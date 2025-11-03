Calculul care îţi arată exact dacă poţi plăti sau nu un credit bancar. Ce trebuie să faci înainte de a merge la bancă?

Tot mai mulți români aleg să contracteze credite bancare pentru a-și îndeplini visurile mai devreme, fie că vorbim despre o casă mai mare, o mașină nouă sau o vacanță exotică. Însă, de multe ori, aceste decizii sunt luate fără o analiză financiară realistă. Înainte de a merge la bancă, un calcul simplu poate face diferența între o decizie echilibrată și o povară financiară pe termen lung.

Primul pas: diferența dintre nevoie și dorință

Înainte de a completa formularul de credit, orice persoană ar trebui să își răspundă sincer la o întrebare esențială: „Am nevoie cu adevărat de acest lucru sau doar mi-l doresc?”. Această distincție aparent simplă este, de fapt, baza unei decizii financiare sănătoase.

Un exemplu concret ilustrează perfect acest principiu. Un bărbat cu venituri peste medie și studii avansate spunea că „are nevoie să cumpere un apartament cu patru camere” pentru că cei doi copii ai săi se ceartă în camerele lor. Răspunsul primit a fost simplu, dar revelator:

„Dacă vrei să crești niște adulți care nu pot gestiona un conflict, cumpără-le patru camere ca să se poată izola. Dar, de fapt, nu ai nevoie de un apartament mai mare, ci de liniște acasă.”

Cumpărăturile din impuls – cea mai frecventă greșeală

Mulți români recunosc că au făcut cel puțin o achiziție din impuls, iar în cazul creditelor, această greșeală poate deveni extrem de costisitoare. Un exemplu edificator este dorința de a cumpăra o mașină la o vârstă tânără.

„La 30 de ani mi-am dorit o mașină, dar am așteptat zece ani să investesc banii. Acum o cumpăr din randamentul investițiilor, nu din credit. Am înțeles că o mașină își pierde jumătate din valoare în cinci ani și, în același timp, pierd și potențialul de câștig al banilor investiți”, a fost concluzia celui care a decis să nu se lase condus de impuls.

Această abordare arată cât de important este autocontrolul financiar. Dorințele momentane pot părea urgente, dar pe termen lung, ele pot genera datorii inutile și pierderi semnificative.

Bugetul de venituri și cheltuieli – cheia oricărui credit responsabil

Un pas esențial înainte de a semna un contract de credit este realizarea unui buget detaliat de venituri și cheltuieli. Doar astfel se poate determina cât din venitul lunar poate fi alocat ratei fără a afecta stabilitatea financiară a familiei.

Specialiștii recomandă ca, înainte de a accesa un credit de nevoi personale, să economisești echivalentul ratei timp de 3 până la 6 luni, pentru a testa impactul real al acesteia asupra bugetului. În cazul unui credit ipotecar, perioada de test ar trebui extinsă la cel puțin un an.

Această metodă simplă îți arată clar dacă poți susține pe termen lung plata lunară, fără presiune sau riscuri.

Realitatea îngrijorătoare a creditelor din România

Datele recente arată că în România, creditul de consum a crescut cu 72% în 2024, un avans semnificativ care ridică semne de întrebare cu privire la responsabilitatea financiară a populației. Tot mai multe persoane contractează împrumuturi pentru dorințe de moment, fără a evalua consecințele pe termen lung.

Acest fenomen este amplificat de ușurința cu care pot fi obținute creditele online și de lipsa unei educații financiare solide. De aceea, specialiștii avertizează: fiți atenți la tipul de credit, la perioada de rambursare, la valuta în care este acordat și mai ales la dobânda aplicată.

Un credit bancar poate fi un instrument util atunci când este folosit responsabil, pentru o nevoie reală și cu o planificare riguroasă. În schimb, atunci când este contractat din impuls sau pentru dorințe superficiale, se poate transforma într-o povară.

Diferența dintre un pas calculat și o greșeală financiară stă, așadar, într-un simplu calcul făcut înainte de a merge la bancă – și în capacitatea fiecăruia de a recunoaște dacă „are nevoie” sau doar „își dorește”.