O nouă atenționare meteo: 12 județe intră la noapte sub alertă de ploi torențiale. Cod de vreme severă până sâmbătă dimineață

Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
03 oct. 2025 | 12:23
de Daoud Andra

România se confruntă din nou cu un episod de vreme severă, care afectează mare parte din teritoriu. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de tip cod galben, portocaliu și chiar roșu, valabile în funcție de regiuni. Temperaturile au scăzut considerabil, în unele zone chiar sub pragul înghețului, iar în sudul țării ploile abundente au creat deja probleme. În masivele montane, precipitațiile au venit sub formă de lapoviță și ninsoare, depunându-se un strat de zăpadă încă din primele ore ale dimineții.

Atenționările meteo se prelungesc

Alina Șerban, meteorolog ANM, a explicat la Digi24 cât va mai dura acest episod neobișnuit de rece:

„Pentru jumătatea de sud a țării, episodul acesta va ține și pe parcursul zilei de astăzi cu intensitate destul de mare, aș spune, pentru că vântul va continua să prezinte intensificări puternice în regiunile sud-estice, în mare parte din Muntenia, adică în sudul Moldovei, în zona Dobrogei, cu viteză mai mare. Pe litoral deja s-a intensificat pe parcursul nopții… astfel încât am avut rafale de 60-70km/h și ne așteptăm să se mențină pe parcursul zilei de astăzi la fel, cu cele mai mari viteze în zona Munteniei – rafale de până la 70-80-85km/h. În aceeași măsură, ploile vor continua.”

Potrivit ANM, o nouă atenționare cod galben intră în vigoare în această noapte, vizând 12 județe. Intervalul de valabilitate este de vineri, ora 23:00, până sâmbătă dimineață, la ora 10:00.

„În intervalul menţionat vor fi ploi însemnate cantitativ în estul şi nord-estul Munteniei, în Dobrogea, în sudul şi centrul Moldovei. Cantităţile de apă vor fi de 25…35 l/mp şi local de 40…50 l/mp”, a transmis ANM.

Harta județelor aflate sub cod galben de ploi

Precipitații abundente în mai multe județe

Situația este mai gravă în anumite zone. Până în această seară, 19 județe și municipiul București rămân sub avertizări cod portocaliu de precipitații abundente și vânt puternic. În județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova se vor înregistra acumulări de 70–80 l/mp, izolat chiar peste 90 l/mp. În Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, dar și pe litoralul Constanței și Tulcei, precum și în Capitală, pericolul vine în special din rafalele de vânt care pot atinge 70–90 km/h.

De asemenea, până vineri seara este în vigoare un cod roșu pentru județele Dolj și Olt, unde se pot acumula 100–110 l/mp de apă. Aceste cantități sunt echivalente cu aproape două luni de precipitații normale.

„Ploile, care s-au extins și au cuprins vestul și sudul teritoriului, au fost însemnate cantitativ. În Oltenia am avut cantități de 40-50l/m²… la final de interval ne așteptăm la peste 80-90 l/m² și, conform avertizării de cod roșu, în județele Dolj și Olt, în jurul a 110l/m²”, a explicat Alina Șerban.

Ninsori viscolite la munte

Meteorologul a adăugat că, pe lângă ploi, ninsorile s-au instalat deja la munte:

„Acolo vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță dar mai ales ninsoare în zona montană mai înaltă, unde s-a depus strat de zăpadă și va continua să depună pe parcursul zilei de astăzi, când va continua să ningă. Vântul va mai prezenta intensificări din când în când și la munte, astfel încât ninsorile vor fi viscolite.”

Chiar dacă vremea rămâne rece și instabilă până sâmbătă dimineață, există și o veste bună.

„Din orele serii, ne așteptăm la o ameliorare treptată… De mâine vremea se va ameliora pe măsură ce ploile se vor restrânge ca arie, astfel încât mâine vom mai vorbi de vreme rece pentru această perioadă. Maximele vor crește până la 14-15 grade, ulterior și mai mult de atât, ne așteptăm la maxime și de 20, ușor peste 20 de grade”, a conchis meteorologul.

