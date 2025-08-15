Când va fi dat în folosinţă lotul Ploiești – Buzău de pe A7, ajuns la 99%? Este aşteptat de toţi moldovenii

Lotul 2 Mizil – Pietroasele/Spătaru din Autostrada A7 Ploiești – Buzău se apropie de finalizare și ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul lunii septembrie, potrivit celui mai recent anunț făcut joi de un oficial de la Ministerul Transporturilor. Acest sector de autostradă, cu o lungime de peste 28 de kilometri, a fost realizat în proporție de 99%, însă deschiderea efectivă a traficului a fost amânată din cauza unor probleme tehnice la un pod. Lotul, foarte așteptat de locuitorii Moldovei și de șoferii care circulă între Ploiești și Buzău, a fost deja întârziat de mai multe ori față de termenele inițiale, ceea ce a generat și discuții amuzante în rândul pasionaților de infrastructură.

Problemele tehnice amână deschiderea

Secretarul de stat în Transporturi, Irinel Ionel Scrioșteanu, a declarat joi:

„Au fost mai multe întâlniri tehnice în această perioadă cu privire la problemele care împiedică darea în trafic a lotului 2 din A7 Ploiești – Buzău. Facem tot posibilul ca până la sfârșitul lunii septembrie să reușim să dăm în trafic și acest lot. Luni voi reveni cu mai multe detalii.”

Amânarea deschiderii circulației pe lotul aproape finalizat a atras și atenția pasionaților de infrastructură, care glumesc pe forumuri despre întârzierile repetate. Ironia vine și din faptul că primul lot al autostrăzii, Mizil – Pietroasele, început în august 2022, riscă să fie inaugurat în același timp cu ultimul lot, pentru care lucrările au început mult mai târziu, în primăvara anului trecut.

Reacții și comentarii din comunitate

Pe forumul PeUndeMerg.ro, un utilizator a comentat amuzat după anunțarea termenului:

„Cine zicea că e jale dacă se dau loturile 2 și 3 împreună în trafic?”

Ionuț Ciurea, director executiv al Asociației Pro Infrastructură și fondator al forumului, a adăugat:

„Jalea de pe lume. Adevărat. Dacă făceau alt tablier, era gata.”

Lotul este aproape finalizat

Lotul 2 Mizil – Pietroasele are o lungime de 28,35 km, iar lucrările sunt realizate aproape în totalitate. Spațiile de servicii sunt gata, iar cele mai recente imagini postate de Răducu Popa, un monitor constant al șantierelor de autostrăzi, arată stadiul avansat al construcției.

Inițial, lotul trebuia dat în trafic anul trecut, însă inaugurarea a fost amânată pentru primăvara acestui an. Termenele anunțate ulterior au fost ratate unul câte unul, iar deschiderea efectivă a circulației continuă să fie așteptată cu interes.

Detalii despre contract și finanțare

Lotul 2 al Autostrăzii A7 este realizat de asocierea SC Coni SRL – Trace Group Hold PLC, cu o durată a contractului de 20 de luni pentru execuție. Valoarea contractului este de 1.249.992.665 de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis pe 12 august 2022, iar stadiul actual de realizare este de 99%.

Deschiderea lotului Mizil – Pietroasele este așteptată să reducă semnificativ timpul de deplasare între Ploiești și Buzău și să faciliteze traficul către nord-estul țării, fiind un pas important în dezvoltarea Autostrăzii A7, cunoscută și sub numele de Autostrada Moldovei.

Detalii despre Lotul 2 Mizil – Pietroasele:

Antreprenor: Asocierea SC Coni SRL – Trace Group Hold PLC

Durată contract: 20 de luni (execuție)

Valoare contract: 1,249,992,665 de lei, fără TVA

Sursă de finanțare: Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Ordin de începere: 12.08.2022

Stadiu actual: 99%

Lungime: 28,35 km