Cele mai bune mașini electrice second hand la preț bun. Modelele de autoturisme care își justifică prețul chiar și după câțiva ani

Piața mașinilor electrice second hand a devenit tot mai atractivă pentru cumpărători, datorită scăderii valorilor reziduale și a unei oferte mai mari de modele disponibile. Dacă în urmă cu câțiva ani o mașină electrică rula second hand la prețuri prohibitive, astăzi poți găsi modele performante, bine întreținute și la prețuri sub 12.000 de euro.

Dacă ești în căutarea unui vehicul electric accesibil, cu autonomie decentă și costuri reduse de întreținere, iată cele mai bune opțiuni disponibile conform Autocar, cu prețurile convertite în euro la un curs de 1,2 euro per liră sterlină.

1. BMW i3 – de la 6.000 de euro

✔ Cel mai bun pentru design avangardist și eficiență energetică

Preț second hand: de la 5.000 de lire (≈6.000 de euro)

Autonomie: 130-250 km (în funcție de baterie și utilizare)

Avantaje: Interior premium, performanțe bune, tehnologie inovatoare

Dezavantaje: Costuri ridicate pentru reparații, fiabilitate afectată de complexitate

BMW i3 rămâne unul dintre cele mai apreciate modele electrice second hand datorită designului futurist și materialelor de înaltă calitate. Fiind un model construit de la zero pentru a fi electric, i3 are un șasiu ușor și aerodinamic, maximizând eficiența. Versiunile Range Extender (REx) sunt ideale pentru cei care vor și un mic motor pe benzină pentru autonomie suplimentară.

2. Tesla Model 3 – de la 15.600 de euro

✔ Cel mai bun pentru autonomie mare și tehnologie de vârf

Preț second hand: de la 13.000 de lire (≈15.600 de euro)

Autonomie: 350-500 km

Avantaje: Acces la rețeaua Tesla Supercharger, software actualizat constant, performanță de top

Dezavantaje: Costuri ridicate ale reparațiilor, ventilația interioară nu este ideală

Tesla Model 3 rămâne o opțiune premium excelentă, oferind o combinație de performanță, autonomie mare și tehnologie avansată. Versiunile Long Range sau Performance sunt cele mai atractive, având autonomie extinsă și suport pentru încărcare rapidă.

3. Volkswagen e-Up – de la 9.600 de euro

✔ Cel mai bun pentru oraș și drumuri scurte

Preț second hand: de la 8.000 de lire (≈9.600 de euro)

Autonomie: 160-250 km

Avantaje: Dimensiuni compacte, costuri mici de întreținere, agilitate urbană

Dezavantaje: Baterie mai mică la versiunile mai vechi, performanță limitată pe autostradă

Volkswagen e-Up este o alternativă perfectă pentru navetiști și utilizare urbană, având o dimensiune mică și un consum eficient. Versiunile mai noi (după 2019) vin cu o baterie mai mare de 39 kWh, oferind o autonomie extinsă.

4. MG 5 Electric – de la 12.000 de euro

✔ Cel mai bun pentru familii și călătorii lungi

Preț second hand: de la 10.000 de lire (≈12.000 de euro)

Autonomie: 250-350 km

Avantaje: Spațiu generos, preț accesibil, suspensie confortabilă

Dezavantaje: Interior cu materiale modeste, design mai puțin atractiv

MG 5 Electric este una dintre puținele break-uri electrice disponibile pe piață, fiind o alegere excelentă pentru familii. Bateria de 52 kWh sau 61 kWh asigură o autonomie decentă, iar mașina este confortabilă pe distanțe lungi.

5. Volkswagen e-Golf – de la 9.600 de euro

✔ Cel mai bun pentru cei care vor un EV discret, cu un aspect familiar

Preț second hand: de la 8.000 de lire (≈9.600 de euro)

Autonomie: 180-250 km

Avantaje: Confort și finisaje premium, încărcare rapidă

Dezavantaje: Versiunile mai vechi au baterii mici, portbagaj mai mic decât Golf-ul standard

Volkswagen e-Golf este o alegere sigură pentru cei care vor o experiență clasică de condus, fără elemente excentrice. Modelele fabricate după 2017 sunt preferabile, deoarece vin cu o baterie mai mare de 35 kWh și autonomie extinsă.

6. Renault Zoe – de la 2.400 de euro

✔ Cel mai bun pentru bugete mici

Preț second hand: de la 2.000 de lire (≈2.400 de euro)

Autonomie: 100-300 km (în funcție de baterie)

Avantaje: Disponibilitate mare pe piață, întreținere ieftină

Dezavantaje: Modelele mai vechi necesită leasing separat pentru baterie, performanță redusă pe autostradă

Renault Zoe este cea mai accesibilă mașină electrică second hand. Modelele mai recente (după 2019) sunt preferabile datorită bateriei de 52 kWh, care oferă o autonomie considerabil mai mare.

7. Hyundai Ioniq Electric – de la 9.000 de euro

✔ Cel mai bun pentru eficiență și autonomie optimă

Preț second hand: de la 7.500 de lire (≈9.000 de euro)

Autonomie: 180-250 km

Avantaje: Consum redus, fiabilitate ridicată, încărcare rapidă

Dezavantaje: Design conservator, spațiu redus în portbagaj

Hyundai Ioniq Electric este o alegere excelentă pentru șoferii care doresc un EV fiabil și eficient. Modelele din 2019 și ulterior sunt de preferat, având baterii mai mari și o autonomie mai bună.

8. Mercedes-Benz B-Class Electric Drive – de la 9.600 de euro

✔ Cel mai bun pentru familii care au nevoie de spațiu

Preț second hand: de la 8.000 de lire (≈9.600 de euro)

Autonomie: 100-160 km

Avantaje: Interior spațios, calitate premium, confort ridicat

Dezavantaje: Găsirea unui model pe piața second hand poate fi dificilă

Mercedes B-Class Electric Drive este o opțiune de lux pentru familiile care nu fac drumuri lungi, având un interior spațios și un nivel ridicat de confort.

9. Nissan Leaf – de la 4.800 de euro

✔ Cel mai bun pentru fiabilitate și costuri reduse

Preț second hand: de la 4.000 de lire (≈4.800 de euro)

Autonomie: 100-250 km

Avantaje: Multe modele disponibile, întreținere ieftină

Dezavantaje: Modelele mai vechi au autonomie redusă

Nissan Leaf este una dintre cele mai populare mașini electrice second hand, datorită disponibilității ridicate și costurilor reduse de întreținere.

Concluzie: Ce mașină electrică second hand să alegi?

Dacă vrei cea mai ieftină opțiune, Renault Zoe și Nissan Leaf sunt cele mai accesibile. Dacă ai nevoie de autonomie mare, Tesla Model 3 și MG 5 Electric sunt alegerile potrivite. Pentru cei care caută design premium și performanță, BMW i3 și Volkswagen e-Golf sunt variante excelente.

Indiferent de alegere, piața EV second hand oferă mai multe oportunități ca niciodată, cu modele potrivite pentru orice nevoie și buget, conform Autocar.co.uk.