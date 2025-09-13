Discurs emoționant al văduvei lui Charlie Kirk. Erika s-a abţinut să nu plângă: „Puiule, tati te iubește atât de mult”

Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
13 sept. 2025 | 13:23
de Diana Dumitrache

Erika Kirk, văduva activistului american Charlie Kirk (Foto: Captura video)

Erika Kirk, văduva activistului american Charlie Kirk, a susținut un discurs emoționant la câteva zile după ce soțul ei a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment universitar din Orem, Utah.

Erika Kirk, discurs emoţionant

Într-o transmisiune live realizată de la sediul Turning Point USA din Arizona, camera a surprins câteva minute de liniște, fixată pe scaunul gol pe care Charlie Kirk obișnuia să îl folosească la podcasturile sale. Apoi, Erika și-a ridicat privirea și a rostit o rugăciune, mulțumindu-le salvatorilor care au încercat să îl resusciteze, echipei soțului ei și Casei Albe.

„Domnule Președinte, soțul meu v-a iubit. Și știa că și dumneavoastră l-ați iubit,” a spus printre lacrimi.

Ea le-a mulțumit și vicepreședintelui JD Vance și soției acestuia, Usha, pentru că au însoțit sicriul lui Charlie înapoi în Arizona.

„Dar cel mai mult, Charlie și-a iubit copiii. Și m-a iubit pe mine. Din toată inima. Și s-a asigurat că știu asta în fiecare zi.”

Adresându-se „făptuitorilor răului”, Erika a afirmat:

„Nu aveți idee ce foc ați aprins în această soție, strigătul acestei văduve va răsuna în întreaga lume ca un strigăt de luptă. Dacă ați crezut că misiunea soțului meu a fost puternică până acum, nu aveți idee ce ați dezlănțuit tocmai acum. Mișcarea pe care a construit-o soțul meu nu va muri.”

Charlie şi Erika Kirk (Foto: Profimedia)

Charlie şi Erika Kirk (Foto: Profimedia)

Turneul universitar al lui Charlie Kirk va continua

Erika Kirk a precizat că turneul universitar al lui Charlie va continua și în toamnă, iar podcastul său va merge mai departe. Vorbind despre cei doi copii, o fetiță de trei ani și un băiețel de un an, ea a mărturisit că nu știe cum să le explice moartea bruscă a tatălui lor.

„Puiule, tati te iubește atât de mult. Nu-ți face griji. Este într-o călătorie de serviciu cu Iisus,” i-a transmis fiicei.

Potrivit relatărilor, Erika și copiii se aflau în public în momentul tragediei. În vârstă de 36 de ani, ea este femeie de afaceri, fostă Miss Arizona, studentă la doctorat în Studii Biblice, gazda unui podcast de leadership spiritual și fondatoarea unei linii vestimentare inspirate de credință.

