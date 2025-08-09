Ultima ora
După cât timp poți cumpăra un teren concesionat, în 2025. Acte necesare pentru primărie

Actualitate
După cât timp poți cumpăra un teren concesionat, în 2025. Acte necesare pentru primărie
Când și cum se poate cumpăra un teren concesionat? (Sursa foto: Pixabay)

Concesionarea unui teren este o formă juridică prin care statul sau o autoritate publică locală (precum primăria) oferă dreptul de folosință asupra unui teren, pe o perioadă determinată, contra unei redevențe. Însă mulți români se întreabă: după cât timp poți cumpăra efectiv un teren concesionat?

Când și cum se poate cumpăra un teren concesionat?

În primul rând, trebuie înțeles că terenul concesionat nu este proprietatea ta, ci rămâne în domeniul public sau privat al statului. Tu ai doar dreptul de a-l folosi în anumite condiții stabilite printr-un contract de concesiune. Acest contract se încheie, de regulă, pe o perioadă de 25 până la 49 de ani, cu posibilitate de prelungire.

Legea nu impune un termen fix la nivel național după care terenul poate fi cumpărat, însă există câteva situații în care acest lucru este posibil:

  • Dacă terenul aparține domeniului privat al statului sau al autorității locale, și NU celui public, el poate fi vândut, conform Codului Civil și Legii 213/1998.
  • În cazul construcțiilor realizate pe terenuri concesionate, proprietarul clădirii poate solicita cumpărarea terenului de sub construcție, în anumite condiții. De exemplu, în cazul locuințelor ANL sau al spațiilor comerciale construite legal, primăria poate aproba vânzarea terenului către concesionar.
  • După minim 5 ani de concesionare (în unele localități), autoritatea locală poate iniția procedura de vânzare către concesionar, dar doar dacă există o solicitare expresă și dacă terenul este eligibil pentru vânzare.

Ce trebuie să faci pentru a cumpăra un teren concesionat?

Pentru a cumpăra un teren concesionat:

  • Trebuie să depui o cerere scrisă la autoritatea proprietară (primărie, consiliu județean etc.);
  • Este necesară o evaluare a terenului, realizată de un expert autorizat;
  • Vânzarea se aprobă de obicei în ședința consiliului local/județean, prin hotărâre.

Așadar, terenul concesionat nu poate fi cumpărat automat după un anumit număr de ani, dar există posibilitatea achiziției în anumite condiții. Totul depinde de tipul de teren, de regimul juridic și de politica autorității locale. Dacă ești interesat de achiziție, primul pas este să consulți contractul de concesiune și să discuți cu primăria sau instituția de la care l-ai obținut.

