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Cât costă să faci o nuntă în România în 2026. Calcul complet pentru 100 de invitați

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Cât costă să faci o nuntă în România în 2026. Calcul complet pentru 100 de invitați
Pentru multe cupluri, organizarea nunții reprezintă una dintre cele mai importante investiții din viață

Pentru multe cupluri, organizarea nunții reprezintă una dintre cele mai importante investiții din viață. Dincolo de emoțiile și pregătirile pentru marele eveniment, există o întrebare care apare inevitabil: cât costă, de fapt, o nuntă în România în 2026?

Cuprins
  1. Restaurantul și meniurile consumă cea mai mare parte din buget
  2. Muzica, ținutele și serviciile foto-video ridică semnificativ nota de plată
  3. Calcul estimativ pentru o nuntă cu 100 de invitați
  4. Își recuperează mirii investiția?

Prețurile pentru restaurante, formații, fotografi și decorațiuni au crescut constant în ultimii ani, iar acest lucru se reflectă direct în bugetul necesar pentru organizarea unui eveniment. În funcție de oraș, sezon și serviciile alese, costurile pot varia considerabil, însă pentru o nuntă cu aproximativ 100 de invitați, suma finală poate ajunge cu ușurință la 15.000 de euro.

Restaurantul și meniurile consumă cea mai mare parte din buget

Cea mai mare cheltuială este reprezentată de locație și meniurile oferite invitaților.

În 2026, prețul unui meniu de nuntă variază, în medie, între 350 și 550 de lei de persoană. Astfel, pentru 100 de invitați, costurile pot depăși 35.000 de lei, fără a include serviciile suplimentare.

La această sumă se pot adăuga open barul, candy barul, băuturile premium, taxele de închiriere ale sălii și alte opțiuni personalizate oferite de restaurant.

Muzica, ținutele și serviciile foto-video ridică semnificativ nota de plată

Atmosfera unei nunți depinde în mare măsură de muzică. O formație poate costa între 10.000 și 25.000 de lei, în timp ce un DJ reprezintă o variantă mai accesibilă.

La fel de importante sunt și ținutele mirilor. O rochie de mireasă poate costa câteva mii de lei, iar costumul mirelui și verighetele adaugă alte cheltuieli importante în buget.

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Serviciile foto-video nu lipsesc de pe lista cheltuielilor. Mulți miri aleg pachete complete care includ fotograf, videograf și ședințe foto speciale, iar costurile pot ajunge la câteva mii de euro.

Calcul estimativ pentru o nuntă cu 100 de invitați

Pentru un eveniment organizat la un nivel mediu, costurile pot arăta astfel:

Cheltuială Cost estimativ
Meniuri și locație 35.000 lei
Formație sau DJ 8.000 lei
Rochie și costum 6.000 lei
Verighete 3.500 lei
Fotograf și videograf 8.000 lei
Decor floral 6.000 lei
Tort și candy bar 3.000 lei
Invitații și mărturii 1.500 lei
Alte cheltuieli 4.000 lei
Total estimat 75.000 lei (aproximativ 15.000 euro)

Acesta este un scenariu orientativ pentru o nuntă organizată fără servicii exclusiviste. În cazul în care mirii aleg o locație de lux, o formație foarte cunoscută sau decoruri complexe, bugetul poate depăși cu ușurință 100.000 de lei.

Își recuperează mirii investiția?

Mulți români văd nunta și ca pe un eveniment care poate aduce un câștig financiar. Totuși, valoarea darului diferă de la o regiune la alta și depinde de gradul de rudenie, relația cu invitații și posibilitățile financiare ale acestora.

Există cupluri care reușesc să își acopere integral cheltuielile și chiar să rămână cu bani după eveniment. În alte cazuri, mai ales atunci când sunt alese servicii premium, costurile depășesc sumele primite de la invitați.

Din acest motiv, specialiștii recomandă stabilirea unui buget realist încă de la început și rezervarea din timp a furnizorilor, pentru a evita surprizele neplăcute și cheltuielile suplimentare.

Important: Valorile prezentate sunt orientative și au caracter informativ. Costurile pot varia în funcție de oraș, sezon, numărul invitaților și serviciile alese.

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