Cum a fost adus Tyler Robinson în fața instanței. Procurorii vor cere pedeapsa cu moartea pentru asasinarea lui Charlie Kirk

17 sept. 2025 | 09:15
de Diana Dumitrache

Procesul privind uciderea lui Charlie Kirk, cunoscut influencer conservator și susținător al fostului președinte Donald Trump, a debutat marți cu primele momente dramatice în sala de judecată. Procurorii din Utah au confirmat că Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, este inculpat pentru asasinat și că vor cere pedeapsa capitală în cazul său.

Apariția lui Tyler Robinson în fața instanței

La prima înfățișare, Tyler Robinson a fost adus sub escortă într-o sală de judecată din Utah. Imaginea tânărului a atras imediat atenția: el purta o vestă verde închis, fără mâneci, destinată prevenirii autovătămării, și nu o vestă antiglonț, cum ar fi putut crede cei prezenți. Această măsură specială a fost impusă după ce, potrivit procurorilor, Robinson ar fi sugerat anterior că își va lua viața înainte de a fi convins să se predea autorităților.

Atmosfera a fost una extrem de tensionată, având în vedere că Robinson este acuzat de șapte infracțiuni grave, între care și asasinat cu circumstanțe agravante.

De ce este acuzat Tyler Robinson?

Procurorul comitatului Utah, Jeffrey Gray, a explicat că Robinson ar fi acționat „intenționat și cu bună știință”, provocând moartea lui Charlie Kirk în condiții care au pus în pericol și alte persoane prezente la eveniment. Mai mult, Gray a subliniat că acuzatul l-a vizat pe Kirk din cauza opiniilor sale politice și că, la momentul atacului, printre martori se aflau și copii, aspect ce agravează fapta.

„Îmi voi declara oficial intenția de a solicita pedeapsa cu moartea”, a spus Gray, confirmând că Robinson va rămâne în arest preventiv fără drept la cauțiune.

Potrivit declarațiilor făcute de Robinson apropiaților săi, acesta și-ar fi justificat gestul prin „ura” pe care, în opinia lui, Charlie Kirk o promova. În conferința de presă ulterioară primei înfățișări, procurorul Gray a precizat că astfel de justificări nu vor fi ignorate, dar vor fi analizate strict din perspectiva responsabilității penale.

Un proces care va fi urmărit îndeaproape

Dat fiind profilul public al lui Charlie Kirk, acest caz se anunță a fi unul dintre cele mai atent monitorizate procese din SUA. Investigația ar putea dura săptămâni sau chiar luni, iar dezbaterile vor fi marcate de discuții aprinse privind libertatea de exprimare, violența politică și pedeapsa capitală.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat săptămâna trecută în timp ce susținea un discurs la Universitatea Utah Valley din Orem și a murit ulterior din cauza rănilor. Asasinatul său a șocat opinia publică și a reaprins dezbaterea asupra climatului politic tensionat din Statele Unite.

