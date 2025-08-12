Situație absurdă într-o localitate din România. Oamenii plătesc impozit pe terenurile luate pentru autostradă, dar despăgubirile întârzie să apară

Deși autostrada care traversează comuna Boița a adus, teoretic, oportunități de dezvoltare economică, pentru unii localnici a însemnat o poveste cu final trist. Ei se confruntă cu o situație absurdă, după ce terenurile le-au fost expropriate pentru construirea autostrăzii, însă, la ani de zile de la finalizarea lucrărilor, nu au primit niciun leu despăgubire. Mai mult, unii dintre ei continuă să plătească impozite pentru aceste pământuri.

Promisiuni neîmplinite și birocrație stufoasă

Localnicii din Boița, dar și din Tălmaciu, Șelimbăr și Racovița, sunt extrem de nemulțumiți. Oamenii spun că sunt sătui de ședințe și documente, mai ales că lucrările de extindere a DN7 între Tălmaciu și Boița au început în urmă cu aproape cinci ani și au fost deja finalizate. Situația este identică și pe coridorul autostrăzii Sibiu-Boița, unde se circulă de ani de zile, însă despăgubirile nu au fost plătite. Un localnic, care a lucrat în Germania pentru a-și cumpăra teren în Boița, a rezumat situația cu o întrebare retorică:

„Am lucrat în Germania, cu banii câștigați acolo mi-am cumpărat teren în Boița să-mi fac casă și a venit statul și mi-a luat terenul. Apoi nu mi-a dat nimic în schimb. Vi se pare corect?”

O firmă angajată de CNAIR, SC Acadastru Online Consult, a avut o întâlnire cu localnicii pentru a încerca să reglementeze situația. Reprezentantul firmei, Anca Gavrilă, a explicat că procesul este unul birocratic extrem de lung:

„Într-adevăr, există un număr însemnat de persoane afectate zonal, dar pe de altă parte aduce un mare beneficiu autostrada și dezvoltarea economică. Deci, pe o parte se pierde, pe alta se câștigă.”

Despăgubirile vor veni, dar fără un termen clar.

„Nu avem un termen, sperăm să fie cât mai repede, poate anul acesta sau la anul”, a adăugat Anca Gavrilă.

Amenințare cu proteste și cauzele birocratice

Sătui de amânări, unii localnici au decis să acționeze. Aproximativ 30 de familii au apelat la un avocat pentru a da în judecată statul, în timp ce alții au trimis petiții la Avocatul Poporului. Unii, mai determinați, iau în considerare o măsură extremă: blocarea traficului pe autostradă.

„Poate vom ajunge să blocăm traficul, dacă nu ne bagă nimeni în seamă”, a spus un bărbat.

Primarul comunei Boița, Nicolae Cocoș, este conștient de probleme și a făcut numeroase solicitări la CNAIR, Prefectură și Ministerul Transporturilor. El a explicat pentru Turnul Sfatului că una dintre principalele cauze ale întârzierilor este faptul că Boița a fost o comună necooperativizată în timpul comunismului, iar oamenii nu erau proprietari tabulari asupra terenurilor. Conform Legii 255, exproprierea se poate face doar proprietarului, iar documentațiile nu au putut fi finalizate.

Primarul a mai menționat că Primăria a inițiat cadastrul general sistematic în 2020, iar „oamenii sunt posesori trei ani de zile, după care devin proprietari. Ei la anul deja sunt proprietari. Din punctul nostru de vedere, conform legii, se pot face despăgubirile.”

Confuzia cu impozitele și prețul derizoriu al terenurilor

O situație incredibilă este cea a localnicilor care, deși au rămas fără terenuri, plătesc în continuare impozite. Primarul a explicat că acest lucru se întâmplă pentru că la primărie terenurile sunt declarate, dar nu și localizate, iar scoaterea lor din evidență se poate face doar pe baza unei declarații a proprietarului. Unii refuză să facă acest lucru, temându-se că, dacă nu mai plătesc impozit, nu vor mai primi despăgubirile promise.

Un alt motiv de nemulțumire este valoarea ridicolă a despăgubirilor oferite de stat. Un alt localnic a povestit că Primăria a cumpărat în urmă cu zece ani teren cu 10 euro metrul pătrat, în timp ce statul a oferit doar 50 de bani pe metrul pătrat, o sumă pe care nici măcar nu au primit-o.

Situația din Boița este un exemplu elocvent al birocrației excesive și al lipsei de sincronizare între instituțiile statului. Oamenii sunt prinși la mijloc, plătesc impozit pe un bun care nu le mai aparține și așteaptă de ani de zile despăgubiri, în timp ce autostrăzile se aglomerează pe terenurile lor. Miercuri, reprezentanții firmei de la București se vor afla din nou la Primăria Boița pentru a se întâlni cu localnicii afectați de coridorul DN7 Boița – Tălmaciu, în speranța de a găsi, în sfârșit, o rezolvare.