.

Vezi și Poveștile misterioase ale unor locuri de veci străvechi din România și Bulgaria!

Construirea unui cavou și alte investiții

Pentru familiile care optează pentru cavouri, investiția crește semnificativ. Construcția unui cavou simplu poate costa între 5.000 și 20.000 de lei, iar modelele mai sofisticate sau personalizate depășesc adesea 50.000 de lei. Materialele, dimensiunea și finisajele interioare influențează direct prețul final.

Alte taxe suplimentare pot include autorizațiile necesare pentru construcție, transportul funerar sau serviciile administrative ale cimitirului. În total, costul complet pentru un loc de veci cu toate facilitățile poate fi de două ori sau chiar de trei ori mai mare decât prețul concesiunii inițiale.

Astfel, cei care doresc să achiziționeze un loc de veci în 2025 trebuie să ia în calcul nu doar prețul terenului, ci și toate cheltuielile suplimentare care se adaugă pentru întreținere, amenajare și construcția unui cavou, pentru a avea o imagine completă asupra investiției necesare.

Vezi și Cât costă, de fapt, un loc de veci în Cimitirul Vesel din Săpânța!