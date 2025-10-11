Ultima ora
Ludovic Orban, atac dur la Klaus Iohannis: „Cea mai proastă decizie a lui a dus la nașterea lui Călin Georgescu”
11 oct. 2025 | 21:08
de Vieriu Ionut

Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Locul unde va fi depus trupul neînsuflețit

Vedete și media
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Locul unde va fi depus trupul neînsuflețit
Marinela Chelaru va fi condusă pe ultimul drum luni, 13 octombrie

O veste tristă a îndoliat lumea artistică românească în aceste zile. Marinela Chelaru, actrița care a adus zâmbete generații întregi prin rolurile sale pline de viață și umor, s-a stins la vârsta de 66 de ani. Publicul și colegii de scenă se pregătesc acum să-și ia rămas bun de la una dintre cele mai iubite figuri ale comediei românești.

Unde va fi depus trupul neînsuflețit al Marinelei Chelaru

Trupul neînsuflețit al Marinelei Chelaru va fi depus la capela cimitirului Tudor Vladimirescu, locul unde familia, prietenii și admiratorii îi vor putea aduce un ultim omagiu. Cei care doresc să îi aprindă o lumânare o pot face începând de duminică, 12 octombrie 2025, după ora 13:00, când capela va fi deschisă publicului.

Potrivit anunțului făcut de o apropiată a artistei, ceremonia de înmormântare este programată pentru luni, 13 octombrie 2025, la ora 11:30.

„Pentru cei care vor să își ia rămas bun de la actrița Marinela Chelaru, trupul neînsuflețit va fi depus mâine, 12 octombrie, la capela cimitirului Tudor Vladimirescu! Cei care vor să îi aprindă o lumânare pot veni la capelă după ora 13:00! Înmormântarea va avea loc luni, 13 octombrie, la ora 11:30”, este mesajul transmis de apropiații actriței.

O carieră dedicată comediei și publicului

Născută pe 12 iulie 1959, Marinela Chelaru a fost una dintre cele mai apreciate actrițe de comedie din România. Cariera sa artistică a început în anii ’80, dar adevărata consacrare a venit în deceniul următor, odată cu aparițiile din grupul umoristic „Vouă”, care a devenit un reper al televiziunii românești din acea perioadă.

De-a lungul anilor, artista a adus zâmbete prin numeroase spectacole de teatru, emisiuni de divertisment și programe speciale difuzate de Anul Nou. Publicul a iubit-o pentru naturalețea ei, pentru energia contagioasă și pentru umorul inconfundabil, trăsături care au făcut-o o prezență unică în peisajul artistic românesc.

Chiar și atunci când se confrunta cu probleme de sănătate, Marinela Chelaru nu și-a pierdut optimismul. Avea mereu o glumă pregătită, iar căldura cu care vorbea despre viață o făcea să rămână aproape de oameni, indiferent de greutăți.

Lupta cu bolile și pierderile personale

Actrița s-a stins din viață în noaptea de 10 spre 11 octombrie 2025, în propria locuință, după o lungă perioadă în care s-a confruntat cu probleme medicale grave. De-a lungul anilor, Marinela Chelaru suferise patru accidente vasculare cerebrale și trecuse printr-o intervenție chirurgicală pe cord, reușind totuși să își păstreze speranța și să continue să zâmbească.

În plan personal, viața nu i-a fost ușoară. În 1986, actrița și-a pierdut ambii părinți la doar o lună distanță, un moment care a marcat-o profund. Cu toate acestea, a găsit mereu forța de a merge mai departe, sprijinită de credință, de dragostea pentru scenă și de susținerea prietenilor apropiați.

În ultimii ani, artista s-a confruntat și cu probleme financiare, trăind dintr-o pensie modestă. O mare parte din veniturile sale se duceau pe tratamente medicale, dar chiar și așa, Marinela Chelaru nu și-a pierdut recunoștința față de viață și față de publicul care a iubit-o necondiționat.

O pierdere uriașă pentru lumea artistică

Moartea Marinelei Chelaru lasă un gol imens în lumea teatrului și a televiziunii românești. Colegii de breaslă, fanii și prietenii apropiați își exprimă durerea și recunoștința față de o femeie care a reușit, prin talent și autenticitate, să aducă bucurie în inimile oamenilor.

Regretata actriță va fi condusă pe ultimul drum luni, 13 octombrie 2025, la ora 11:30, la cimitirul Tudor Vladimirescu. Prin întreaga sa carieră, Marinela Chelaru a lăsat în urmă o moștenire artistică plină de lumină, zâmbete și emoție — o dovadă că umorul adevărat nu moare niciodată.

Un nou val de aer polar traversează România: de la 22°C la temperaturi negative în doar câteva zile
