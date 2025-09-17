Mesajele private dintre suspectul împușcării lui Charlie Kirk și colegul de cameră, făcute publice de procurori. Ce au descoperit anchetatorii

Tyler Robinson, suspectul în uciderea activistului Charlie Kirk, a apărut marți în instanță prin videoconferință, în timp ce procurorii au dezvăluit schimburi de mesaje incriminatoare dintre acesta și colegul său de cameră. Aceste mesaje, publicate în documentele instanței, arată că Robinson și-ar fi recunoscut intențiile și ar fi discutat detalii despre planul său înainte și după comiterea crimei. Autoritățile susțin că suspectul a vizat activistul politic în mod deliberat, iar motivele sale par legate atât de opiniile politice ale victimei, cât și de conflicte personale și familiale. În plus, procurorii au anunțat că vor solicita pedeapsa cu moartea în acest caz, menționând elemente agravantelor precum prezența copiilor la fața locului și încercarea suspectului de a ascunde arma crimei.

Primele apariții în instanță

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost văzut pe un ecran din închisoarea comitatului Utah, unde este deținut, purtând o vestă concepută să împiedice autovătămarea. În timpul audierii scurte, el a confirmat doar identitatea sa, păstrând restul tăcerii și arătând o atitudine calmă. Judecătorul Tony Graf a citit acuzațiile împotriva lui Robinson, care includ omor calificat, port ilegal de armă și obstrucționarea justiției, și a stabilit o nouă audiere la sfârșitul lunii.

Robinson nu avea un avocat prezent în instanță, dar a declarat că va desemna unul pentru reprezentarea sa. Autoritățile au remarcat că tânărul a dat din cap ușor în timpul citirii acuzațiilor, însă în mare parte a privit fix înainte.

Detalii despre crimă și motive

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat în gât miercurea trecută la un miting organizat la Universitatea Utah Valley. Activistul politic, aliat apropiat al președintelui Donald Trump, a murit la fața locului. Procurorul Jeff Gray a declarat că „factorii agravanți” includ faptul că suspectul l-a vizat pe Kirk pentru pozițiile sale politice și că la fața locului se aflau copii martori ai crimei.

După crimă, Robinson ar fi încercat să ascundă arma și hainele purtate în acel moment, fapt pentru care a fost acuzat de obstrucționarea justiției. Într-o percheziție la casa familiei sale, la sute de kilometri de locul crimei, anchetatorii au descoperit detalii despre starea sa mentală și orientările sale politice, precum și conflictele cu părinții legate de relația sa cu colegul de cameră.

Mesajele private între Robinson și colegul său de cameră

Documentele instanței arată un schimb de mesaje în care Robinson i-a recunoscut colegului său de cameră că el a comis crima. Când colegul său l-a întrebat: „Ești tu cel care a făcut-o?”, Robinson a răspuns: „Da, eu sunt, îmi pare rău”. În alte mesaje, el ar fi scris:

„M-am săturat de ura lui. Unele hate-uri nu pot fi negociate” și a explicat că plănuia împușcarea activistului.

Schimbul de mesaje arată și preocuparea suspectului pentru arma folosită, menționând mai multe detalii despre locul unde era ascunsă și riscurile de a fi descoperită de poliție:

„Pot să mă apropii de ea, dar este o mașină de poliție parcată chiar lângă ea. Cred că au verificat deja locul acela, dar nu vreau să risc”.

Robinson i-a mai scris colegului său:

„Sincer să fiu, speram să păstrez acest secret până la moartea mea. Îmi pare rău că te-am implicat” și i-a cerut să șteargă mesajele incriminatoare.

Procurorii au confirmat că partenerul său de cameră a cooperat cu autoritățile, dar nu au precizat dacă acesta ar putea fi acuzat de ceva.

Contexte personale și politice

Ancheta relevă că Robinson a devenit mai implicat în politică în ultimul an și și-ar fi schimbat opinia către stânga, incluzând interes pentru drepturile persoanelor LGBTQ+. Relația sa cu colegul de cameră, aflat în proces de tranziție de gen, a generat tensiuni cu tatăl său, susținător al mișcării MAGA. Într-o discuție cu tatăl său, Robinson l-a acuzat pe Kirk de „răspândirea urii” și a descris universitatea ca un „loc stupid” pentru organizarea unui eveniment.

După ce părinții săi l-au confruntat după crimă, Robinson a recunoscut fapta și a mărturisit că ar fi dorit să se sinucidă. Familia l-a convins să se predea, iar un șerif adjunct pensionat l-a ajutat să coopereze cu autoritățile.

Măsuri legale și următoarele etape

Procurorii au anunțat că vor solicita pedeapsa cu moartea pentru Robinson, având în vedere circumstanțele agravante și premeditarea crimei. Următoarea audiere va stabili pașii legali pentru numirea avocatului și continuarea procesului. Ancheta continuă pentru a stabili toate detaliile legate de arme, motive și posibile implicări ale altor persoane.