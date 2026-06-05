Cât costă să faci o nuntă în România în 2026. Calcul complet pentru 100 de invitați

Restaurantul și meniurile consumă cea mai mare parte din buget

Cea mai mare cheltuială este reprezentată de locație și meniurile oferite invitaților.

În 2026, prețul unui meniu de nuntă variază, în medie, între 350 și 550 de lei de persoană. Astfel, pentru 100 de invitați, costurile pot depăși 35.000 de lei, fără a include serviciile suplimentare.

La această sumă se pot adăuga open barul, candy barul, băuturile premium, taxele de închiriere ale sălii și alte opțiuni personalizate oferite de restaurant.

Muzica, ținutele și serviciile foto-video ridică semnificativ nota de plată

Atmosfera unei nunți depinde în mare măsură de muzică. O formație poate costa între 10.000 și 25.000 de lei, în timp ce un DJ reprezintă o variantă mai accesibilă.

La fel de importante sunt și ținutele mirilor. O rochie de mireasă poate costa câteva mii de lei, iar costumul mirelui și verighetele adaugă alte cheltuieli importante în buget.

Serviciile foto-video nu lipsesc de pe lista cheltuielilor. Mulți miri aleg pachete complete care includ fotograf, videograf și ședințe foto speciale, iar costurile pot ajunge la câteva mii de euro.

Calcul estimativ pentru o nuntă cu 100 de invitați

Pentru un eveniment organizat la un nivel mediu, costurile pot arăta astfel: