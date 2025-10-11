Actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani. Cu ce probleme de sănătate se confrunta

Ultima ora
Cu cât se scumpește factura finală la curent. Hidroelectrica, mesaj către clienți
11 oct. 2025 | 12:05
de Daoud Andra

Actrița Marinela Chelaru a încetat din viață la vârsta de 66 de ani. Ultimii ani ai vieții sale au fost marcați de greutăți și probleme de sănătate, inclusiv patru accidente vasculare cerebrale și o intervenție chirurgicală pe cord. În ciuda tuturor acestor încercări, Marinela și-a păstrat optimismul și curajul cu care obișnuia să inspire pe cei din jur.

A murit Marinela Chelaru

Anunțul trist a fost făcut de Daniela Scoica, producătoare TV și apropiată a actriței, care a lucrat în trecut și alături de Cristi Brancu. Emoțiile transmise în mediul online reflectă durerea pierderii: „Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău că nu am găsit timp să te mai vizitez… Atât de mult mi-am dorit să te mai strâng o dată în brațe! Marinela, te iubesc! Ai fost mereu alături de mine, la bine și la greu. Inima mea doare atât de tare!”, a scris Daniela Scoica.

Ultimii ani ai Marinelei Chelaru au fost trăiți departe de lumina reflectoarelor, retragerea din teatru și film fiind impusă de starea de sănătate. Pensia modestă și costurile medicamentelor au marcat viața de zi cu zi, însă spiritul ei a rămas puternic, iar dragostea pentru cei din jur a ajutat-o să își păstreze optimismul.

Știre în curs de actualizare

