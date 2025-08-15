Ultima ora
Românii preferă apartamente vechi și plătesc cash: schimbări esențiale pe piața imobiliară
15 aug. 2025 | 18:53
de Bianca Dumbrăveanu

Când va fi dat în folosinţă lotul Ploiești – Buzău de pe A7, ajuns la 99%? Este aşteptat de toţi moldovenii

NEWS - HP
Când va fi dat în folosinţă lotul Ploiești – Buzău de pe A7, ajuns la 99%? Este aşteptat de toţi moldovenii

Lotul 2 Mizil – Pietroasele/Spătaru din Autostrada A7 Ploiești – Buzău se apropie de finalizare și ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul lunii septembrie, potrivit celui mai recent anunț făcut joi de un oficial de la Ministerul Transporturilor. Acest sector de autostradă, cu o lungime de peste 28 de kilometri, a fost realizat în proporție de 99%, însă deschiderea efectivă a traficului a fost amânată din cauza unor probleme tehnice la un pod. Lotul, foarte așteptat de locuitorii Moldovei și de șoferii care circulă între Ploiești și Buzău, a fost deja întârziat de mai multe ori față de termenele inițiale, ceea ce a generat și discuții amuzante în rândul pasionaților de infrastructură.

Problemele tehnice amână deschiderea

Secretarul de stat în Transporturi, Irinel Ionel Scrioșteanu, a declarat joi:

„Au fost mai multe întâlniri tehnice în această perioadă cu privire la problemele care împiedică darea în trafic a lotului 2 din A7 Ploiești – Buzău. Facem tot posibilul ca până la sfârșitul lunii septembrie să reușim să dăm în trafic și acest lot. Luni voi reveni cu mai multe detalii.”

Amânarea deschiderii circulației pe lotul aproape finalizat a atras și atenția pasionaților de infrastructură, care glumesc pe forumuri despre întârzierile repetate. Ironia vine și din faptul că primul lot al autostrăzii, Mizil – Pietroasele, început în august 2022, riscă să fie inaugurat în același timp cu ultimul lot, pentru care lucrările au început mult mai târziu, în primăvara anului trecut.

Vezi și:
Planurile pentru autostrăzile din Moldova, în aer. Constructorul a suspendat lucrările
Cele mai noi imagini de pe A7, Ploiești – Buzău. Când va fi gata lotul 3 din autostradă

Reacții și comentarii din comunitate

Pe forumul PeUndeMerg.ro, un utilizator a comentat amuzat după anunțarea termenului:

„Cine zicea că e jale dacă se dau loturile 2 și 3 împreună în trafic?”

Ionuț Ciurea, director executiv al Asociației Pro Infrastructură și fondator al forumului, a adăugat:

„Jalea de pe lume. Adevărat. Dacă făceau alt tablier, era gata.”

Lotul este aproape finalizat

Lotul 2 Mizil – Pietroasele are o lungime de 28,35 km, iar lucrările sunt realizate aproape în totalitate. Spațiile de servicii sunt gata, iar cele mai recente imagini postate de Răducu Popa, un monitor constant al șantierelor de autostrăzi, arată stadiul avansat al construcției.

Inițial, lotul trebuia dat în trafic anul trecut, însă inaugurarea a fost amânată pentru primăvara acestui an. Termenele anunțate ulterior au fost ratate unul câte unul, iar deschiderea efectivă a circulației continuă să fie așteptată cu interes.

Detalii despre contract și finanțare

Lotul 2 al Autostrăzii A7 este realizat de asocierea SC Coni SRL – Trace Group Hold PLC, cu o durată a contractului de 20 de luni pentru execuție. Valoarea contractului este de 1.249.992.665 de lei, fără TVA, și este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis pe 12 august 2022, iar stadiul actual de realizare este de 99%.

Deschiderea lotului Mizil – Pietroasele este așteptată să reducă semnificativ timpul de deplasare între Ploiești și Buzău și să faciliteze traficul către nord-estul țării, fiind un pas important în dezvoltarea Autostrăzii A7, cunoscută și sub numele de Autostrada Moldovei.

Detalii despre Lotul 2 Mizil – Pietroasele:

Antreprenor: Asocierea SC Coni SRL – Trace Group Hold PLC
Durată contract: 20 de luni (execuție)
Valoare contract: 1,249,992,665 de lei, fără TVA
Sursă de finanțare: Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)
Ordin de începere: 12.08.2022
Stadiu actual: 99%
Lungime: 28,35 km

Coduri galbene şi portocalii de caniculă în weekendul cu Sfânta Maria. Temperaturile cresc alarmant în următoarele ore
Recomandări
Țara în care Duster se vinde ca pâinea caldă, cu liste de așteptare până în 2026
Țara în care Duster se vinde ca pâinea caldă, cu liste de așteptare până în 2026
O singură masă bogată în grăsimi îți poate afecta circulația cerebrală, arată un nou studiu
O singură masă bogată în grăsimi îți poate afecta circulația cerebrală, arată un nou studiu
Când ai voie să parchezi în faţa blocului? Legea care permite autorităţilor să ridice autovehiculele
Când ai voie să parchezi în faţa blocului? Legea care permite autorităţilor să ridice autovehiculele
Incendiu de vegetație uscată la Clinceni, Ilfov. Este pericol de propagare la case, se evacuează populaţia. Update
Incendiu de vegetație uscată la Clinceni, Ilfov. Este pericol de propagare la case, se evacuează populaţia. Update
Descoperire promițătoare în lupta cu Alzheimer: Ce rol are litiul în memorie, conform cercetătorilor
Descoperire promițătoare în lupta cu Alzheimer: Ce rol are litiul în memorie, conform cercetătorilor
Ksenia, fostă participantă la Miss Univers, a murit din cauza unui elan. Animalul a sărit peste maşină rănind-o grav pe frumoasa de doar 31 de ani
Ksenia, fostă participantă la Miss Univers, a murit din cauza unui elan. Animalul a sărit peste maşină rănind-o grav pe frumoasa de doar 31 de ani
Avertismentul autorităților române: Val de escrocherii crypto pe WhatsApp și Telegram. La ce să fii atent, cum te păzești?
Avertismentul autorităților române: Val de escrocherii crypto pe WhatsApp și Telegram. La ce să fii atent, cum te păzești?
Un român exasperat de reclama pentru Thassos a transmis un mesaj care le va nărui visurile multora: “Să știți că nu aici este paradisul!”
Un român exasperat de reclama pentru Thassos a transmis un mesaj care le va nărui visurile multora: “Să știți că nu aici este paradisul!”
Revista presei
Adevarul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică Paștele verii
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 16 august. Două zodii trec printr-o cumpănă, altele trăiesc cele mai frumoase clipe
Playtech Știri
Lidia Buble, fotografie romantică alături de iubit. Cei doi se afişează rar împreună, dar în vacanţă nu s-au putut abţine
Playtech Știri
Andreea Bălan şi Victor Cornea petrec o vacanţă de vis alături de fetele artistei. Au vrut să arate tuturor fotografii de revistă, dar un detaliu i-a deranjat pe fani
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou