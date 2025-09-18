Care ar fi fost motivul crimei lui Charlie Kirk, potrivit procurorilor: ce au descoperit în anchetă

Tensiunile politice și personale care s-au acumulat de-a lungul timpului în viața lui Tyler Robinson au ieșit la iveală marți, atunci când procurorii din Utah au prezentat cele mai clare probe despre motivele ce ar fi stat la baza crimei activistului conservator Charlie Kirk. Dezvăluirile din anchetă scot în evidență o combinație de factori emoționali, ideologici și familiari care au dus la atacul armat comis în timpul unui discurs la Universitatea din Utah.

Mesaje incriminatoare și planificarea atacului

În rechizitoriul procurorilor americani au fost incluse mesaje private prin care Robinson își exprima nemulțumirea față de discursurile lui Charlie Kirk, pe care le considera pline de ură. Într-una dintre conversațiile cu partenerul său, aflat „în tranziție de gen”, tânărul de 22 de ani spunea clar: „Unele forme de ură nu pot fi negociate”.

Cu doar câteva clipe înainte de atac, Kirk afirmase în fața studenților că „mult prea multe” persoane transsexuale au fost implicate în atacuri armate în masă din SUA. Datele citate ulterior de presă arătau însă că doar 0,1% dintre astfel de atacuri din ultimul deceniu au avut legătură cu persoane transsexuale, conform Arhivei Violenței cu Arme.

Procurorii susțin că Robinson a plănuit atacul, lucru confirmat de mărturia mamei sale, care a povestit anchetatorilor că fiul ei a comentat înainte de eveniment că „este un loc stupid pentru organizarea unui astfel de discurs” și l-a acuzat pe Charlie Kirk că „răspândește ură”.

Conflictul cu familia și influențele politice

Un alt element scos la iveală de anchetă este relația tensionată dintre Robinson și părinții săi, amândoi alegători republicani declarați, care l-au susținut pe Donald Trump la alegerile din 2024. Mama suspectului a declarat că, în ultimul an, fiul ei a devenit „mai pro-gay și orientat spre drepturile transsexualilor”, iar acest lucru a dus la numeroase discuții contradictorii cu tatăl său, cunoscut pentru opiniile sale conservatoare.

Un mesaj trimis colegului de cameră arată că Robinson îl percepea pe tatăl său drept „un susținător MAGA înrăit”, mai ales după ce Trump a revenit în Biroul Oval în ianuarie.

Părinții săi au bănuit imediat că el ar fi fost atacatorul după ce au văzut imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Tatăl, care i-a dăruit arma de vânătoare folosită ulterior la crimă, și-a dat seama că pușca semăna cu cea oferită fiului său. Într-o conversație ulterioară, Robinson i-a sugerat direct tatălui că el este cel care l-a ucis pe Kirk, motivând că activistul „răspândește prea multă ură”.

Probe decisive în dosar

După ce s-a predat autorităților cu ajutorul unui prieten de familie și ofițer de poliție, Robinson a fost pus oficial sub acuzare. Procurorii au declarat că probele ADN descoperite pe arma aruncată în apropierea locului crimei confirmă implicarea sa. În plus, mesajele transmise partenerului și colegului de cameră constituie dovezi suplimentare.

Printre acestea, se află o conversație în care colegul îl întreabă:

„Nu ai fost tu cel care a făcut-o, nu-i așa?”, iar răspunsul tânărului a fost fără echivoc: „Îmi pare rău, dar eu am fost”.

Într-un alt mesaj, Robinson își cerea iertare pentru că l-a „implicat” pe coleg, mărturisind că și-ar fi dorit „să păstreze secretul până la bătrânețe”.

Un detaliu aparte care a atras atenția anchetatorilor a fost inscripționarea gloanțelor găsite lângă armă, pe care apăreau expresiile „hei, fascistule” și „O bella ciao”, versuri dintr-un cântec antifascist popularizat de serialul „Money Heist”. Procurorii au menționat însă că Robinson însuși a descris aceste detalii drept „o memă uriașă”, respingând interpretările legate de o motivație strict politică.

Acuzații și posibila pedeapsă capitală

Jeff Gray, procurorul-șef al comitatului, a subliniat gravitatea cazului, explicând că unul dintre factorii agravanți care justifică acuzația de omor capital este faptul că victima a fost aleasă pe criterii politice.

„Nu iau această decizie cu ușurință. Este o decizie pe care am luat-o independent, bazându-mă exclusiv pe dovezile disponibile și pe circumstanțele și natura infracțiunii”, a declarat Gray.

Procurorii au anunțat că vor cere pedeapsa cu moartea pentru Tyler Robinson dacă va fi găsit vinovat de uciderea lui Charlie Kirk.