De ce n-ar trebui să amesteci cafea cu antibiotice, conform oamenilor de știință
26 aug. 2025 | 10:15
de Iulia Kelt

Canicula afectează autonomia mașinilor electrice mai mult decât gerul, conform experților auto. Tesla, Kia și Citroën, sub lupă
Cum se comportă mașinile electrice în caniculă / Foto: Dubizzle

Un test realizat în Spania arată că temperaturile extreme de vară reduc autonomia mașinilor electrice mai mult decât frigul iernii.

Deși se știa de mult timp că temperaturile scăzute afectează performanța mașinilor electrice, un experiment recent realizat de publicația britanică WhatCar arată că situația este și mai complicată pe timp de caniculă.

Testul în condiții de +44 grade Celsius

În cadrul testului, trei modele electrice, Tesla Model 3, Kia EV3 și Citroën e-C3, au fost conduse în sudul Spaniei, unde temperaturile au ajuns la 43-44 de grade Celsius.

Toate mașinile au pornit de la Sevilla cu bateria încărcată complet, iar șoferii au schimbat între ei locurile la fiecare 50 de kilometri.

Aerul condiționat a fost setat constant la 21 de grade, pentru a asigura condiții de test comparabile. Odată ce bateriile au scăzut la 10% din capacitate, mașinile au fost direcționate către cele mai apropiate stații de încărcare, iar autonomia obținută a fost comparată cu valorile oficiale.

Rezultatele au arătat diferențe semnificative între autonomia reală și cea promisă de producători.

Rezultatele surprinzătoare ale testului

Citroën e-C3, cu o autonomie declarată de 320 km, a reușit să parcurgă doar 228 km, pierzând aproape 29% din valoarea oficială. În plus, viteza maximă de încărcare a scăzut la 38 kW, deși stația avea o putere disponibilă de 50 kW.

Kia EV3, versiunea Long Range GT-Line S, a atins 396 km față de cei 583 km promiși, ceea ce înseamnă o reducere de 32%. Puterea de încărcare s-a menținut aproape de nivelul teoretic, cu 125 kW față de cei 130 kW anunțați.

Surpriza majoră a fost Tesla Model 3 RWD Long Range. Deși în mod normal oferă până la 702 km autonomie, în condițiile testului nu a depășit 393 km, ceea ce reprezintă o scădere de 44%.

Totuși, la capitolul încărcare rapidă, mașina electrică s-a apropiat de cifrele oficiale, atingând 230 kW față de 250 kW anunțați.

Concluzia specialiștilor britanici este că sistemele de climatizare și gestionarea termică a bateriei sunt responsabile de consumul suplimentar.

Pentru a preveni supraîncălzirea celulelor, acestea trebuie menținute la o temperatură optimă de 20-25 de grade, ceea ce implică un efort energetic considerabil.

În mod interesant, abaterea înregistrată în aceste condiții de caniculă a fost mai mare decât cea obținută în testele de iarnă realizate anterior, unde media de autonomie pierdută era de aproximativ 30%.

Acest rezultat arată că temperaturile extreme de vară pot fi chiar mai problematice decât gerul atunci când vine vorba de performanța mașinilor electrice.

