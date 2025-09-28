Ultima ora
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Atacuri cibernetice masive şi alerte cu bombă la Bucureşti, Roma, Genova şi Bruxelles. Update
28 sept. 2025 | 17:47
de Iulia Kelt

Când se termină lucrările pe tronsonul Bacău-Paşcani al A7. Sunt sute de muncitori pe Autostrada Moldovei

Social
Când se termină lucrările pe tronsonul Bacău-Paşcani al A7. Sunt sute de muncitori pe Autostrada Moldovei
Stadiu A7, când este gata

Lucrările pe tronsonul Bacău–Pașcani al Autostrăzii Moldovei (A7) avansează rapid, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Potrivit directorului general Cristian Pistol, șantierul a ajuns la un progres fizic de aproape 40%, cu o mobilizare impresionantă din partea constructorului român UMB Spedition.

Peste 700 de muncitori și sute de utilaje pe șantier pentru A7

Pe întregul tronson al autostrăzii A7, care măsoară 77,38 kilometri, sunt angrenați peste 700 de muncitori și mai mult de 450 de utilaje. Activitatea se desfășoară simultan pe toate cele trei loturi în lucru.

  • Lotul 1 (Săucești – Trifești, 30,3 km) a ajuns la un stadiu fizic de 38,5%.
  • Lotul 2 (Trifești – Gherăești, 18,99 km) are un progres de 36%.
  • Lotul 3 (Mircești – Pașcani, 28,09 km) se află la 36,2%.

Printre obiectivele aflate în construcție se numără nodul rutier de tip turbion care va asigura legătura dintre Autostrada A7 și viitoarea A8. De asemenea, se lucrează la conexiunea dintre nodul Bacău Nord și varianta de ocolire a municipiului Bacău.

În plus, contractul prevede realizarea a 9 noduri rutiere, 22 de poduri și 2 pasaje, elemente esențiale pentru fluidizarea traficului în regiune și reducerea timpilor de deplasare.

Termenul de finalizare și detalii despre finanțarea prin PNRR

Întregul tronson Bacău–Pașcani este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), valoarea contractelor fiind de aproximativ 4,66 miliarde de lei fără TVA.

Conform calendarului stabilit, lucrările trebuie încheiate în anul 2026. Autoritățile speră că ritmul susținut de pe șantier va permite respectarea termenului, având în vedere mobilizarea actuală a resurselor umane și tehnice.

Autostrada Moldovei (A7) este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, fiind așteptată să contribuie decisiv la conectarea regiunilor istorice și la dezvoltarea economică a Moldovei.

Traseul Bacău–Pașcani reprezintă o secțiune cheie, deoarece va lega ulterior A7 de A8, autostrada ce urmează să asigure legătura cu Transilvania.

Așadar, A7 reprezintă doar o chestiune de timp, însă lucrările avansează destul de rapid, astfel încât românii se vor putea bucura destul de repede de aceasta, mai ales dacă drumul îi duce, din întâmplare, prin Moldova. Rămâne de văzut dacă va fi, într-adevăr, terminată în timp util și, mai ales, când vor putea circula românii pe autostrada așteptată de atâția ani de toată lumea.

