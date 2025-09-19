Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
19 sept. 2025 | 11:10
de Diana Dumitrache

Când vine frigul în România? Trecem rapid de la vară, la temperaturi aproape de îngheţ

NEWS - HP
Când vine frigul în România? Trecem rapid de la vară, la temperaturi aproape de îngheţ
ANM a emis prognoza meteo pentru următoarea lună (Foto: Pixabay)

Toamna și-a intrat în drepturi, iar românii se întreabă deja când va veni frigul. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 22 septembrie – 20 octombrie 2025, iar veștile arată o tranziție rapidă de la temperaturile de vară la valori apropiate de îngheț, mai ales în zonele montane și depresionare.

Meteorologii au anunţat când vine frigul în România

Prima săptămână a intervalului (22 – 29 septembrie) va aduce temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în întreaga țară. Vestul României va resimți cel mai mult acest surplus termic. Totuși, regimul pluviometric va fi neuniform: ploi mai abundente în regiunile vestice și sud-vestice, dar deficit de precipitații în restul țării.

Săptămâna 29 septembrie – 6 octombrie. În această perioadă, temperaturile revin la niveluri apropiate de mediile climatologice. Nici ploile nu vor crea mari surprize, întrucât cantitățile estimate se mențin în jurul normelor, în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 6 – 13 octombrie. România va traversa o săptămână cu valori termice specifice perioadei. Precipitațiile vor fi, de asemenea, în limite normale, fără excese majore. Aceasta poate fi considerată o perioadă de echilibru meteorologic, înainte de răcirea bruscă ce urmează.

Săptămâna 13 – 20 octombrie: tendință spre frig. Ultima săptămână a intervalului aduce temperaturi apropiate de mediile climatologice, dar cu o tendință descendentă. Precipitațiile vor fi ușor deficitare, semn că vremea se stabilizează, însă aerul rece își face simțită prezența.

București și zonele montane: frig accentuat

Dacă în primele săptămâni Capitala beneficiază de temperaturi blânde, după jumătatea lunii octombrie se anunță o răcire bruscă. Potrivit Accuweather, noaptea, termometrele vor coborî la 2-3 grade Celsius, semn că frigul de toamnă își intră în drepturi. În schimb, în zonele montane și depresionare, valorile scad spre 0 grade încă de la începutul lunii octombrie, aducând primele nopți cu brumă și temperaturi aproape de îngheț.

Asadar, România trece de la finalul verii prelungite direct către frigul de toamnă. Septembrie aduce zile calde și ploi răzlețe, dar odată cu octombrie, aerul rece se instalează treptat. Capitala va resimți scăderea accentuată după 15 octombrie, iar în zonele montane, frigul se instalează chiar mai devreme. Toamna se dovedește, și în 2025, un anotimp al contrastelor termice puternice.

