Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
24 sept. 2025 | 08:45
de Ana Ionescu

Claudia Cardinale, actrița care a fermecat generații întregi, s-a stins din viață la 87 de ani

Claudia Cardinale, una dintre cele mai emblematice actrițe ale cinematografiei italiene și europene, a murit marți, la vârsta de 87 de ani, în regiunea Parisului.

Muza marilor regizori italieni

De-a lungul carierei, Cardinale a fost muza unor mari regizori, precum Luchino Visconti și Federico Fellini, devenind simbol al epocii de aur a filmului italian. Publicul și criticii au admirat-o pentru roluri memorabile, de la Angelica din Il Gattopardo (1963) până la personajul puternic și curajos din C’era una volta il West (1968), regizat de Sergio Leone.

De asemenea, a jucat în producții de referință precum Rocco și frații săi și a împărțit ecranul cu mari nume ale secolului XX: Burt Lancaster, Alain Delon, Henri Fonda, Jean-Paul Belmondo sau Marcello Mastroianni.

Într-un interviu, actrița rememora începuturile sale, când refuza cu insistență ideea de a face cinema, până în momentul în care a descoperit filmul Le notti bianche al lui Visconti, care i-a aprins pasiunea pentru această artă.

Moștenirea lăsată de Claudia Cardinale

„Ne lasă moștenirea unei femei libere și inspirate, atât ca femeie, cât și ca artistă”, a declarat agentul său, Laurent Savry, într-un mesaj transmis agenției AFP, citat de Agerpres.

Claudia Cardinale rămâne în memoria publicului ca o prezență strălucitoare, un simbol al feminității și independenței, care a marcat ireversibil istoria cinematografiei mondiale.

